Форвард владивостокского «Динамо» Ульяновский не попал в пустые ворота с линии вратарской, добивая после пенальти
Форвард «Динамо Владивосток» не попал в ворота при добивании после пенальти.
В матче пятого тура группы «Серебро» LEON Второй лиги А «Динамо Владивосток» обыграло «Торпедо Миасс» (2:0).
На 48-й минуте вингер команды из Владивостока Даниил Агуреев пробил пенальти, но вратарь Роман Ковалев отразил удар. Форвард «Динамо Владивосток» Владимир Ульяновский был первым на добивании, но не смог забить практически с вратарской линии.
