Экс-арбитр Барренечеа Монтеро про гол Феррана «Мальорке»: «Здесь не о чем спорить. Судья полагал, что Раильо симулировал, и разрешил продолжить игру»
Экс-арбитр считает, что в эпизоде с голом Феррана Торреса придраться не к чему.
«Барселона» играет с «Мальоркой» в 1-м туре Ла Лиги (2:0, перерыв). На 23-й минуте матча Ламин Ямаль нанес удар из-за пределов штрафной, попав в голову Антонио Раильо. Защитник упал на газон и не поднимался.
Мяч подхватил Ферран Торррес и дальним ударом отправил его в сетку. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро засчитал гол.
«Здесь не о чем спорить. Судья разрешил продолжить игру, полагая, что Раильо симулировал, лежа на газоне», – сказал Сесар Барренечеа Монтеро.
«Барса» забила, когда Раильо лежал на газоне после попадания в голову мячом. Судья Мунуэра засчитал гол Феррана, игроки и тренеры «Мальорки» возмутились
