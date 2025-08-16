Гвардиола о 4:0 с «Вулвс»: «Первый тайм был хорошим, второй – нет. Рейндерс прекрасен, креативность Шерки впечатляет»

Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Вулверхэмптоном».

«Манчестер Сити» одержал победу со счетом 4:0 в 1-м туре АПЛ .

«Первый тайм был хорошим, второй – нет. Это обычное дело в этой части сезона, но соперники были лучше [во 2-м тайме].

У нас была короткая подготовка. Нам всегда тяжело играть здесь, два года назад мы проиграли, а в прошлом сезоне Джон Стоунз забил гол в концовке. Нам всегда здесь тяжело, поэтому мы особенно рады результату».

О Рейндерсе

«По-настоящему хорош. Прекрасный игрок, он с самого начала оказал влияние. Благодаря своей скорости он может помочь при оборонительных действиях в полузащите. Он может страховать защитников в зонах, которые мы иногда разрешаем освобождать. В «Милане» он был великолепен, как и в сборной. Мы знали, что в ближайшие годы он станет одним из лучших игроков «Сити».

О Шерки

«Качество его игры в заключительной трети поля, на ограниченном пространстве – это уникально. Его креативность впечатляет. Впереди еще много лет и тяжелых матчей. Нам нужно качество, особое качество в заключительной трети поля и чистый талант, и у Райана он есть».

О новичках «Сити»

«У нас есть Ману [Аканджи], Натан [Аке] и Гюндоган – игроки, которые создали это наследие, но, конечно, мы внесли изменения после прошлого сезона, когда было много травм и проблем.

В этом сезоне в плане свежей энергии все очень похоже на ситуацию, которая была, когда я только пришел. Тогда у нас было много игроков – Кайл Уокер, Лерой Сане , Бернарду Силва – они выдающиеся игроки, но теперь клубу нужно обновить состав на следующие годы и быть стабильным».

О Траффорде

«Это прекрасная история – он пришел в академию молодым. Он провел очень хорошую игру, сделал хороший сэйв, был заметен в воротах. Он проделал невероятную работу в «Бернли» при Винни [Компани]. В конце концов клуб решил вернуть его, и я уверен, что сегодня ночью он будет хорошо спать, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».