Канчельскис о Соболеве: «Проиграл все единоборства с Рошей и сделал отчаянный жест. Такие вещи надо бить рублем, суммой с большими нулями»

Андрей Канчельскис предлагает оштрафовать Александра Соболева на крупную сумму.

« однозначно должны дисквалифицировать до конца сезона и оштрафовать на хорошие деньги. Такие вещи надо бить рублем.

Мне кажется, его пожалеют, так как уже концовка чемпионата. До дисквалификации на следующий сезон не дойдет.

Соболеву надо забивать голы, а не проявлять себя таким образом. Он проиграл все единоборства с Рошей, поэтому сделал отчаянный жест. Человек повел себя ужасно и неправильно: нельзя показывать такие вещи на стадионе, где были дети и женщины.

Но Соболев признал свою ошибку и принес извинения. Однако эмоции нужно сдерживать. Интересно, какой будет вердикт КДК и штраф.

А ведь еще и « » должен назначить ему штраф. За такое поведение нужно наказывать по максимуму – суммой с большими нулями. Иначе он пропустит несколько матчей, а зарплата все равно придет», – отметил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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