Тимур Гурцкая: «Абаскаль провоцирует «Спартак» на увольнение, складывается впечатление. У него есть хорошее предложение из Сегунды»

Теги Спартак премьер-лига Россия Д2 Испания Тимур Гурцкая Гильермо Абаскаль Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая предположил, что Гильермо Абаскаль провоцирует «Спартак» на увольнение.

«Может быть, я ошибаюсь, но у меня есть устойчивое впечатление, что последние дни работы Абаскаля направлены на то, чтобы получить увольнение и компенсацию. Чел хочет уехать. Он провоцирует «Спартак» на увольнение – чтобы не он сам сказал: «Хочу уехать».

«Спартак» играл плохо, и Абаскаль виноват в том, что команда играла плохо. По тем откликам, которые доходят из Европы, из Испании, у меня складывается впечатление, что последние недели работы Абаскаля – это реально провокация на увольнение.

У него нет варианта в высшей лиге, у него есть хорошее предложение из Сегунды. И мое мнение, что если он получит хорошую компенсацию от «Спартака», он легко примет команду из Испании, которая будет бороться за выход», – заявил футбольный агент на шоу «Это футбол, брат!»

В последних 11 матчах красно-белые под руководством испанского тренера выиграли лишь два матча – с «Торпедо» и «Краснодаром».

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33 комментария

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arspurs9
То что Гурцкая - клоун, давно уже не новость.
Настолько провоцирует Спартак, что без Кукуяна играл на равных с чемпионом страны, в гостях до конца мог победить Химки, играя после левого удаления, до последнего выгрызал ничью в Ростове и тд.

Это именно он потребовал от Дуарте не бежать за соперником в одном известном матче, он лично научил бить Селяву, который раз в жизни такой удар исполняет и тд.
Мда..
+66
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добрый грек
Долго думал Гурцкая, как же ему напомнить о себе, и вот придумал.
+23
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Павел Ермаков
Этот грузин гений интриг и заговоров.Что только не придумает)
+17
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Григорий Геник
Чем так не нравится Абаскаль, нормальный тренер! Вообще мне как болельщику ЦСКА чуть забытого насколько хорошие тренеры приходят в клуб: Каррера, Якин, Тедди, еще был Руй португалец и все нормальные ребята. Хоть кто то отработал 3-4 года?
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dimkamelok
Ответ Григорий Геник
Чем так не нравится Абаскаль, нормальный тренер! Вообще мне как болельщику ЦСКА чуть забытого насколько хорошие тренеры приходят в клуб: Каррера, Якин, Тедди, еще был Руй португалец и все нормальные ребята. Хоть кто то отработал 3-4 года?
Их ненавидят просто за сам факт того, что они иностранцы. Когда в итоге дали команду Аленичеву он показал только самый бестолковый футбол лет за 15. И это заставило всех ветеранов/советчиков заткнуться хотя бы на полгода. Иностранный тренер должен выиграть с защитой Денисов-Чернов-Джикия-Хлусевич, без опорника и с бубликом в воротах все трофеи, иначе он занимает место какого-нибудь великого специалиста вроде Рахимова/Тихонова или кто там никому не нужен ещë
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Toxic Trips
Ответ Злодей Спб
Абаскаль решил за один год четыре годовых зарплаты срубить, одну по старому контракту, плюс три как неустойку по новому. Спонсоры КБ увеличивают бюджет, а Абаскаль его себе в карман кладёт, потом кому надо откатики :)
не надо свои рабочие серые питерские схемы на нас проецировать.
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DoDidDone
Гурцкая - шут
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Спартак Уокер
Выдумщик
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Владислав Булгаков
Ответ arspurs9
То что Гурцкая - клоун, давно уже не новость. Настолько провоцирует Спартак, что без Кукуяна играл на равных с чемпионом страны, в гостях до конца мог победить Химки, играя после левого удаления, до последнего выгрызал ничью в Ростове и тд. Это именно он потребовал от Дуарте не бежать за соперником в одном известном матче, он лично научил бить Селяву, который раз в жизни такой удар исполняет и тд. Мда..
Согласен!!! Гурцкая кого то своего хочет мясным впихнуть... Абаскаль из Г слепил конфетку.. Хотя ему все равно продолжают покупать Г вместо нормальных футболистов.. Но он продолжает лепить конфетку.. С таким составом Рахимовы или Талалаевы боролись за вылет в ФНЛ....
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RAMIK
Противная личность этот Бегемот. Говорит много, людей кидает.
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bamboocha01
Ответ Злодей Спб
Абаскаль решил за один год четыре годовых зарплаты срубить, одну по старому контракту, плюс три как неустойку по новому. Спонсоры КБ увеличивают бюджет, а Абаскаль его себе в карман кладёт, потом кому надо откатики :)
Сколько там Плаческу и Боаш получили от ваших не напомнишь?
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Serg 123
Ответ Toxic Trips
не надо свои рабочие серые питерские схемы на нас проецировать.
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Fallenstar
Хорошее предложение из Сегунды. Из команды, которая борется за выход. Предлагаю поискать такую команду. Примечание: "мама вкусный пирог испекла" не является хорошим предложением. Даже если он и правда вкусный.
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Consul32
Диана - завелась!!!
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Wiley Fox
Ахах

Толстый жулик работает на тамбовских, это же очевидно

Не Абаскаль провоцирует, а мерзкие жжикия, селихов и прочие гады увольняют очередного тренера

Тамбовские в Спартак мерзкого газового валеру засунут под кабинетное чемпионство следующего сезона перед выборами. Если они будут, конечно
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Усатый КозлоБык ©
Тимошка – клован
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Максим Заворин
На повышение, получается?
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Максим Заворин
Получается на повышение?
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Ramon Mercader
Что Бегемот, своего ручного тренера захотел в Мясо поставить?
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Круглый С
Ответ Geo07
Слепую.. сочуствие огромное!!! слепую бабу..
Я не понял
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Geo07
Ответ Круглый С
Я не понял
Завидую.. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Круглый С
Я один представляю с этой фамилией бабу?
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Виталик Украинский
Комиссионные агентам и неустойки ТШ - основные статьи расходов Спартака.
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Злодей Спб
Абаскаль решил за один год четыре годовых зарплаты срубить, одну по старому контракту, плюс три как неустойку по новому. Спонсоры КБ увеличивают бюджет, а Абаскаль его себе в карман кладёт, потом кому надо откатики :)
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Динар
Человек просто понял, что можно придумывать всякую ересь, все равно никто не проверит
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