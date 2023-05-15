Тимур Гурцкая: «Абаскаль провоцирует «Спартак» на увольнение, складывается впечатление. У него есть хорошее предложение из Сегунды»
Тимур Гурцкая предположил, что Гильермо Абаскаль провоцирует «Спартак» на увольнение.
«Может быть, я ошибаюсь, но у меня есть устойчивое впечатление, что последние дни работы Абаскаля направлены на то, чтобы получить увольнение и компенсацию. Чел хочет уехать. Он провоцирует «Спартак» на увольнение – чтобы не он сам сказал: «Хочу уехать».
«Спартак» играл плохо, и Абаскаль виноват в том, что команда играла плохо. По тем откликам, которые доходят из Европы, из Испании, у меня складывается впечатление, что последние недели работы Абаскаля – это реально провокация на увольнение.
У него нет варианта в высшей лиге, у него есть хорошее предложение из Сегунды. И мое мнение, что если он получит хорошую компенсацию от «Спартака», он легко примет команду из Испании, которая будет бороться за выход», – заявил футбольный агент на шоу «Это футбол, брат!»
В последних 11 матчах красно-белые под руководством испанского тренера выиграли лишь два матча – с «Торпедо» и «Краснодаром».
Настолько провоцирует Спартак, что без Кукуяна играл на равных с чемпионом страны, в гостях до конца мог победить Химки, играя после левого удаления, до последнего выгрызал ничью в Ростове и тд.
Это именно он потребовал от Дуарте не бежать за соперником в одном известном матче, он лично научил бить Селяву, который раз в жизни такой удар исполняет и тд.
Мда..
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