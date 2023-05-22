«Винисиуса не уважают на всех стадионах Испании. Мы должны заботиться о нем, он достояние Ла Лиги». Себальос о вингере «Реала»

Дани Себальос высказался о расизме в адрес Винисиуса в матче «Валенсия» – «Реал» (1:0).

«Ничего нового. Винисиуса не уважают на всех стадионах в , мы должны заботиться о нем, ведь он достояние нашей лиги и нашего клуба.

Тренер спросил его, хочет ли он продолжать игру, но мы понимаем, что ничего не можем поделать. У него 11 желтых карточек и одна красная [за сезон в Ла Лиге], а соперники выходят сухими из воды – это неправильно».

О жесте Винисиуса о том, что « » должна вылететь в Сегунду

«Неправильный поступок – болельщики «Валенсии» заслуживают уважения. Уверен, он извинится перед ними», – сказал хавбек « ».

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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