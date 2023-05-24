Соболев приехал на заседание КДК на метро: «Пробки. Застрял на Тверской, все перекрыто»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия КДК РФС Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Сергей Егоров журналист Футбол

Александр Соболев прибыл на заседание КДК РФС на метро.

Журналист Сергей Егоров опубликовал видео с Соболевым, выходящим из метро. На выходе его встретили представители «Спартака». Как сообщается, футболист приехал на заседание КДК на метро из-за пробок в Москве.

– Пробки. Застрял на Тверской, все перекрыто. 

– Когда последний раз ездили на метро?

– Уже не помню, – сказал футболист.

Напомним, Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

Сегодня КДК рассмотрит этот эпизод и вынесет наказание Соболеву.

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91 комментарий

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Роман Буянов
К чему этот пук от Егорова?
Какие пробки в 3 часа дня в среду?
Продолжение обеления этого быдлана?
+164
-51
+113
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Михаил Дворников
Надеюсь, соседи по вагону не поправляли брюки или шорты
+91
-7
+84
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Owen_the_Simple
Он там ещё и котят по дороге с дерева снимал, наверняка, и бабушек через дорогу переводил
+99
-19
+80
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Owen_the_Simple
17:00 Соболев зашёл в «Пятёрочку». Посетовал на цены.
+47
-3
+44
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antiginer
Хорошо хоть в метро его н кто не толкнул.А то бы закатила под лавку и лежал,ждал свистка.Так его на заседании и не дождались
+34
-2
+32
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Андрей Яковлев
слабенько как то. Пешком в рубище и веригах бы. Тогда еще можно было бы о чем то говорить.
+25
-4
+21
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Owen_the_Simple
Что за насмешки в комментах? Требую прекратить травлю Александра Соболева!
+29
-8
+21
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cektor
я думал дельфин по москва реке поплывет ..))
+19
-4
+15
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KOTOV71
А в чём " новость"?! Ну приехал,ну на метро,и что?
+13
0
+13
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Caniball
Ответ Роман Буянов
Комментарий удален модератором
Я не знаю куда ты смотришь, но Садовое и внутри него все красное, бордовое и желтое.
+15
-3
+12
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Bojco Drocic
Ответ Роман Буянов
К чему этот пук от Егорова? Какие пробки в 3 часа дня в среду? Продолжение обеления этого быдлана?
ну конечно, в Москве никогда не бывает пробок в 15.00 среды. что вы несете??!!
+11
-1
+10
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Evgeny Valyaev
Ответ Колбаскер тут
Комментарий удален модератором
Конечно пробки в центре города. Не в 4 часа ночи же. Если бы журналист не увидел этого, то представители клуба об этом бы не сообщили. Так что везде видеть заговор и злой умысел - странно. Как можно кого-то обелить поездкой в метро?
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Сергей48
Надеюсь он в метро не показывал неприличных жестов?
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Andrew Black
шок
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Михаил Дворников
Надеюсь, соседи по вагону не поправляли брюки или шорты
И не достали демонстративно обруч🐬
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artem saribekyan
Ответ Owen_the_Simple
Он там ещё и котят по дороге с дерева снимал, наверняка, и бабушек через дорогу переводил
Он животных любит... Он хороший и ,,Спартак его не бросит". Он и макулатуру хотел сдать, но в цене не сошёлся, плюнул и ушел. В большой клуб.
+10
-3
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Rosberg005
Ему чревато ездить на метро. Толкнут еще не дай бог
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Трент Резнор
Дельфин в подземке это невероятно
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Serega T
Нырнул в метро
+6
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Сергей Жарковский
Это ему Промес про метро рассказал, о том что там так красиво!
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Мовсар Германия
надеюсь 10+ матчей дисквалификации Соболь получит
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Злющий Спартак
Саня в метро никому жест не показывал?
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RG26
Ответ Роман Буянов
К чему этот пук от Егорова? Какие пробки в 3 часа дня в среду? Продолжение обеления этого быдлана?
Сегодня Лукашенко прилетел в Москву, вполне возможно, что с этим связано. Тем более если хоть что-то перекрыто, то в центре и с малым количеством машин относительно пика все встанет. На МКАД некоторые выезды тоже были перекрыты. Это не обеление этого неадеквата, а в то, что встрять можно в любой момент. Если это с их стороны способ обеления, то, конечно, это нонсенс
+3
0
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Александр К
клоунада продолжается , а чтобы билет купить он последние носки с себя снял ?
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Александр Трифон0в
Не пускал бы в метро такого человека, еще упадет по привычке на эскалаторе и будет требовать пенальти
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