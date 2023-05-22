«Если бы Винисиус решил не продолжать игру, я бы ушел вместе с ним. Оскорблений в футболе стало больше, чем зрелища, с этим нельзя мириться». Куртуа о расизме в адрес вингера «Реала»
Тибо Куртуа поддержал Винисиуса Жуниора на фоне расизма со стороны болельщиков «Валенсии».
Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» называли вингера «Реала» «обезьяной» и «дурнем», что привело к остановке игры на 8 минут. В добавленное ко второму тайму время Винисиус получил прямую красную карточку, ударив Уго Дуро по лицу во время стычки.
После матча главный тренер мадридцев Карло Анчелотти заявил, что Винисиус хотел покинуть поле из-за оскорблений с трибун.
«Если бы Винисиус решил не продолжать игру, я ушел бы с поля вместе с ним. С такими вещами нельзя мириться.
Оскорблений в футболе стало больше, чем зрелища. С этого момента игра стала напряженнее. Затем случилась потасовка, и Уго Дуро должен был получить красную карточку, потому что он схватил Вини за шею, и тот отреагировал, попытавшись отмахнуться», – сказал вратарь мадридского «Реала» в интервью Movistar.
«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Не поддавался бы на провокации, давно бы уже перестали.
С подобным поведением фанатов бороться надо, и наказывать таких надо, но все эти пляски вокруг Винисиуса, борьбе с расизмом не помогают, а только наоборот ещё сильнее подталкивают продолжать его провоцировать.
Бразилец - в топ-5 лучших футболистов мира сейчас, он нужен «Реалу», и я хочу верить, что он принесёт ещё много пользы и трофеев клубу!
Нет расизму!
Но моральными качествами ему срочно нужно что то делать. Он не сдержен, легко поддается на провакации и провоцирует сам. Теперь, если его захотят вывести из ровновесия его будут обзывать и болельщики противника и игроки. И его не спасет переход в другой чемпионат, только если бразильский.
Дани Алвес этот банан съел в своём случае
Люди разные кто как реагирует, но ни одному смерти не желали всем стадионом как Вини
И на всякий случай: В Ла Лиге играют куча негров(негр - от "негроидная раса"), но оскорбляют только его. Это я к твоим словам о "расизме".