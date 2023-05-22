Мэр Рио-де-Жанейро грубо ответил Хавьеру Тебасу на его слова о Винисиусе Жуниоре.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и « » на «Месталье» болельщики с трибун оскорбляли , называя его «дурнем» и «обезьяной». Это привело к остановке матча на 8 минут.

После матча Винисиус опубликовал в твиттере заявление, в котором раскритиковал Ла Лигу, заявив, что она «принадлежит расистам». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас ответил вингеру «Реала»: «Мы пытались объяснить тебе, что Ла Лига может сделать в случаях расизма, но ты не явился ни в одну из согласованных дат, которые сам же и запросил. Прежде чем критиковать и оскорблять Ла Лигу, необходимо как следует осведомиться».

«Пошел на хер, сукин сын... Хотите возложить вину на жертву, идиот?» – написал Эдуардо Паэс, процитировав твит президента Ла Лиги.

Винисиус о словах Тебаса: «Президент Ла Лиги атакует меня в соцсетях вместо того, чтобы критиковать расистов. Я не ваш друг, хэштеги меня не трогают»

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