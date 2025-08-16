Флик про 3:0 с «Мальоркой»: «Матч не понравился, «Барселона» играла на 50% - против 9 футболистов так нельзя. Могли добиться намного большего»

Ханс-Дитер Флик не рад расслабленной игре «Барселоны» против «Мальорки» (3:0).

«Мне не понравилась игра. После того как мы повели 2:0, а соперник получил две красные карточки, команда играла на 50%, хотя могла добиться намного большего.

Надо контролировать мяч, контролировать игру, но также надо и забивать, вот и все, что я хочу сказать.

Играть против 9 футболистов на 50% или 60% - это недопустимо», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире Movistar.