Тимур Гурцкая: «Абаскаль провоцирует «Спартак» на увольнение, складывается впечатление. У него есть хорошее предложение из Сегунды»

Тимур Гурцкая предположил, что Гильермо Абаскаль провоцирует «Спартак» на увольнение.

«Может быть, я ошибаюсь, но у меня есть устойчивое впечатление, что последние дни работы Абаскаля направлены на то, чтобы получить увольнение и компенсацию. Чел хочет уехать. Он провоцирует «Спартак» на увольнение – чтобы не он сам сказал: «Хочу уехать».

«Спартак» играл плохо, и Абаскаль виноват в том, что команда играла плохо. По тем откликам, которые доходят из Европы, из Испании, у меня складывается впечатление, что последние недели работы Абаскаля – это реально провокация на увольнение.

У него нет варианта в высшей лиге, у него есть хорошее предложение из Сегунды. И мое мнение, что если он получит хорошую компенсацию от «Спартака», он легко примет команду из Испании, которая будет бороться за выход», – заявил футбольный агент на шоу «Это футбол, брат!»

В последних 11 матчах красно-белые под руководством испанского тренера выиграли лишь два матча – с «Торпедо» и «Краснодаром».