Соболев приехал на заседание КДК на метро: «Пробки. Застрял на Тверской, все перекрыто»
Александр Соболев прибыл на заседание КДК РФС на метро.
Журналист Сергей Егоров опубликовал видео с Соболевым, выходящим из метро. На выходе его встретили представители «Спартака». Как сообщается, футболист приехал на заседание КДК на метро из-за пробок в Москве.
– Пробки. Застрял на Тверской, все перекрыто.
– Когда последний раз ездили на метро?
– Уже не помню, – сказал футболист.
Напомним, Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.
Сегодня КДК рассмотрит этот эпизод и вынесет наказание Соболеву.
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