ЭСК считает, что Рошу не нужно было удалять в матче со «Спартаком». КДК должен отменить красную (Иван Карпов)
В ЭСК РФС решили, что Виллиан Роша не заслужил красную карточку в матче со «Спартаком».
Напомним, нападающий красно-белых после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.
Как пишет Иван Карпов, ЭСК рассмотрела эпизод с удалением Роши в дерби и подготовила заключение для КДК о том, что защитника ЦСКА не стоило наказывать красной карточкой. Теперь КДК РФС должен отменить удаление защитника ЦСКА.
По удалению Соболева у ЭСК вопросов не возникло. КДК оценит поступок игрока «Спартака» и назначит ему наказание.
Роша указывал лайнсмену, что Соболев хватал себя за пах, за 13 минут до удаления. Судья не отреагировал
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А руководству Спартака отдельный «привет» за их доказательства о «провокациях Соболева», которые они отсматривали 2 дня и были разбиты в пух и прах )
Но на «трезвую голову» понимаю, что во всем виноваты линейный Чельцов и арбитр ВАР Шадыханов, которые ничего абсолютно не передали Карасеву, который в первом случае бежал в другую сторону, а во втором не видел из-за спины Соболева.
Ну и Чельцову нужно дать подольше дисквалифицикацию за то, что он наврал Карасеву что Роша в моменте с удалением показывал Соболеву такой же жест.
Надо же так умудриться вместо того, чтоб заметать постыдное поведение Дельфина под ковёр, устроить публичное шапито с разоблачением провокаций и заговоров.
Спартак в совокупности ФК, блогеров, ручных журналистов и болельщиков напоминает трэш-блогера, который совершает максимально позорные и асоциальные поступки ради лайков и подписок.
Спартак официально расформирован
Но после такого решения Роша точно будет играть на тяжелом выезде в Краснодар.
Т.е. футболистам ЦСКА можно бросаться на судей с характерными жестами на перевес, с криками, возможно матами по-португальски (русский же он не знает) , можно в своей штрафной с разбегу врезаться в противника и ничего за это не будет...
Хорошо федотовцы устроились...