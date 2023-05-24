Роша указывал лайнсмену, что Соболев хватал себя за пах, за 13 минут до удаления. Судья не отреагировал

Судьи не отреагировали, когда Александр Соболев провоцировал Виллиана Рошу до удаления.

Напомним, нападающий красно-белых после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей решил удалить обоих футболистов.

Однако Соболев демонстративно хватал себя за пах, провоцируя Рошу, и до момента с удалением – это произошло в центральном круге на 56-й минуте матча.

Как видно на записи с технической камеры стадиона, футболист ЦСКА указывал лайнсмену на то, что Соболев ведет себя неспортивно. Однако судьи оставили действия нападающего « » без внимания.

Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно🤦‍♂️

Соболева удалили за, кхм, жест Майкла Джексона. Певец говорил, что он просто «раб ритма»

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