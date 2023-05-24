Роша указывал лайнсмену, что Соболев хватал себя за пах, за 13 минут до удаления. Судья не отреагировал

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Футбол

Судьи не отреагировали, когда Александр Соболев провоцировал Виллиана Рошу до удаления.

Напомним, нападающий красно-белых после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

Однако Соболев демонстративно хватал себя за пах, провоцируя Рошу, и до момента с удалением – это произошло в центральном круге на 56-й минуте матча.

Как видно на записи с технической камеры стадиона, футболист ЦСКА указывал лайнсмену на то, что Соболев ведет себя неспортивно. Однако судьи оставили действия нападающего «Спартака» без внимания.

Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно🤦‍♂️

Соболева удалили за, кхм, жест Майкла Джексона. Певец говорил, что он просто «раб ритма»

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83 комментария

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Aleksey Yashin
Нужно было сразу удалять Рошу, чтобы Соболеву некого было провоцировать!
*sarcasm*
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fil_spb
Самое прикольное что этот момент раскопал сам Спартак в качестве "доказательства" провокаций Роши. Правда Спартак пытался обмануть и дать видео на несколько секунд позже или раньше того, что есть в новости, где жестикуляция не такая однозначная, но всё равно понятно, что это именно жалоба, а не оскорбление.
+63
-5
+58
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Dynamite
Вчера все проспартаковские каналы визжали, что этим действием сам Роша первый провоцировал Соболева. Что на этот раз придумают, интересно
+59
-9
+50
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fil_spb
Ответ fil_spb
Самое прикольное что этот момент раскопал сам Спартак в качестве "доказательства" провокаций Роши. Правда Спартак пытался обмануть и дать видео на несколько секунд позже или раньше того, что есть в новости, где жестикуляция не такая однозначная, но всё равно понятно, что это именно жалоба, а не оскорбление.
К тому же это однозначно доказывает, что судьи не могли ничего спутать или не так понять Рошу в момент удаления. Они всё прекрасно понимали, как минимум Чельцов. И это было умышленное судейское убийство. Теперь Чельцова надо брать за грудки и выяснять зачем он это сделал и какова в этом роль спартаковских чаепитий с судьями.
+36
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+34
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Aleksey Novikov
Соболев реально неадекватный. Его надо лечить. И не только карточками.
Скорее всего это происходит у него на эмоциональном фоне.
+32
-6
+26
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fil_spb
Ответ Dynamite
Вчера все проспартаковские каналы визжали, что этим действием сам Роша первый провоцировал Соболева. Что на этот раз придумают, интересно
Смешно, а скорее противно не это. А вот что. Вдумайтесь, весь Спартак двое суток пересматривал видео матча, чтобы найти момент когда Роша дотронется до паха, чтобы потом через ручных блогеров и журналистов вбросить откровенное враньё про то, что Роша был первым, кто показал жест. А сами кб тем временем рассказывали что у них есть "материалы". Но это враньё разоблачается элементарно, что сделано было и вчера в комментариях и тут уже путём публикации более полного видео. Вот как после таких действий можно относиться с современному ФК Спартак? Ведь запредельная низость.
+24
-2
+22
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Evgeny Trifonov
Понятно всем что после "чаепитие" карась был заряжен. На удаления одного Соболева не решился, а обоюдное пожалуйста
+24
-4
+20
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angry horse
Ну что, красно-бледные, опять вас унизили😁
+18
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Severfan
в итоге соболево должно было получить КК ещё раньше, а судьи, внезапно!, закрывали на это глаза
+12
-2
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аdidаs
какой же облом для спартаковцев, а ведь вчера эти обрезки видео приводились как доказательство виновности Роши
+13
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Фут.Боль
Возможно, какие-то проблемы с пахом или с головой. А может все вместе.
+11
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Dynamite
А вообще забавно получается, Спартаковская сторона сначала утверждала, что Роше не надо было ничего показывать судье, ведь ВАР все видит. Этот аргумент не прокатил, когда выяснилось, что Соболев уже делал этот жест ранее и ВАР ничего не заметил. Затем, изучив, весь матч нашли несколько моментов, где Роша поправляет себе причиндалы + указывает судье на первый инцидент, и опять опростоволосились. Этим видео только подтвердили неправомерность первого аргумента. При этом Зарема утверждает, что видео всем все доказало. Просто реально в каком-то своём мире люди живут, поразительно
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mean machine/
Получается, этот дурак соболев весь матч до справедливого удаления, трогал себя за пах?
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kulik13
Боковой думал, что ему комплимент делают, видимо...
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Алексей Кузнецов
Все те, кто будет говорить, что Соболев сорвался, эмоции все такое, просто напомню один факт.
ЭСК РФС признала что в матче "Спартак"- "Динамо" судья Иванов совершил ошибку, не удалив Соболева, который агрессивно вел себя в отношении судьи.
Напомнить, кто бил липовый пенальти в том матче?
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angry horse
Ответ аdidаs
какой же облом для спартаковцев, а ведь вчера эти обрезки видео приводились как доказательство виновности Роши
Это подчеркивает мерзость и лицемерие тушинского клуба без чести и совести😎
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Дмитрий9779
Спартак-позор России
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ДМ-1чемпион
Да всем было очевидно, что в этом матче судейки были на стороне "спартачка"! Карась всегда судил в пользу спартачка. Он или пеналь левый назначит в ворота соперника спартачка или игрока удалит. В этом матче он отработал денежки на 100%.
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SMART789
Ответ Evgeny Trifonov
Понятно всем что после "чаепитие" карась был заряжен. На удаления одного Соболева не решился, а обоюдное пожалуйста
Именно так
Нефтяной проект чемпион по давлению на арбитров
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Vagner01
Кто то из борщевых вчера все писал типа скрин мы сами этот сделали и раскручиваем! И ныл укажите минуту! Ну вот указали тебе что скажешь? Или опять заплачешь?
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Гамарджоба Генацвале
Пах Соболева стал популярнее самого Соболева.
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Дмитрий9779
Казалось. бы,ну куда ещё больше позориться,оказывается можно.Полставили Соболева,теперь за постоянные жесты могу много матчей дисквы впаяиь,а Чельцова на КДК РФС,пусть объясняет поче у не реагировал на претензии Рощи.
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mean machine/
Я еще вчера писал, что спартак - это чистая геббельсовщина, этот клуб живет в своей придуманной реальности, где черное - это белое и наоборот. Реально, напоминают сегодняшнюю страну 404.
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Архитектор Мендисабаль
Бокового Чельцова и Шадыханова с ВАРа - на полиграф, оба явно заряжены чайком по самые гланды! Карась выплывет...
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Дмитрий9779
Ответ mean machine/
Получается, этот дурак соболев весь матч до справедливого удаления, трогал себя за пах?
Думаешь Зарема взялась за старое и наградила его жучками🤣?
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