В ЭСК РФС решили, что Виллиан Роша не заслужил красную карточку в матче со «Спартаком».

Напомним, нападающий красно-белых после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

Как пишет Иван Карпов, ЭСК рассмотрела эпизод с удалением Роши в дерби и подготовила заключение для КДК о том, что защитника ЦСКА не стоило наказывать красной карточкой. Теперь КДК РФС должен отменить удаление защитника ЦСКА.

По удалению Соболева у ЭСК вопросов не возникло. КДК оценит поступок игрока «Спартака» и назначит ему наказание.

Роша указывал лайнсмену, что Соболев хватал себя за пах, за 13 минут до удаления. Судья не отреагировал

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте