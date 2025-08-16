Форвард владивостокского «Динамо» Ульяновский не попал в пустые ворота с линии вратарской, добивая после пенальти

Форвард «Динамо Владивосток» не попал в ворота при добивании после пенальти.

В матче пятого тура группы «Серебро» LEON Второй лиги А «Динамо Владивосток» обыграло «Торпедо Миасс » (2:0).

На 48-й минуте вингер команды из Владивостока Даниил Агуреев пробил пенальти, но вратарь Роман Ковалев отразил удар. Форвард «Динамо Владивосток » Владимир Ульяновский был первым на добивании, но не смог забить практически с вратарской линии.