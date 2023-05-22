«Полная солидарность с Винисиусом, расизму нет места в футболе и обществе. Порядок действий от ФИФА нужно применять во всех лигах». Инфантино о матче «Валенсия» – «Реал»

Джанни Инфантино поддержал Винисиуса Жуниора на фоне расизма в матче с «Валенсией».

Во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. По громкой связи стадиона было сделано объявление по поводу расистских оскорблений, а на табло «Местальи» вывели надпись: « » выступает против насилия и оскорблений в футболе».

«Абсолютная солидарность с . В футболе и в обществе нет места расизму, и ФИФА полностью поддерживает всех игроков, оказавшихся в подобной ситуации. События во время матча «Валенсии» и « » показывают, что это необходимо.

Именно поэтому в соревнованиях под эгидой ФИФА существует трехступенчатый процесс, рекомендованный на всех уровнях. Сначала матч приостанавливается, об этом делается объявление. Затем игроки покидают поле, и диктор объявляет, что матч будет отложен, если оскорбления повторятся. Игра возобновляется, и затем, если оскорбления продолжаются, игра останавливается, и сопернику присуждаются три очка. Эти правила следует применять во всех лигах всех стран.

Очевидно, сказать проще, чем сделать, но нам необходимо действовать и информировать об этом», – написал президент в заявлении, опубликованном в сторис.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях