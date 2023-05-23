Канчельскис о Соболеве: «Проиграл все единоборства с Рошей и сделал отчаянный жест. Такие вещи надо бить рублем, суммой с большими нулями»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Андрей Канчельскис КДК РФС Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Чемпионат.com Футбол

Андрей Канчельскис предлагает оштрафовать Александра Соболева на крупную сумму.

«Соболева однозначно должны дисквалифицировать до конца сезона и оштрафовать на хорошие деньги. Такие вещи надо бить рублем.

Мне кажется, его пожалеют, так как уже концовка чемпионата. До дисквалификации на следующий сезон не дойдет.

Соболеву надо забивать голы, а не проявлять себя таким образом. Он проиграл все единоборства с Рошей, поэтому сделал отчаянный жест. Человек повел себя ужасно и неправильно: нельзя показывать такие вещи на стадионе, где были дети и женщины.

Но Соболев признал свою ошибку и принес извинения. Однако эмоции нужно сдерживать. Интересно, какой будет вердикт КДК и штраф.

А ведь еще и «Спартак» должен назначить ему штраф. За такое поведение нужно наказывать по максимуму – суммой с большими нулями. Иначе он пропустит несколько матчей, а зарплата все равно придет», – отметил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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10 комментариев

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Electro
Голы надо забивать, а не хреном трясти. Прав Канчельскис
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Трусики Бочкаревой
Если наказать соболя, как Крейга в Бонде, когда на стуле без седла сидел, то сразу перестанет такими вещами на поле заниматься
+4
-1
+3
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Ебздрогыч
Есть регламент, где четко прописаны сроки за такое поведение. Все остальное ля-ля. Хотя тут можно согласиться, хорошо бы Спартаку свой штраф наложить, чтоб неповадно было
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KOTOV71
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когда это делал Джексон всем было без разницы на детей и женщин, а Саша Джексон не зашёл почему-то, хотя я считаю оба дерби в этом сезоне просто огонь..
Джексон который Майкл?
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Ответ KOTOV71
Джексон который Майкл?
естественно...
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KOTOV71
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естественно...
Ну,сравнивать Эстрадный жанр со Спортом, некорректно.
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