«Пошел на хер, сукин сын. Хочешь обвинить жертву, идиот?» Мэр Рио-де-Жанейро ответил главе Ла Лиги Тебасу на слова о Винисиусе

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Политика соцсети Винисиус Жуниор дискриминация контент Футбол

Мэр Рио-де-Жанейро грубо ответил Хавьеру Тебасу на его слова о Винисиусе Жуниоре.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» на «Месталье» болельщики с трибун оскорбляли Винисиуса, называя его «дурнем» и «обезьяной». Это привело к остановке матча на 8 минут.

После матча Винисиус опубликовал в твиттере заявление, в котором раскритиковал Ла Лигу, заявив, что она «принадлежит расистам». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас ответил вингеру «Реала»: «Мы пытались объяснить тебе, что Ла Лига может сделать в случаях расизма, но ты не явился ни в одну из согласованных дат, которые сам же и запросил. Прежде чем критиковать и оскорблять Ла Лигу, необходимо как следует осведомиться».

«Пошел на хер, сукин сын... Хотите возложить вину на жертву, идиот?» – написал Эдуардо Паэс, процитировав твит президента Ла Лиги.

Винисиус о словах Тебаса: «Президент Ла Лиги атакует меня в соцсетях вместо того, чтобы критиковать расистов. Я не ваш друг, хэштеги меня не трогают»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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134 комментария

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Rad0
"Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою..."
+415
-8
+407
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Alexandr Sokolov
Ответ Пирс Морган
Винисиус орет, что везде расисты, если бы хотел хоть как-то поспособствовать и предложить возможные пути решения, то зашел бы разок в пиджачке в офис, но, видимо, есть более важные дела
так он футболист - его дело мяч пинать, а для борьбы с хулиганами должны быть другие люди

в Англии не помню уже кто начал в эту тему лезть и почти закончил с футболом считай)
+115
-29
+86
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Пирс Морган
Ответ Alexandr Sokolov
Жестко, конечно, но так ведь и выглядит... То есть президент заявляет, что они ничего не сделали, потому что Вини не приходил на встречу?))
Винисиус орет, что везде расисты, если бы хотел хоть как-то поспособствовать и предложить возможные пути решения, то зашел бы разок в пиджачке в офис, но, видимо, есть более важные дела
+149
-64
+85
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Иван Иванов
Ответ Rad0
"Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою..."
Я понаблюдаю, пройдешь ли ты цензуру спортса или нет... 😉
+51
-2
+49
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Alexandr Sokolov
Жестко, конечно, но так ведь и выглядит... То есть президент заявляет, что они ничего не сделали, потому что Вини не приходил на встречу?))
+107
-59
+48
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ZamoRano
Гопники с фавелл подтянулись, я уже с попкорном!
+46
-11
+35
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Пирс Морган
Мэр Мэр Рио-де-Жанейро на этих фанатских трибунах бы не затерялся
+35
-5
+30
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AR Hongover
А, ну теперь я не удивлён тем, почему Винисиуса так чморят. У них там в Бразилии, видимо, принято так общаться, если аж мэр себе такое позволяет
+30
-5
+25
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Andrew Kolevatykh
Ответ Alexandr Sokolov
так он футболист - его дело мяч пинать, а для борьбы с хулиганами должны быть другие люди в Англии не помню уже кто начал в эту тему лезть и почти закончил с футболом считай)
Так Винисиус сам время назначил и не пришел. Хоть читайте новости до конца.
Парню нужно научиться справляться с давлением. Пока он так реагирует, его будут задевать, поскольку это работает. Что сделает лига против природы людей? На всех гостевых играх Реала запретит домашних болельщиков? Конечно, кричащие - те ещё чудаки. Винисиус уже за все это время мог бы додуматься до иного способа решения проблемы, если ему это мешает: не реагировать, позаниматься с психотерапевтом, например. В Ла Лиге были и более крутые темнокожие игроки, но почему-то только у этого парня возникли постоянные проблемы.
+32
-7
+25
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buryat
Ответ Георгий Гуляев
Прокатились шарики... Оскорблять белых можно им значит?
А где белых оскорбляют за то, что они белые?
+20
-4
+16
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MK
То что Тебас идиот, всем очевидно )
+28
-12
+16
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Koulmann
Ответ MK
То что Тебас идиот, всем очевидно )
Да, но не в контексте этого дела. Тут клоуны с другой стороны. Скоро дойдет до межгосударственных разборок)
+17
-1
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Андрей Балабаев
Ответ ZamoRano
Гопники с фавелл подтянулись, я уже с попкорном!
Это представитель партии Единая Бразилия)
+16
-1
+15
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Rad0
"Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою..."
Тот легендарный монолог Гаврилова?
+24
-10
+14
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Любезный Коссутий
Ответ Rad0
"Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою..."
Filho da puta, vem cá merda de cachorro, resolveu subir em mim? Seu idiota fedorento filho da puta...
примерно так сказал
+9
-1
+8
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Иван Иванов
Ответ dpv
Странно но пока висит еще коммент )))
Потому что чувак соблюдал все нормы цензуры спортса, хотя и по тонкому льду шёл. )
+7
0
+7
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Георгий Гуляев
Прокатились шарики... Оскорблять белых можно им значит?
+15
-8
+7
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Любезный Коссутий
Ответ Георгий Гуляев
Прокатились шарики... Оскорблять белых можно им значит?
гугл подсказывает, что мэр Рио сам белый.
+6
0
+6
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Real_v_dushe
Ответ untilofend
расизм это конечно плохо как и любое оскорбление но всех футболистов так булют а вини чаше всех потому что ведется
Пусть Тебас расскажет, что он сделал против расизма в болельщитской среде за столько лет. По моему скромному мнение он ничего не сделал.
+15
-9
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Гусейн Магомедрасулов
Старина Перес сейчас всю Бразилию натравит на Тебаса.
+6
-2
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dpv
Ответ Иван Иванов
Я понаблюдаю, пройдешь ли ты цензуру спортса или нет... 😉
Странно но пока висит еще коммент )))
+4
0
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Adeen
Ответ Джанлука Нальюка
Зачем ему туда ходить ? Есть всем понятная проблема и президент лиги должен ее решать самостоятельно. Можем ему еще Винисиус советы должен был давать, как действовать ?
Он САМ встречу запросил и ни разу не пришёл:)
+4
0
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Ромарио
Ответ Антибаскет Поповича
Если бы да кабы да во рту росли грибы. Ряд знакомых бывал в Берлине, и никто им ничего не кричал. А Винисиусу вот кричат почему-то.
Понятие аллегория незнакомо? Да, кричат Винисиусу, кричат другим неграм, ухают,бананы кидают-это они виноваты? То есть изобразить обезьяну, увидев чернокожего это норм? Даже если он трижды плохой человек?
+3
0
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Metalloid
А потом они удивляются, почему их буллят, смешные персонажи.
+12
-9
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brig_Mercury
Ответ Alexandr Sokolov
так он футболист - его дело мяч пинать, а для борьбы с хулиганами должны быть другие люди в Англии не помню уже кто начал в эту тему лезть и почти закончил с футболом считай)
Так, допустим, в протоколе матча отсутствует информация о расистких оскорблениях в адрес Вини, а он через соц.сети говорит, что есть (я сейчас не беру матч с Валенсией), на основании чего лига должна начать шевелиться? На основании поста в соц.сетях? Клуб или футболист должны этот вопрос фиксировать и переводить в официальную плоскость. Извините, но таковы бюрократические законы.
+3
0
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