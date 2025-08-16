  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Брентфорд» за рекордные для себя 37+5 млн фунтов купил Уаттара у «Борнмута». Контракт с вингером – по схеме «5+1»
Фото
5

«Брентфорд» за рекордные для себя 37+5 млн фунтов купил Уаттара у «Борнмута». Контракт с вингером – по схеме «5+1»

Данго Уаттара перешел в «Брентфорд» из «Борнмута».

«Пчелы» объявили о трансфере 23-летнего вингера за рекордную для клуба сумму. Стороны заключили контракт на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон. 

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» заплатит 37 миллионов фунтов за игрока сборной Буркина-Фасо. Также предусмотрены бонусы в размере 5 млн фунтов. 

В прошлом сезоне АПЛ Уаттара провел 32 матча, отличившись 7 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь

Фото: https://www.brentfordfc.com/

А что теперь делать со Станковичем?3921 голос
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Брентфорда»
logoпремьер-лига Англия
рекорды
logoБорнмут
logoБрентфорд
трансферы
logoДанго Уаттара
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Пеп Гвардиола: «В «Ман Сити» слишком много игроков, клуб знает об этом с прошлого сезона. Это нездоровая ситуация. Не люблю оставлять футболистов дома, так хорошую атмосферу не создать»
19 минут назад
Кейн выиграл второй трофей в «Баварии» – Суперкубок Германии. С «Тоттенхэмом» и сборной Англии у форварда не было титулов
830 минут назад
«Захарян не в заявке, с ним все норм, тренерский штаб принял такое решение». Брат Арсена о невключении хавбека в состав «Сосьедада» на матч с «Валенсией»
1032 минуты назад
«Бавария» выиграла Суперкубок Германии впервые с 2022-го. У мюнхенцев 11 побед – больше всех
233 минуты назад
«Бавария» взяла Суперкубок Германии, обыграв «Штутгарт» – 2:1. Кейн, Диас и Левелинг забили
2934 минуты назад
«Ноттингем Форест» купил Макати у «Ман Сити» за 30 млн фунтов с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет
1142 минуты назадФото
Защитник «Мальорки» Раильо о голе Феррана: «Если ты падаешь на газон при попадании в голову, игра должна быть остановлена. Игроки «Барсы» говорили, что они не виноваты»
1551 минуту назад
Лапочкин об удалении Дугласа в матче со «Спартаком»: «Слишком суровое наказание, оно ошибочно. Наступ на карточку должен быть акцентированный, полной стопой»
5051 минуту назад
Флик про 3:0 с «Мальоркой»: «Матч не понравился, «Барселона» играла на 50% - против 9 футболистов так нельзя. Могли добиться намного большего»
1457 минут назад
Знаменитая академия «Барселоны» называется La Masia. Знаете, что это значит?
59 минут назадТесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Гладилин о «Спартаке»: «Шансы на чемпионство не потеряны – нужно выдать серию в 5-6 игр. У команды огромный потенциал, два состава, по сути. Игра с «Зенитом» понравилась»
18 минут назад
Экс-судья Бурруль про фол Рафиньи на Морее: «Форвард «Барселоны» должен был быть удален – по тем же критериям, что и в случае с Мурики»
68 минут назад
Товарищеские матчи. «Интер» обыграл «Олимпиакос», «Ювентус» победил «Аталанту»
14 минут назад
Черчесов о 3:1 с «Крыльями»: «Мне понравился результат, самоотдача игроков «Ахмата». В плане игры хотелось бы быть чуть‑чуть креативней»
319 минут назад
Ненад Сакич: «Спартак» рассчитывал на лучшие результаты на старте. Мы переживаем негативный период. Надеюсь, будем прибавлять и увидим команду, которая была в прошлом сезоне»
319 минут назад
Андрей Канчельскис: «Верю, что Бенитес может возглавить «Спартак». Красно-белых знают в Европе, они приглашали немецких и итальянских специалистов»
621 минуту назад
Компани взял второй трофей в карьере тренера – Суперкубок Германии
133 минуты назад
Диас забил в дебютном матче за «Баварию» – «Штутгарту» в Суперкубке
244 минуты назад
У Ямаля 26 (13+13) очков в 2025-м. Вингер «Барсы» забил и отдал голевой пас в матче с «Мальоркой»
450 минут назад
Форвард владивостокского «Динамо» Ульяновский не попал в пустые ворота с линии вратарской, добивая после пенальти
4сегодня, 19:55Видео