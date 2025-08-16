Экс-арбитр Барренечеа Монтеро про гол Феррана «Мальорке»: «Здесь не о чем спорить. Судья полагал, что Раильо симулировал, и разрешил продолжить игру»

Экс-арбитр считает, что в эпизоде с голом Феррана Торреса придраться не к чему.

«Барселона » играет с «Мальоркой» в 1-м туре Ла Лиги (2:0, перерыв). На 23-й минуте матча Ламин Ямаль нанес удар из-за пределов штрафной, попав в голову Антонио Раильо . Защитник упал на газон и не поднимался.

Мяч подхватил Ферран Торррес и дальним ударом отправил его в сетку. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро засчитал гол.

«Здесь не о чем спорить. Судья разрешил продолжить игру, полагая, что Раильо симулировал, лежа на газоне», – сказал Сесар Барренечеа Монтеро.

«Барса» забила, когда Раильо лежал на газоне после попадания в голову мячом. Судья Мунуэра засчитал гол Феррана, игроки и тренеры «Мальорки» возмутились