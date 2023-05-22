«Винисиуса не уважают на всех стадионах Испании. Мы должны заботиться о нем, он достояние Ла Лиги». Себальос о вингере «Реала»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига происшествия болельщики Дани Себальос Винисиус Жуниор расизм дискриминация Футбол

Дани Себальос высказался о расизме в адрес Винисиуса в матче «Валенсия» – «Реал» (1:0).

«Ничего нового. Винисиуса не уважают на всех стадионах в Испании, мы должны заботиться о нем, ведь он достояние нашей лиги и нашего клуба.

Тренер спросил его, хочет ли он продолжать игру, но мы понимаем, что ничего не можем поделать. У него 11 желтых карточек и одна красная [за сезон в Ла Лиге], а соперники выходят сухими из воды – это неправильно».

О жесте Винисиуса о том, что «Валенсия» должна вылететь в Сегунду

«Неправильный поступок – болельщики «Валенсии» заслуживают уважения. Уверен, он извинится перед ними», – сказал хавбек «Реала».

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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142 комментария

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deadjoker
Ответ Алексей Панин
Вини - один из лучших (если не лучший) дриблер в мире на данный момент Фанам не особо заходит, когда их игроков обыгрывают
А Месси то что не освистывали? Он так-то намного сильнее был и возил защиту никак не меньше.
+155
-17
+138
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Cruel Snake
Ему бы успокоится, сильно провоцирует. В составе у Мадрида много чернокожих, ведь не к кому из них нет претензий и их не оскорбляют
+127
-14
+113
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Cruel Snake
Ответ Армен Амбарян
Винисиус из-за оскорблений фанатов Валенсии хотел уйти с поля, а Анчелотти требовал остановить матч. Ла Лига принадлежит расистам, а Испания – страна расистов? Очень не хочется обсуждать мерзкий околофутбол в Испании, но нельзя игнорировать позор на Месталье, где зафиксирован десятый случай с расизмом в адрес Винисиуса. Это ровно на половине стадионов Ла Лиги. А сколько всего происходит рядом с ними? Повешенные куклы на мостах уже не удивляют, а только заставляют искать блюющий эмодзи. Но то, что толпами возле Камп Ноу (когда Барселона выиграла чемпионство) и на Месталье (когда Валенсия побеждает Реал и спасается от вылета в Сегунду) желают смерти Винисиусу и называют обезьяной, это выходит за грань добра и зла. Оставим эмоции, приведем факты. Заслужил ли Винисиус удаления в матче с Валенсией за удар в лицо Уго Дуро? Конечно. Но что снимал VAR, когда Уго Дуро душил Винисиуса? Винисиус может быть провокатором? Конечно. Но как назвать тогда идиотов, которые приходят на стадионы, чтобы пожелать смерти Винисиусу и обозвать обезьяной? Винисиус, разумеется, сделал сильное заявление: «Лига, которая раньше принадлежала Роналдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси, теперь принадлежит расистам». Правда? Абсолютная. Винисиус обнажил проблемы Испании. Просто испанцы это не хотят признавать, в каком пещерном обществе живут. К слову, лучше всех выступил не Фердинанд, Куртуа или Анчелотти, а, сюрприз-сюрприз, Хуан Кала, центральный защитник Кадиса. Помните случай, когда Диакаби из Валенсии (!) обвинил Калу в расизме? Тогда вина Калы так и не была доказана, поэтому, получается, что Диакаби перегрелся на солнце в Кадисе. Прямая речь Калы после расизма в адрес Винисиуса на Месталье: «А Паулиста и дружок (намек на Диакаби) не уйдут с поля в знак солидарности в борьбе против расизма? Лишь время ставит каждого клоуна на место». Реально: почему нет заявлений от Паулисты или Диакаби? Это риторический вопрос, если что. Но все-таки будет ответ: потому что Паулиста терпеть не может Винисиуса, которого в матче на Сантьяго Бернабеу чуть не сломал, после чего удалился, а Дикаби просто засунет язык в задницу. Это совсем не футбол. И уже не Ла Лига. человек описал все по делу
Ведь не лень столько писать. Алаба, Менди, Тчуамени, Камавинга, Рюдигер, Родриго... Ведь их никто не трогает, почему именно он?
+72
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+59
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bulldozer
«Не уважают на всех стадионах Испании»
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Вспомнился старый анекдот.

— Алло, дорогой, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее.
— Один??? Да их тут тысячи!
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Владимир Маньков
Ответ Алексей Панин
Месси тоже темнокожий?
Тезис о том, что других темнокожих не оскорбляют вы парируете блестящей игрой Вини, при этом другой тезис, где сравнивается отношение фанатов к другим классным игрокам, вы парируете его цветом кожи. Вы бы хоть уже определились. Или это работает только по схеме: темнокожий+звезда? Разочарую, но и такие контрпримеры найти несложно. Винисиус, к сожалению, имеет взрывоопасные черты - провоцирует и сам провоцируется. Дошло до того, что фанаты и соперники стали использовать это против игрока и команды в целом.
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topsatan
Может ему стоит задуматься, если на всех стадионах к нему такое отношение?
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Рашпель793
Когда Вини научится эмоционально себя сдерживать, перестанет вестись на провокации и сам не будет провоцировать, тогда и фанатьё и соперники это делать в таких масштабах перестанут.
В лиге десятки, а то и сотни чернокожих, но говорят постоянно только про Вини. Дело тут явно не в расистах.
Соперникам только и нужно, что выводить Вини на эмоции и он постоянно ведётся на это. И конечно они будут это продолжать.
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Muhammad Juraev
Ответ Алексей Панин
Месси тоже темнокожий?
Так я не понял...
Его всё же из-за дриблинга не любят или из-за цвета кожи?
Определись уже
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Barbambia
После удаления вёл себя ничем не лучше быдла на стадионе. Мерзкий тип, хоть и игрок неплохой.
+21
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Виктор Никитин
Ответ Cruel Snake
Ему бы успокоится, сильно провоцирует. В составе у Мадрида много чернокожих, ведь не к кому из них нет претензий и их не оскорбляют
Рюдигера оскорбляли, Менди оскорбляли.. то что вы об этом не слышали это ваши проблемы, а ещё это одна из причин из-за которой это всё и развелось.. вы не знаете, но и узнать особо негде об этом, ибо это игнорируют.. тоже самое было и с Чуквуэзе и прочими.. примеров много
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ernar11
Думаю, Вини надо понять, что его оскорбляют и провоцируют не из-за того, что он темнокожий. А из-за того, что он главный игрок в атаке Реала. Плюс его легче всего вывести из себя. Расистские оскорбления это лишь инструмент для достижения цели. Ведь для болельщиков главное, чтобы их команда выиграла, и они должны всеми способами мешать сопернику. Пусть даже это будут оскорбления, кричалки, свист. А бразилец легко на это поддается. Поэтому все знают, что надо его оскорблять и тогда он заведётся и Реалу будет тяжело выиграть матч.
Чем больше Вини будет возмущаться, тем хуже для него будет. Уверен, на следующем гостевом матче Реала, таких болельщиков будет ещё больше.
В таких ситуациях, у Вини есть 2 варианта: поступить как Алвес или как Кантона
Алвес, просто уделал всех скушав банан, и потом сказал что над такими отсталыми людьми надо смеяться.
Либо как Кантона, один раз в прыжке ударить хама, и уйти, достойно приняв дисквалификацию. Ведь француз после этого и не извинялся, оставшись на своём.
Вини вряд-ли поступит как Кантона, поэтому надо делать как Алвес.
Ведь такими спорами и нытьем таких фанатов не победить. Это им только придаёт энергию и дальше так себя вести.
Реалу надо нанять для бразильца психолога, чтобы работал с ним всё лето.
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Азамат Кабертай
Ответ Рашпель793
Когда Вини научится эмоционально себя сдерживать, перестанет вестись на провокации и сам не будет провоцировать, тогда и фанатьё и соперники это делать в таких масштабах перестанут. В лиге десятки, а то и сотни чернокожих, но говорят постоянно только про Вини. Дело тут явно не в расистах. Соперникам только и нужно, что выводить Вини на эмоции и он постоянно ведётся на это. И конечно они будут это продолжать.
болельщики Валенсии на площади перед матчем кричали ему, что он обезьяна.
внимание, вопрос. каким образом Вини их провоцировал, ещё сидя в клубном автобусе?
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Покерный Футбол
Винисиусу пора одеть футболку «Почему всегда я»
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Фёдор Кузнецов
Ответ Cruel Snake
Ему бы успокоится, сильно провоцирует. В составе у Мадрида много чернокожих, ведь не к кому из них нет претензий и их не оскорбляют
Винисиуса оскорбляли до матча! Как он их провоцировал до игры?
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MESSIya
В топ-клубах много темнокожих, но страдает винисиус. Бедняга, а когда он выговаривает, что-то судьям или насмехается, над игроками более слабых команд, никто не ноет. Стоит начать с себя.
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КОЛЯ ИПОТЕКА
Своим поведением он заработал такое уважение.
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Док163
а? Роналдиньо стоя аплодировали! даже когда он возил Реал! Возможно надо просто быть не таким провокатором и мерзким типом!
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А.Э.РАСИМ
Ответ Алексей Панин
Вини - один из лучших (если не лучший) дриблер в мире на данный момент Фанам не особо заходит, когда их игроков обыгрывают
Я помню, в Испании играли такие дриблеры и "техники", что могли бы обыграть полкоманды на крышке стиральной машины.

Ромарио, Дэнилсон, Роналдиньо....
Но их уважали, и аплодировали им.

Вы другую причину найдите.
Эта не проходит.
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cukken
Пусть дальше потирает нашивочки… бедный бразилец, вчера уходя с поля показал всё свое отношение к болельщикам, жестами. Психически ещё не окреп парень. Пройдёт.
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Женя Дерунов
Ответ Cruel Snake
Ведь не лень столько писать. Алаба, Менди, Тчуамени, Камавинга, Рюдигер, Родриго... Ведь их никто не трогает, почему именно он?
ещё и в самой Валенсии играют темнокожие
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Алексей Панин
Ответ А.Э.РАСИМ
Я помню, в Испании играли такие дриблеры и "техники", что могли бы обыграть полкоманды на крышке стиральной машины. Ромарио, Дэнилсон, Роналдиньо.... Но их уважали, и аплодировали им. Вы другую причину найдите. Эта не проходит.
Ну тогда и правда значит сам выводит, спасибо тем, кто ответил на мой коммент

Сам болельщик Реала и не особо как-то видел, что он прям издевался. Он не подарок, но его поведение мне казалось было ни лучше, ни хуже, чем у других

Скорее всего, я не все его действия замечаю, но мне все таки кажется это из-за того, что он сам очень сильно на выкрики реагирует
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Кирилл Павлюченко
"Каков привет - таков и ответ!" Если Винни не уважают на всех стадионах - редкое единодушие - то, как сказал бы настоящий Винни-Пух:"Это ж-ж-ж неспроста." Провокатор заслужил всеобщий остракизм.
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gribovodoved
Ответ Фёдор Кузнецов
А может вам задуматься почему это только в Испании? Почему в ЛЧ или за сборную этого нет?
В Испании уже много лет играют темнокожие звездные футболисты. Но как-то имена Анри, Рональдо, Ривальдо, Рональдиньо, Роберто Карлоса, Зеедорфа, ЭтоО с такими скандалами вообще не ассоциируются.
Да да же знаменитый искатель расистов Яя Туре в Испании спокойно играл.
А у Винисиуса за 2 года карьеры скандалов хватит на всю эту компанию.
Расизм - это зло, его нужно вычищать каленым железом, но точно так же как и любое зло расизм - неискореним до конца. Дурачки-провокаторы на трибунах и даже в командах будут всегда, и своим нытьем ты только будешь подбрасывать уголек в топку.
Ну и уже складывается впечатление, что Винисиуса ищет сам расистов в матчах, как лик Богородицы на булочках
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Гусейн Магомедрасулов
Перес решил разыграть чёрную карту чтоб дискредитировать Ла Лигу. Ну или Винисиус решил разыграть чёрную карту, чтоб шантажировать Переса и Ла Лигу уходом, для повышения зарплаты. Метит на первую звезду лиги, прям как один португалец с помощью истерик и провокаций. Португалец хоть выдерживал после этого обструкцию даже со стороны своих фанатов, а этот начинает плакать.
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nurikkkk
Ответ инна витенберг
Сам виноват нервы лечить а не спорить с судьями. Кстати примером для него может быть Пеле
Пожалуй один из самых глупых примеров)))))))
Пеле играл в Европе?)))
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