«Если бы Винисиус решил не продолжать игру, я бы ушел вместе с ним. Оскорблений в футболе стало больше, чем зрелища, с этим нельзя мириться». Куртуа о расизме в адрес вингера «Реала»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Тибо Куртуа Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Тибо Куртуа поддержал Винисиуса Жуниора на фоне расизма со стороны болельщиков «Валенсии».

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» называли вингера «Реала» «обезьяной» и «дурнем», что привело к остановке игры на 8 минут. В добавленное ко второму тайму время Винисиус получил прямую красную карточку, ударив Уго Дуро по лицу во время стычки.

После матча главный тренер мадридцев Карло Анчелотти заявил, что Винисиус хотел покинуть поле из-за оскорблений с трибун.

«Если бы Винисиус решил не продолжать игру, я ушел бы с поля вместе с ним. С такими вещами нельзя мириться.

Оскорблений в футболе стало больше, чем зрелища. С этого момента игра стала напряженнее. Затем случилась потасовка, и Уго Дуро должен был получить красную карточку, потому что он схватил Вини за шею, и тот отреагировал, попытавшись отмахнуться», – сказал вратарь мадридского «Реала» в интервью Movistar.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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30 комментариев

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Jurgen Klinsmann
когда он красную получил, надо было с ним уйти тогда😂
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Вечно в бане
Объясните кто-нибудь уже Винисиусу, что чем больше он реагирует на оскорбления, тем громче они будут звучать.
Не поддавался бы на провокации, давно бы уже перестали.

С подобным поведением фанатов бороться надо, и наказывать таких надо, но все эти пляски вокруг Винисиуса, борьбе с расизмом не помогают, а только наоборот ещё сильнее подталкивают продолжать его провоцировать.
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ОттоДракула
Про зрелище верно, ведь когда играет Реал, то без слёз на это не взглянешь.
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Tornado of Souls
Гспд, ещё в нулевые, про более ранние времена даже не говорю, обидные кричалки (расистские, гомофобские, какие угодно) были просто фоном, входили так сказать, в пакет. Сейчас это повод для многосерийной драмы. Куда катится мир?
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Zonda Zonda
Реал проиграл, Винисиуса удалили - виноваты расисты. Смешно. Займут третье место по итогам чемпионата - виноваты Тебас и расисты
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Блуждающий странник
Уходите, кто вам мешает? Получите техническое поражение
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JENNINGS
Вини терпения! Надеюсь, эта ситуация не наведёт его на мысли об уходе из клуба и лиги!
Бразилец - в топ-5 лучших футболистов мира сейчас, он нужен «Реалу», и я хочу верить, что он принесёт ещё много пользы и трофеев клубу!
Нет расизму!
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Максим Заворин
Больше?)) сейчас хоть свиные головы и мопеды с трибун не кидают)
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GuruFutbola
Ответ JENNINGS
Вини терпения! Надеюсь, эта ситуация не наведёт его на мысли об уходе из клуба и лиги! Бразилец - в топ-5 лучших футболистов мира сейчас, он нужен «Реалу», и я хочу верить, что он принесёт ещё много пользы и трофеев клубу! Нет расизму!
Топ 5? 🤣 для тебя весь мир это мадрид? Боюсь и там он не в топ 5 , как же пиарят игрушку Араухо и Уокера, я не могу) все адекватные болельщики за исключение и очищение ла лиги, не приятно смотреть матчи с шутом на поле, чисто эстетическое удовольствие пропадает )
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GuruFutbola
Как надоели эти нытики, все же никогда в меньше чем клубе не было игроков способных показать мужество, это не Пике и Алвес которые были сильные духом и затыкали провокаторов своей игрой. Единственный выход для винисиуса это вернутся в Бразилию, где таких как он как пыли)
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tverd1
Камавинга, Тчуамени, Алаба, Менди это не самые светлокожие парни из Мадрида. Только почему в новостях про оскорбления один Виннисиус? М.б. дело не в расизме?
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СД18
Болею за Барселону, но могу сказать: на своей позиции Вини один из сильнейших и может прогресировать дальше.
Но моральными качествами ему срочно нужно что то делать. Он не сдержен, легко поддается на провакации и провоцирует сам. Теперь, если его захотят вывести из ровновесия его будут обзывать и болельщики противника и игроки. И его не спасет переход в другой чемпионат, только если бразильский.
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Магомед МагомедоВ
Роберто Карлосу банан кидали на наших стадионах, он тоже на эмоциях чуть ли не плакал и собирался игру покинуть.. РОБЕРТО КАРЛОС б7ят6
Дани Алвес этот банан съел в своём случае
Люди разные кто как реагирует, но ни одному смерти не желали всем стадионом как Вини
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СынМилосердова
У Реала нет денег на психолога, всё соскребают, чтобы Джуда выкупить? Каждый школьник знает, что больше всего дразнят того, кто обижается. Инфантил Винни пытается все свои проблемы списать на расизм. А жаль, не любитель Реала, но техника у Винисиуса на загляденье, жаль будет, если сдуется из-за психологических проблем.
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Ярослав Веровский
Ответ Val Smith
Нет, но когда стадион скандирует расистские оскорбление вполне.
Ах, бедный, бедный Вини. В Ла Лиге играет много темнокожих (в том же Реале собралось целое чёрное гетто), но обижают только его - ни Чуамени, ни Фати, ни Алабу, ни того же Мусу из той же Валенсии, а именного его, бедняжечку🤣 Ай-яй-яй, он же ведь хороший мальчик, по мнению его мамы, просто очень вспыльчивый🤣
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Adeen
Ответ Вечно в бане
Объясните кто-нибудь уже Винисиусу, что чем больше он реагирует на оскорбления, тем громче они будут звучать. Не поддавался бы на провокации, давно бы уже перестали. С подобным поведением фанатов бороться надо, и наказывать таких надо, но все эти пляски вокруг Винисиуса, борьбе с расизмом не помогают, а только наоборот ещё сильнее подталкивают продолжать его провоцировать.
Не перестали бы, пока он не прекратил провоцировать своим поведением людей.
И на всякий случай: В Ла Лиге играют куча негров(негр - от "негроидная раса"), но оскорбляют только его. Это я к твоим словам о "расизме".
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