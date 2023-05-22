«Винисиуса не уважают на всех стадионах Испании. Мы должны заботиться о нем, он достояние Ла Лиги». Себальос о вингере «Реала»
Дани Себальос высказался о расизме в адрес Винисиуса в матче «Валенсия» – «Реал» (1:0).
«Ничего нового. Винисиуса не уважают на всех стадионах в Испании, мы должны заботиться о нем, ведь он достояние нашей лиги и нашего клуба.
Тренер спросил его, хочет ли он продолжать игру, но мы понимаем, что ничего не можем поделать. У него 11 желтых карточек и одна красная [за сезон в Ла Лиге], а соперники выходят сухими из воды – это неправильно».
О жесте Винисиуса о том, что «Валенсия» должна вылететь в Сегунду
«Неправильный поступок – болельщики «Валенсии» заслуживают уважения. Уверен, он извинится перед ними», – сказал хавбек «Реала».
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Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
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Вспомнился старый анекдот.
— Алло, дорогой, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее.
— Один??? Да их тут тысячи!
В лиге десятки, а то и сотни чернокожих, но говорят постоянно только про Вини. Дело тут явно не в расистах.
Соперникам только и нужно, что выводить Вини на эмоции и он постоянно ведётся на это. И конечно они будут это продолжать.
Его всё же из-за дриблинга не любят или из-за цвета кожи?
Определись уже
Чем больше Вини будет возмущаться, тем хуже для него будет. Уверен, на следующем гостевом матче Реала, таких болельщиков будет ещё больше.
В таких ситуациях, у Вини есть 2 варианта: поступить как Алвес или как Кантона
Алвес, просто уделал всех скушав банан, и потом сказал что над такими отсталыми людьми надо смеяться.
Либо как Кантона, один раз в прыжке ударить хама, и уйти, достойно приняв дисквалификацию. Ведь француз после этого и не извинялся, оставшись на своём.
Вини вряд-ли поступит как Кантона, поэтому надо делать как Алвес.
Ведь такими спорами и нытьем таких фанатов не победить. Это им только придаёт энергию и дальше так себя вести.
Реалу надо нанять для бразильца психолога, чтобы работал с ним всё лето.
внимание, вопрос. каким образом Вини их провоцировал, ещё сидя в клубном автобусе?
Ромарио, Дэнилсон, Роналдиньо....
Но их уважали, и аплодировали им.
Вы другую причину найдите.
Эта не проходит.
Сам болельщик Реала и не особо как-то видел, что он прям издевался. Он не подарок, но его поведение мне казалось было ни лучше, ни хуже, чем у других
Скорее всего, я не все его действия замечаю, но мне все таки кажется это из-за того, что он сам очень сильно на выкрики реагирует
Да да же знаменитый искатель расистов Яя Туре в Испании спокойно играл.
А у Винисиуса за 2 года карьеры скандалов хватит на всю эту компанию.
Расизм - это зло, его нужно вычищать каленым железом, но точно так же как и любое зло расизм - неискореним до конца. Дурачки-провокаторы на трибунах и даже в командах будут всегда, и своим нытьем ты только будешь подбрасывать уголек в топку.
Ну и уже складывается впечатление, что Винисиуса ищет сам расистов в матчах, как лик Богородицы на булочках
Пеле играл в Европе?)))