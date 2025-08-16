Жедсон о «Спартаке»: «Большая честь играть в самом популярном клубе страны. Хочу изучать русский, чтобы улучшить коммуникацию вне поля»

Жедсон Фернандеш высказался об игре за «Спартак».

Красно-белые в субботу сыграли вничью с «Зенитом » (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ .

– Мы увидим еще более сильного Жедсона? Как оценишь свой уровень?

– Могу только сказать, что в футболе невозможно всегда играть на одном уровне. Каждый матч разный. Сегодня получилось неплохо. Буду помогать команде улучшать результат.

– Ты сегодня признан лучшим игроком матча.

– Я рад получить награду, но три очка важнее. Жаль, что не получилось их набрать.

– С кем ты больше общаешься из команды? Видели что после гола ты обнимался с Маркиньосом.

– До игры с ним договаривались, что можем как‑то отпраздновать. Но это не так важно для меня.

– «Спартак» самый популярный клуб в России, как и «Галатасарай» в Турции. Собираешься ли ты учить русский язык?

– Я хочу изучать русский, конечно, чтобы улучшить коммуникацию вне поля тоже. Не очень люблю сравнивать чемпионаты. Могу сказать, что это большая честь играть в самом популярном клубе страны, – сказал полузащитник «Спартака ».