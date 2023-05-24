Александр Соболев прибыл на заседание КДК РФС на метро.

Журналист Сергей Егоров опубликовал видео с , выходящим из метро. На выходе его встретили представители « ». Как сообщается, футболист приехал на заседание КДК на метро из-за пробок в Москве.

– Пробки. Застрял на Тверской, все перекрыто.

– Когда последний раз ездили на метро?

– Уже не помню, – сказал футболист.

Напомним, Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

Сегодня КДК рассмотрит этот эпизод и вынесет наказание Соболеву.

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