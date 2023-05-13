Владимир Быстров: «Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак», который приносил радость»

Владимир Быстров связал спад в игре «Спартака» с продлением контракта Гильермо Абаскаля.

Красно-белые сыграли вничью с «Химками» в 27-м туре Мир . В последних 11 матчах москвичи одержали лишь две победы.

« подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак», который приносил радость. Вопросы все нужно задавать тренеру», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и « ».