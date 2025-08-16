Глава АПЛ Мастерс о расизме в адрес Семеньо: «Это проблема общества, она проникает в футбол, этого не должно происходить ни на стадионе, ни в интернете. Важно говорить об этом»

Глава АПЛ выступил против расизма на фоне скандала с Энтойном Семеньо.

В ходе матча первого тура АПЛ против «Ливерпуля » (2:4) расистским оскорблениям подвергся полузащитник «Борнмута » Энтойн Семеньо .

«Ни один футболист Премьер-лиги никогда не должен подвергаться подобным оскорблениям – ни на своем рабочем месте, ни в интернете. Важно продолжать говорить об этом.

Мы, как и все остальные, предложили нашу поддержку Энтойну. Думаю, все видели, что вчера протокол соблюдается и отрабатывается. Как только Энтойн дал понять арбитру матча, что произошло, Энтони Тэйлор остановил игру, поговорил с обоими тренерами и напрямую связался с представителем службы безопасности на стадионе. Это позволило им опознать нарушителя и вывести его с территории, и, насколько я понимаю, он был задержан полицией. Так это и должно работать.

Это проблема общества. Она проникает в футбол, а этого не должно происходить ни на стадионе, ни в интернете. Это заставляет таких людей, как я, и других руководителей футбола еще раз задуматься над тем, что еще мы можем сделать, чтобы подобное больше не происходило в будущем», – сказал генеральный директор АПЛ Ричард Мастерс.