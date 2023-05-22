«Пошел на хер, сукин сын. Хочешь обвинить жертву, идиот?» Мэр Рио-де-Жанейро ответил главе Ла Лиги Тебасу на слова о Винисиусе
Мэр Рио-де-Жанейро грубо ответил Хавьеру Тебасу на его слова о Винисиусе Жуниоре.
Во время матча 35-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» на «Месталье» болельщики с трибун оскорбляли Винисиуса, называя его «дурнем» и «обезьяной». Это привело к остановке матча на 8 минут.
После матча Винисиус опубликовал в твиттере заявление, в котором раскритиковал Ла Лигу, заявив, что она «принадлежит расистам». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас ответил вингеру «Реала»: «Мы пытались объяснить тебе, что Ла Лига может сделать в случаях расизма, но ты не явился ни в одну из согласованных дат, которые сам же и запросил. Прежде чем критиковать и оскорблять Ла Лигу, необходимо как следует осведомиться».
«Пошел на хер, сукин сын... Хотите возложить вину на жертву, идиот?» – написал Эдуардо Паэс, процитировав твит президента Ла Лиги.
Винисиус о словах Тебаса: «Президент Ла Лиги атакует меня в соцсетях вместо того, чтобы критиковать расистов. Я не ваш друг, хэштеги меня не трогают»
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
в Англии не помню уже кто начал в эту тему лезть и почти закончил с футболом считай)
Парню нужно научиться справляться с давлением. Пока он так реагирует, его будут задевать, поскольку это работает. Что сделает лига против природы людей? На всех гостевых играх Реала запретит домашних болельщиков? Конечно, кричащие - те ещё чудаки. Винисиус уже за все это время мог бы додуматься до иного способа решения проблемы, если ему это мешает: не реагировать, позаниматься с психотерапевтом, например. В Ла Лиге были и более крутые темнокожие игроки, но почему-то только у этого парня возникли постоянные проблемы.
примерно так сказал