Быстров о Соболеве: «Полный идиот. Нельзя быть посмешищем на поле, он как девочка падает и симулирует. Такие футболисты не должны играть в «Спартаке»

Теги Спартак ЦСКА Владимир Быстров премьер-лига Россия Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Спорт-Экспресс брань контент Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров раскритиковал форварда «Спартака» Александра Соболева.

В матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) Соболев показал защитнику соперника Виллиану Роше оскорбительный жест.

Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

«Соболев – полный идиот, который подвел свою команду. И не только команду, но и всех, кто болел за «Спартак». Если человек позволяет так себя вести в дерби, то он просто не достоин быть в клубе. Он может извиняться или не извиняться – это уже второй вопрос.

Сначала нападающий подвел всех, кто причастен к «Спартаку». Дальше Соболев может оправдываться, но в дерби он облажался. Не понимаю Абаскаля – он видит, что у него человек не играет, но находится на поле. У меня Соболев бы ушел на 45-й минуте.

Абаскаль сказал: «Если это повторится...» А на мой взгляд, это повторяется не первый раз. В эпизодах, когда Соболев может доигрывать до конца, должен ставить корпус и от него будут отлетать защитники, он как девочка падает и симулирует.

Считаю, что такие футболисты не должны играть в «Спартаке». Провоцировать и нырять – это нормальные вещи, но на поле нельзя быть посмешищем. Это говорит о неготовности футболиста к дерби», – сказал бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России.  

Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно🤦‍♂️

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69 комментариев

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Aleksey Yashin
"У меня Соболев бы ушел на 45-й минуте"

Откуда ушёл бы, из студии Матч ТВ?
+52
-7
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Сергей Лепехин
Ответ Denis Mustaev
и в чем он не прав?
В том, что из мухи слона делают. Подобные скандалы всегда и везде. Соболев будет наказан и точка. Но СМИ хайпубт, хайпуют отставники. Ради справедливость: вы помните, что кричал Федотов Пруцеву. Тренер, отец игроку, мальчишке. Его за это как-то наказали ? Нет. И хайпа не было. Потому что не Спартак
+44
-14
+30
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Aviator92
Особенно занятно про недостойные для спартаковца падения и симуляции слышать от Володьки, который сам, будучи игроком Спартака, падал на задницу от малейшего контакта
+19
0
+19
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Spartacus Pro
А почему не берут интервью у Петржелы? Его мнения очень не хватает и ему тоже деньги нужны.
+15
-1
+14
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dimur
Два главных провокатора российского футбола - Быстров и Радимов рьяно критикуют Соболева, видимо боятся, что корона перейдёт к нему.
+12
-3
+9
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Олег Кузнецов
Ответ Aleksey Yashin
"У меня Соболев бы ушел на 45-й минуте" Откуда ушёл бы, из студии Матч ТВ?
Быстров сам не блещет образованием и интеллектом, однако поиграл и за Спартак ,и за Зенит, а теперь сидит и оценки всем раздает, профессор.
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важно, всю моральную часть этого матча обсудили в основном эксперты левые и все как один травят Соболева, я же повторюсь, результат в нашу пользу, значит всё было не зря...
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Александр Бугаев
Ответ Petr Denisov
Это Быстров себя в Соболеве вспоминает? Сам он когда играл падал и нырял похлеще Комличенко.
Он всё переосмыслил и теперь крепко сидит на стуле в студии Матч ТВ! Ноль падений за все эфиры!!
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Petr Denisov
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Ответ fil_spb
"Особенно занятно про недостойные для спартаковца падения и симуляции слышать от Володьки, который сам, будучи игроком Спартака, падал на задницу от малейшего контакта" Отсюда вывод - Спартак портит людей.
Зенитовское прошлое подкашивало ноги.
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Petr Denisov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Это Быстров себя в Соболеве вспоминает?

Сам он когда играл падал и нырял похлеще Комличенко.
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Ринат Якупов
Да, хватит, уже, об одном и том же. Кому надо разберутся.
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Denis Mustaev
и в чем он не прав?
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VanyaVanya063
Эмм олды а помните вирусное видео как быстров от касания Самедова упал))
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ДудьСдулся
Ответ </c/>
важно, всю моральную часть этого матча обсудили в основном эксперты левые и все как один травят Соболева, я же повторюсь, результат в нашу пользу, значит всё было не зря...
Осуждают Соболева только те, кто сам никогда ни на кого не матерился, при ударе по одной щеке подставлял другую...
Не ожидал, что на спортсе и среди экспертов МатчТВ столько святых незапятнанных людей!

(сарказм)
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карабашка
А уж какой ты был идиот будучи футболистом.Да и сейчас пожалуй тоже.
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Дмитрий
Ответ Denis Mustaev
пусть подумает над своими эмоциями в следующий раз, что это за такие эмоции были, что он с такой ненавистью и презрением это делал. да щас толпа чуть тоже «на эмоциях» прокатит его и забудет. в СНГ не существует института репутации, никто его не отменит, не переживай.
Сколько надо думать над этим секундным действием? Неделю, месяц? Сколько мата в эфире постоянно и все норм у вас)) мат это словесное обозначение жеста Соболева, но вы все молчите. А тут накинулись стадом
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Северный болельщик
Через 10 лет в студии ЧердакТВ будет сидеть Соболев и давать оценки действующим футболистам.
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dmitry.tchidakin
Соболев извинился, но Газпром-ТВ продолжает его травить.
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Дмитрий
Ответ Vovker
Левые - это коммунисты, выступают за власть трудящихся, пролетариата. А те, кого вам ваши фюреры приказали называть леваками, а вы как попугаи за ними повторяете, никакие не левые (потому что не выступают против капитала), а просто кучка мракобесов, ставящая во главу угла интересы секс-меньшинств.
Левые-это лжецы, которые под любыми предлогами (земля крестьянам, фабрики рабочим, дикарям пособия, меньшинствам права и тд), которые актуальны в текущий исторический момент, творят дичь и юзают власть в своих целях! Всегда! Какие то фюреры наши)) эта «кучка» мракобесов давно у власти в штатах и западной европе, очнись
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инок
Забыл Володька, какие представления устраивал играя сам в Зените и в Спартаке..)
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Динар
Быстров конечно не тот человек который других в симуляциях может обвинять, но если учесть что Соболев мощный центр форвард, то да, его падения выглядят стрёмно, с Рошей в первом тайме как то стыдно стало когда он типа отлетел, симулировать начал. Стой как Ибра, разве не круто, когда болельщики тебя мужиком считать будут.
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goshforever
Вспоминая карьеру Вовы, все это звучит достаточно забавно
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Eugeny Grebenkou
Походу Соболев своим поступком переплюнет Дзюбину руку)) разговоров куда больше… Хотя и тот, и этот медийные личности и позволять такое себе не должны)
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Kanan Jarrus
каким бы не был соболев, за слова нужно отвечать. не удивлюсь, если быстров получит по роже где-нибудь в гей-клубе, хотя стоп…
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sled
Ответ fil_spb
"Особенно занятно про недостойные для спартаковца падения и симуляции слышать от Володьки, который сам, будучи игроком Спартака, падал на задницу от малейшего контакта" Отсюда вывод - Спартак портит людей.
Миллер на своих каналах портит, вот и ты пропал
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