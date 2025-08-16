  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола о 4:0 с «Вулвс»: «Первый тайм был хорошим, второй – нет. Рейндерс прекрасен, креативность Шерки впечатляет»
7

Гвардиола о 4:0 с «Вулвс»: «Первый тайм был хорошим, второй – нет. Рейндерс прекрасен, креативность Шерки впечатляет»

Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Вулверхэмптоном».

«Манчестер Сити» одержал победу со счетом 4:0 в 1-м туре АПЛ.

«Первый тайм был хорошим, второй – нет. Это обычное дело в этой части сезона, но соперники были лучше [во 2-м тайме].

У нас была короткая подготовка. Нам всегда тяжело играть здесь, два года назад мы проиграли, а в прошлом сезоне Джон Стоунз забил гол в концовке. Нам всегда здесь тяжело, поэтому мы особенно рады результату».

О Рейндерсе

«По-настоящему хорош. Прекрасный игрок, он с самого начала оказал влияние. Благодаря своей скорости он может помочь при оборонительных действиях в полузащите. Он может страховать защитников в зонах, которые мы иногда разрешаем освобождать. В «Милане» он был великолепен, как и в сборной. Мы знали, что в ближайшие годы он станет одним из лучших игроков «Сити».

О Шерки

«Качество его игры в заключительной трети поля, на ограниченном пространстве – это уникально. Его креативность впечатляет. Впереди еще много лет и тяжелых матчей. Нам нужно качество, особое качество в заключительной трети поля и чистый талант, и у Райана он есть».

О новичках «Сити»

«У нас есть Ману [Аканджи], Натан [Аке] и Гюндоган – игроки, которые создали это наследие, но, конечно, мы внесли изменения после прошлого сезона, когда было много травм и проблем.

В этом сезоне в плане свежей энергии все очень похоже на ситуацию, которая была, когда я только пришел. Тогда у нас было много игроков – Кайл Уокер, Лерой Сане, Бернарду Силва – они выдающиеся игроки, но теперь клубу нужно обновить состав на следующие годы и быть стабильным».

О Траффорде

«Это прекрасная история – он пришел в академию молодым. Он провел очень хорошую игру, сделал хороший сэйв, был заметен в воротах. Он проделал невероятную работу в «Бернли» при Винни [Компани]. В конце концов клуб решил вернуть его, и я уверен, что сегодня ночью он будет хорошо спать, – сказал главный тренер «Манчестер Сити». 

А что теперь делать со Станковичем?3914 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoВулверхэмптон
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoНатан Аке
logoДжеймс Траффорд
logoРайан Шерки
logoКайл Уокер
logoТейани Рейндерс
logoИлкай Гюндоган
logoМануэль Аканджи
logoЛерой Сане
logoБернарду Силва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Пеп Гвардиола: «В «Ман Сити» слишком много игроков, клуб знает об этом с прошлого сезона. Это нездоровая ситуация. Не люблю оставлять футболистов дома, так хорошую атмосферу не создать»
19 минут назад
Кейн выиграл второй трофей в «Баварии» – Суперкубок Германии. С «Тоттенхэмом» и сборной Англии у форварда не было титулов
830 минут назад
«Захарян не в заявке, с ним все норм, тренерский штаб принял такое решение». Брат Арсена о невключении хавбека в состав «Сосьедада» на матч с «Валенсией»
1032 минуты назад
«Бавария» выиграла Суперкубок Германии впервые с 2022-го. У мюнхенцев 11 побед – больше всех
233 минуты назад
«Бавария» взяла Суперкубок Германии, обыграв «Штутгарт» – 2:1. Кейн, Диас и Левелинг забили
2934 минуты назад
«Ноттингем Форест» купил Макати у «Ман Сити» за 30 млн фунтов с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет
1142 минуты назадФото
Защитник «Мальорки» Раильо о голе Феррана: «Если ты падаешь на газон при попадании в голову, игра должна быть остановлена. Игроки «Барсы» говорили, что они не виноваты»
1551 минуту назад
Лапочкин об удалении Дугласа в матче со «Спартаком»: «Слишком суровое наказание, оно ошибочно. Наступ на карточку должен быть акцентированный, полной стопой»
5051 минуту назад
Флик про 3:0 с «Мальоркой»: «Матч не понравился, «Барселона» играла на 50% - против 9 футболистов так нельзя. Могли добиться намного большего»
1457 минут назад
Знаменитая академия «Барселоны» называется La Masia. Знаете, что это значит?
59 минут назадТесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Гладилин о «Спартаке»: «Шансы на чемпионство не потеряны – нужно выдать серию в 5-6 игр. У команды огромный потенциал, два состава, по сути. Игра с «Зенитом» понравилась»
18 минут назад
Экс-судья Бурруль про фол Рафиньи на Морее: «Форвард «Барселоны» должен был быть удален – по тем же критериям, что и в случае с Мурики»
68 минут назад
Товарищеские матчи. «Интер» обыграл «Олимпиакос», «Ювентус» победил «Аталанту»
14 минут назад
Черчесов о 3:1 с «Крыльями»: «Мне понравился результат, самоотдача игроков «Ахмата». В плане игры хотелось бы быть чуть‑чуть креативней»
319 минут назад
Ненад Сакич: «Спартак» рассчитывал на лучшие результаты на старте. Мы переживаем негативный период. Надеюсь, будем прибавлять и увидим команду, которая была в прошлом сезоне»
319 минут назад
Андрей Канчельскис: «Верю, что Бенитес может возглавить «Спартак». Красно-белых знают в Европе, они приглашали немецких и итальянских специалистов»
621 минуту назад
Компани взял второй трофей в карьере тренера – Суперкубок Германии
133 минуты назад
Диас забил в дебютном матче за «Баварию» – «Штутгарту» в Суперкубке
244 минуты назад
У Ямаля 26 (13+13) очков в 2025-м. Вингер «Барсы» забил и отдал голевой пас в матче с «Мальоркой»
450 минут назад
«Брентфорд» за рекордные для себя 37+5 млн фунтов купил Уаттара у «Борнмута». Контракт с вингером – по схеме «5+1»
558 минут назадФото