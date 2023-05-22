«Если бы Винисиус решил не продолжать игру, я бы ушел вместе с ним. Оскорблений в футболе стало больше, чем зрелища, с этим нельзя мириться». Куртуа о расизме в адрес вингера «Реала»

Тибо Куртуа поддержал Винисиуса Жуниора на фоне расизма со стороны болельщиков «Валенсии».

Напомним, во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» называли вингера «Реала» «обезьяной» и «дурнем», что привело к остановке игры на 8 минут. В добавленное ко второму тайму время Винисиус получил прямую красную карточку, ударив Уго Дуро по лицу во время стычки.

После матча главный тренер мадридцев Карло Анчелотти заявил, что Винисиус хотел покинуть поле из-за оскорблений с трибун.

«Если бы Винисиус решил не продолжать игру, я ушел бы с поля вместе с ним. С такими вещами нельзя мириться.

Оскорблений в футболе стало больше, чем зрелища. С этого момента игра стала напряженнее. Затем случилась потасовка, и Уго Дуро должен был получить красную карточку, потому что он схватил Вини за шею, и тот отреагировал, попытавшись отмахнуться», – сказал вратарь мадридского « » в интервью Movistar.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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