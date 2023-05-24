ЭСК считает, что Рошу не нужно было удалять в матче со «Спартаком». КДК должен отменить красную (Иван Карпов)

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи КДК РФС Сергей Карасев Александр Соболев Виллиан да Силва Роша ЭСК РФС Футбол

В ЭСК РФС решили, что Виллиан Роша не заслужил красную карточку в матче со «Спартаком».

Напомним, нападающий красно-белых после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

Как пишет Иван Карпов, ЭСК рассмотрела эпизод с удалением Роши в дерби и подготовила заключение для КДК о том, что защитника ЦСКА не стоило наказывать красной карточкой. Теперь КДК РФС должен отменить удаление защитника ЦСКА.

По удалению Соболева у ЭСК вопросов не возникло. КДК оценит поступок игрока «Спартака» и назначит ему наказание.

Роша указывал лайнсмену, что Соболев хватал себя за пах, за 13 минут до удаления. Судья не отреагировал

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89 комментариев

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Кирилл
Что и требовалось доказать )

А руководству Спартака отдельный «привет» за их доказательства о «провокациях Соболева», которые они отсматривали 2 дня и были разбиты в пух и прах )
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Vagner01
Шах борщевым ! Осталось дельфину десяточку матчей влепить и будет партия!
+50
-16
+34
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Marcus Varro
И правильно решили, нужно отменять красную карточку, раз судьи слепые.
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Кирилл
Ответ forward1988
А главного судью творившего беспредел на поле ждет дисквалификация?
Я тоже всю вину возлагал на Карасева первоначально.

Но на «трезвую голову» понимаю, что во всем виноваты линейный Чельцов и арбитр ВАР Шадыханов, которые ничего абсолютно не передали Карасеву, который в первом случае бежал в другую сторону, а во втором не видел из-за спины Соболева.
Ну и Чельцову нужно дать подольше дисквалифицикацию за то, что он наврал Карасеву что Роша в моменте с удалением показывал Соболеву такой же жест.
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Owen_the_Simple
Это ли не доказательство заговора против Спартака?
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Shuller18
Эх, в Спартаке 2 дня всей командой смотрели эротические видео, да всё бестолку оказалось (((
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mean machine/
Спартак - позор России!
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Owen_the_Simple
Ну что, писюнгейт близок к завершению. Осталось только дождаться срока дисквалификации.
Надо же так умудриться вместо того, чтоб заметать постыдное поведение Дельфина под ковёр, устроить публичное шапито с разоблачением провокаций и заговоров.
Спартак в совокупности ФК, блогеров, ручных журналистов и болельщиков напоминает трэш-блогера, который совершает максимально позорные и асоциальные поступки ради лайков и подписок.
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forward1988
А главного судью творившего беспредел на поле ждет дисквалификация?
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ДМ-1чемпион
Карася нужно тоже удалить матчей на 10, за предвзятое судейство в пользу спартака!
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Fjordy
Ответ </c/>
очередной стыд, оба показали одинаковые жесты, а получит наказание один...
Эта спартаковский стыд. Типа контекст не важен?
+13
-5
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Dmitry Orlov
Ответ Vagner01
Шах борщевым ! Осталось дельфину десяточку матчей влепить и будет партия!
Десятку давали на моей памяти только за умышленное нанесение тяжёлой травмы и за наезд на судью с плевком в него. Тут всё-таки не тот случай.
+8
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Очки Дани Алвеса
Не заслужил, формулировки-то какие! Судья ошибся, судья проглядел, ВАР ошибся, ВАР проглядел.
+8
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Мовсар Германия
надеюсь когда нибудь, мы увидим тут новость.
Спартак официально расформирован
+17
-12
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Owen_the_Simple
Ответ Ganibale
Хахахаха Как не зайду одно и тоже пишешь
Так ведь заговор не прекращается. Заходи ещё!
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carvalho7
И какая от этого польза для ЦСКА? Это была игра за второе место, в которой у ЦСКА ошибочно удалили игрока на 65 минуте. У Спартака остались проходные матчи.
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Iceeyee
Да, но игру уже сломали.
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IlyaGrain
Только очков в матче уже не вернёшь (
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qiqe
а ведь есть спартачи которые считают, что Роша должен получить дискву x2 от зубатки тк 2 раза показал жест, одним словом спартачи
+6
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schwein
Подождите, потом как обычно несколько членов КДК поменяют решение прямо перед заседанием.
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инок
Все проспартаковские каналы говорили, что этим действием сам Роша первый провоцировал Соболева. На самом деле надо отменять красную карточку Роше.
+6
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Iceeyee
Ответ Аркадий Аркадич
Игру? А она была у ЦСКА?
Была
+3
0
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Andrew Petrov
карточку то отменят,а результат,что!?тоже отменят,это результативная ошибка в пользу одной из команд,даёшь переигровку☝
+4
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Кирилл
Ответ carvalho7
И какая от этого польза для ЦСКА? Это была игра за второе место, в которой у ЦСКА ошибочно удалили игрока на 65 минуте. У Спартака остались проходные матчи.
Результат уже не вернуть, да.
Но после такого решения Роша точно будет играть на тяжелом выезде в Краснодар.
+3
-1
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ДудьСдулся
Ну да, шесть раз, не п....
Т.е. футболистам ЦСКА можно бросаться на судей с характерными жестами на перевес, с криками, возможно матами по-португальски (русский же он не знает) , можно в своей штрафной с разбегу врезаться в противника и ничего за это не будет...
Хорошо федотовцы устроились...
+2
-1
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