Роша указывал лайнсмену, что Соболев хватал себя за пах, за 13 минут до удаления. Судья не отреагировал
Судьи не отреагировали, когда Александр Соболев провоцировал Виллиана Рошу до удаления.
Напомним, нападающий красно-белых после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.
Однако Соболев демонстративно хватал себя за пах, провоцируя Рошу, и до момента с удалением – это произошло в центральном круге на 56-й минуте матча.
Как видно на записи с технической камеры стадиона, футболист ЦСКА указывал лайнсмену на то, что Соболев ведет себя неспортивно. Однако судьи оставили действия нападающего «Спартака» без внимания.
Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно🤦♂️
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Скорее всего это происходит у него на эмоциональном фоне.
ЭСК РФС признала что в матче "Спартак"- "Динамо" судья Иванов совершил ошибку, не удалив Соболева, который агрессивно вел себя в отношении судьи.
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