Владимир Быстров: «Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак», который приносил радость»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров связал спад в игре «Спартака» с продлением контракта Гильермо Абаскаля.

Красно-белые сыграли вничью с «Химками» в 27-м туре Мир РПЛ. В последних 11 матчах москвичи одержали лишь две победы

«Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак», который приносил радость. Вопросы все нужно задавать тренеру», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака». 

4 комментария

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Кот болотный
Как раз-таки приносит. Весной - чаще, чем когда-либо.
+1
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Спартак Уокер
Мне приносит радость каждый матч моей любимой команды потому что она мне искренне нравится
+3
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igls54
-Продлевать будете?
-Продлили, а радости нет
0
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