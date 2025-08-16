«Барселона» одержала 23 разгромные победы при Флике. Сегодня – над «Мальоркой» (3:0)

«Барселона» одержала очередную разгромную победу при Ханс-Дитере Флике.

Сегодня каталонская команда победила «Мальорку» со счетом 3:0 в 1-м туре Ла Лиги .

Это 23-я крупная победа «блауграны» под руководством немецкого специалиста. «Барселона » ранее дважды громила «Реал» (4:0, 5:2), «Валенсию» (7:1, 5:0), «Севилью» (5:1, 4:1) и «Жирону» (4:1, 4:1). Также были крупно обыграны «Вальядолид» (7:0), «Вильярреал» (5:1), «Янг Бойз» (5:0), «Алавес» (3:0), «Бавария» (4:1), «Црвена Звезда» (5:2), «Брест» (3:0), «Мальорка » (5:1), «Барбастро» (4:0), «Бетис» (5:1), «Реал Сосьедад» (4:0), «Боруссия» (4:0) и «Атлетик» (3:0).

Флик возглавляет «Барселону» с лета прошлого года. В прошлом сезоне клуб стал чемпионом Испании.