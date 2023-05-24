Быстров о Соболеве: «Полный идиот. Нельзя быть посмешищем на поле, он как девочка падает и симулирует. Такие футболисты не должны играть в «Спартаке»

Владимир Быстров раскритиковал форварда «Спартака» Александра Соболева.

В матче 28-го тура с (2:1) Соболев показал защитнику соперника оскорбительный жест.

Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

«Соболев – полный идиот, который подвел свою команду. И не только команду, но и всех, кто болел за «Спартак». Если человек позволяет так себя вести в дерби, то он просто не достоин быть в клубе. Он может извиняться или не извиняться – это уже второй вопрос.

Сначала нападающий подвел всех, кто причастен к «Спартаку». Дальше Соболев может оправдываться, но в дерби он облажался. Не понимаю Абаскаля – он видит, что у него человек не играет, но находится на поле. У меня Соболев бы ушел на 45-й минуте.

Абаскаль сказал: «Если это повторится...» А на мой взгляд, это повторяется не первый раз. В эпизодах, когда Соболев может доигрывать до конца, должен ставить корпус и от него будут отлетать защитники, он как девочка падает и симулирует.

Считаю, что такие футболисты не должны играть в «Спартаке». Провоцировать и нырять – это нормальные вещи, но на поле нельзя быть посмешищем. Это говорит о неготовности футболиста к дерби», – сказал бывший игрок «Зенита», « » и сборной России.

Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно🤦‍♂️

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