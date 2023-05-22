«Полная солидарность с Винисиусом, расизму нет места в футболе и обществе. Порядок действий от ФИФА нужно применять во всех лигах». Инфантино о матче «Валенсия» – «Реал»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига ФИФА Джанни Инфантино соцсети Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Джанни Инфантино поддержал Винисиуса Жуниора на фоне расизма в матче с «Валенсией».

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. По громкой связи стадиона было сделано объявление по поводу расистских оскорблений, а на табло «Местальи» вывели надпись: «Валенсия» выступает против насилия и оскорблений в футболе».

«Абсолютная солидарность с Винисиусом. В футболе и в обществе нет места расизму, и ФИФА полностью поддерживает всех игроков, оказавшихся в подобной ситуации. События во время матча «Валенсии» и «Реала» показывают, что это необходимо.

Именно поэтому в соревнованиях под эгидой ФИФА существует трехступенчатый процесс, рекомендованный на всех уровнях. Сначала матч приостанавливается, об этом делается объявление. Затем игроки покидают поле, и диктор объявляет, что матч будет отложен, если оскорбления повторятся. Игра возобновляется, и затем, если оскорбления продолжаются, игра останавливается, и сопернику присуждаются три очка. Эти правила следует применять во всех лигах всех стран.

Очевидно, сказать проще, чем сделать, но нам необходимо действовать и информировать об этом», – написал президент ФИФА в заявлении, опубликованном в сторис.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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43 комментария

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Иван Баланар
Клоуна Тебаса необходимо сменить. Он угробит ЛаЛигу окончательно.
+53
-13
+40
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Adeen
Ответ Иван Иванов
Ребята, так кто в итоге виноват, объясните пожалуйста?! Девушка в мини-юбке, которую изнасиловали или всё-таки насильник???
Если насильник чёрный - девка.
+27
-6
+21
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Иван Иванов
Ребята, так кто в итоге виноват, объясните пожалуйста?! Девушка в мини-юбке, которую изнасиловали или всё-таки насильник???
+15
-4
+11
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Baryska
Ответ Безумный Макс
а по-моему там все отлично реал чудесно выступает в ЛЧ Севилья в финале ЛЕ хорошая конкуренция в чемпионате
это успехи клубов, а не лиги. чемпионшип платит больше, чем ла лига чемпиону
+11
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+9
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Dikki Shelton
Винисиус конечно не образец для подражания, у него есть свои недостатки. Но поведение болельщиков Валенсии в отношении него, как и некоторых других недопустимо и не может быть ничем оправданно . Нужно принимать меры. Срочно. Иначе ситуация только будет хуже.
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Ice Bolt
Смотри-ка. А Винисиус потихоньку добивается своего
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Apotamkin
Ответ Dikki Shelton
Винисиус конечно не образец для подражания, у него есть свои недостатки. Но поведение болельщиков Валенсии в отношении него, как и некоторых других недопустимо и не может быть ничем оправданно . Нужно принимать меры. Срочно. Иначе ситуация только будет хуже.
1) Вини образец для подражания и почитания
2) В ЛЧ никаких проблем на стадионах и с соперниками у Вини не было
3) Послушай как (какими кричалками) встречали автобус Мадрида перед игрой. Тоже Винисиус провоцировал?
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DarkLight
Ответ nobrainnopain
Персональный буллинг под расизм подводят🤦‍♂️
Да, по сути это персональный буллинг, но оскорбления-то расистские, поэтому и расизм в том числе
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rachidibrahimov
Ответ Большой Сэми
Танцы игроков при праздновании всегда были и остаются большой провакацией со стороны игрока, как в адрес игроков, так и в адрес болельщиков. По крайней мере в топ-чемпионатах Европы.
В чем провокация ? Что за глупая тенденция пошла, всех надо в зад целовать, а вдруг обидятся. Как же бомбило когда, тому же Неймару запрещали исполнят радугу, потому что это унижает соперника. Если унижает пусть не допускает того, чтобы его так обводили. Скоро люди будут обижаться на то, что им мяч между ног закинули. Футбол это эмоции, праздник, радость.
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Tommy_2_0_7
Нужно просто сделать как написано в правилах - влепили бы 0:3 техническое Валенсии - сразу как ушат холодной воды. Клуб сам бы загрыз этих недо-людей. Вот только ТАК !!! Иначе этот планктон не понимает. И то, что на дворе 2023-й год - не сделало мир совершеннее.... отупели вконец
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Alexvu10
Ответ Геннадий Чеботарев
то что рассизму не должно быть места ни где это аксиома и за это надо наказывать очень серьезно. но и за провокации которые делает Винисиус тоже должно быть и тоже серьезное наказание. и получается что ему можно оскарблять и унижать игроков и фанов соперника а им ответить нельзя?
Чем же он такой негодяй успел спровоцировать болел Валенсии, которые еще до матча, перед стадионом кричали «винисиус - обезьяна»?)
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rachidibrahimov
Ответ Большой Сэми
Кричалки родились не с пустого места. Винисиус весь сезон провоцировал всех. Начиная от судей, своим поведением на поле, заканчивая болельщиками соперников. Глупые болельщики были и будут во все времена. Но нападают они только почему-то на Винни. Разве это не странно? Цель болельщика соперника задеть игрока, оскорбить. В случае, с бразильцем это цвет кожи. Вот и триггерит постоянно Виннисиуса. Но можно и нужно более эффективно с этим бороться. Случай с Алвесом как один из способов только. Но Винни выбирает самый бесполезный и шумный вид борьбы, который будет только усугублять ситуацию
Кого провоцировал Вини, пока вице-президент Атлетов не стал возмущаться танцами бразильца ? После этого, всё и началось. Таких скандалов в прошлом сезоне не было. Каким образом он провоцирует ? Тем что, вкручитвает позвогки соперникам и тащил команду, или тем что он танцует ?
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Real_v_dushe
Ответ Геннадий Чеботарев
то что рассизму не должно быть места ни где это аксиома и за это надо наказывать очень серьезно. но и за провокации которые делает Винисиус тоже должно быть и тоже серьезное наказание. и получается что ему можно оскарблять и унижать игроков и фанов соперника а им ответить нельзя?
Какие были сделаны Винисиусом "провокации" до игры? До матча толпа скандировала многократно "Винисиус обезьяна". Потом во время матча, а потом и после него. Что такого сделал им Винисиус? Что он конкретно сделал?
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Иван Петров
Ответ Иван Иванов
Ребята, так кто в итоге виноват, объясните пожалуйста?! Девушка в мини-юбке, которую изнасиловали или всё-таки насильник???
И как же его изнасиловали?
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deadjoker
Лысый как всегда влез в инфоповод. :)
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Val Smith
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Примерно похожая ситуация была с Неймаром, правда наезды были со стороны футболистов других команд, потому что Неймар издевательски легко их проходил. Его пытались сломать. Теперь у Винисиуса такая же ситуация. Болельщики Реала абсолютно другого мнения были, когда это касалось Неймара. ) А в общем бразильцы стали ронимые, танцевать, играть умеют, а под давлением начинают ссыпаться. Отсюда и результаты сборной.
Странно это слышать, я вот всегда был в этом вопросе на стороне Неймара. В Лиге 1 его кстати ещё чаще по ногам лупят судя по нарезкам.
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Wagner
Техническое поражение
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Apotamkin
Ответ Большой Сэми
Кричалки родились не с пустого места. Винисиус весь сезон провоцировал всех. Начиная от судей, своим поведением на поле, заканчивая болельщиками соперников. Глупые болельщики были и будут во все времена. Но нападают они только почему-то на Винни. Разве это не странно? Цель болельщика соперника задеть игрока, оскорбить. В случае, с бразильцем это цвет кожи. Вот и триггерит постоянно Виннисиуса. Но можно и нужно более эффективно с этим бороться. Случай с Алвесом как один из способов только. Но Винни выбирает самый бесполезный и шумный вид борьбы, который будет только усугублять ситуацию
... еще раз, в Европе проблем с Вини "провокатором" почему-то неет!
Причина - идет спланированная компания в СМИ и на ТВ направленная против Вини и Мадрида.
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Геннадий Чеботарев
то что рассизму не должно быть места ни где это аксиома и за это надо наказывать очень серьезно. но и за провокации которые делает Винисиус тоже должно быть и тоже серьезное наказание. и получается что ему можно оскарблять и унижать игроков и фанов соперника а им ответить нельзя?
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nobrainnopain
Ответ DarkLight
Да, по сути это персональный буллинг, но оскорбления-то расистские, поэтому и расизм в том числе
Почему расистские? Когда дети кривляются, я им говорю, чтобы не вели себя как обезьяны. А по вашей логике я тоже расист
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