Владимир Быстров: «Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак», который приносил радость»
Владимир Быстров связал спад в игре «Спартака» с продлением контракта Гильермо Абаскаля.
Красно-белые сыграли вничью с «Химками» в 27-м туре Мир РПЛ. В последних 11 матчах москвичи одержали лишь две победы.
«Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак», который приносил радость. Вопросы все нужно задавать тренеру», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака».
-Продлили, а радости нет