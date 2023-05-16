Психолог и тренер по развитию о поведении Абаскаля после 1:1 с «Химками»: «Показывает, что у него есть границы, и хочет, чтобы их уважали. Здоровая реакция взрослого человека»

Психолог объяснила поведение Гильермо Абаскаля после матча с «Химками» (1:1).

Главный тренер « » после матча 27-го тура Мир отказался отвечать на вопросы и закончил пресс-конференцию за 40 секунд: «Слишком много вещей выходят за рамки».

«В таких историях речь идет про границы. Их можно уменьшать и приближать людей к себе, а можно наоборот отодвигать. Таким образом, человек показывает, что у него есть границы, и он хочет, чтобы их уважали.

Это абсолютно здоровая реакция взрослого человека. Каждый может отстаивать свои границы. Иначе по нашей территории, как по территории какого-то государства, будут все ходить и делать, что заблагорассудиться.

Важно найти соединение с собой. Если реагировать на каждого, кто нас несправедливо оценит, то любого человека разорвет на части.

Есть два типа людей. Те, кто вибрирует на любое телодвижение в сторону человека, тогда от его психики ничего не остается. А есть более здравая позиция. То, к чему мы всегда идем. Когда человек смотрит внутрь себя. Он себя знает, он с собой соединен.

Как в мудрой притче: «Все равно, что победа, что поражение». Когда человек знает себя сам, ему внешние выпады безразличны. Понятное дело, такой высоты нужно достичь. Поэтому люди и переживают.

Есть две диаметральные позиции, одни на все реагируют, другие не реагируют ни на что, потому что знают себе цену. Большинство людей по середине этой линейки», – сказала психолог и тренер по развитию и достижению целей Светлана Дьяконова.