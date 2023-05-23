Канчельскис о Соболеве: «Проиграл все единоборства с Рошей и сделал отчаянный жест. Такие вещи надо бить рублем, суммой с большими нулями»
Андрей Канчельскис предлагает оштрафовать Александра Соболева на крупную сумму.
«Соболева однозначно должны дисквалифицировать до конца сезона и оштрафовать на хорошие деньги. Такие вещи надо бить рублем.
Мне кажется, его пожалеют, так как уже концовка чемпионата. До дисквалификации на следующий сезон не дойдет.
Соболеву надо забивать голы, а не проявлять себя таким образом. Он проиграл все единоборства с Рошей, поэтому сделал отчаянный жест. Человек повел себя ужасно и неправильно: нельзя показывать такие вещи на стадионе, где были дети и женщины.
Но Соболев признал свою ошибку и принес извинения. Однако эмоции нужно сдерживать. Интересно, какой будет вердикт КДК и штраф.
А ведь еще и «Спартак» должен назначить ему штраф. За такое поведение нужно наказывать по максимуму – суммой с большими нулями. Иначе он пропустит несколько матчей, а зарплата все равно придет», – отметил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
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