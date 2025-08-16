«Брентфорд» за рекордные для себя 37+5 млн фунтов купил Уаттара у «Борнмута». Контракт с вингером – по схеме «5+1»

Данго Уаттара перешел в «Брентфорд» из «Борнмута».

«Пчелы» объявили о трансфере 23-летнего вингера за рекордную для клуба сумму. Стороны заключили контракт на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось , что «Брентфорд » заплатит 37 миллионов фунтов за игрока сборной Буркина-Фасо. Также предусмотрены бонусы в размере 5 млн фунтов.

В прошлом сезоне АПЛ Уаттара провел 32 матча, отличившись 7 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://www.brentfordfc.com/