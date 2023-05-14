Мостовой про Абаскаля: «Мне непонятно, когда в команду приводят людей, которые в футбол не играли и нигде не были. Но у него все замечательно: офигительный контракт, условия»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой объяснил поведение тренера «Спартака» после ничьей с «Химками» (1:1).

Гильермо Абаскаль после матча отказался разговаривать с журналистами. Нервы сдают?

– Это сейчас все могут говорить: вот, «Спартак» на четвертом месте. Но я же это раньше говорил. Мне всегда непонятно, когда в команду приводят людей, которые помимо того, что в футбол не играли, они еще нигде и не были.

Но поверьте мне, у Абаскаля все хорошо. По сравнению со многими из нас у него все замечательно: офигительный контракт, условия, у помощников тоже все отлично.

– И все же чем объяснить его нервозность?

– Тем, что он в футбол никогда не играл. Эмоции. Может, я тоже не пришел бы на пресс-конференцию, послал бы помощника, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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28 комментариев

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Jan Paskel
тут даже уже шутки приелись. Раньше был Бубнов, но он хотя бы из себя строил аналитика, с ТТД, и всё такое. Мостовой для меня был Царём в 2001 году. Александром Мостовым в 10-ые. Теперь он докатился примерно до уровня "Сашка-свистопляс". Просто ужас, как человек зарыл свою репутацию, причём своими же руками, и не за день, а постепенно.
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murzzzzzilka
Ответ Jan Paskel
тут даже уже шутки приелись. Раньше был Бубнов, но он хотя бы из себя строил аналитика, с ТТД, и всё такое. Мостовой для меня был Царём в 2001 году. Александром Мостовым в 10-ые. Теперь он докатился примерно до уровня "Сашка-свистопляс". Просто ужас, как человек зарыл свою репутацию, причём своими же руками, и не за день, а постепенно.
Бубнов по сравнению с ним - просто мега-мозг! Он реально по делу все говорил, а не просто 💩 на вентилятор набрасывал. И уж точно гением себя не считал.
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Контрольный выстрел
Уже утомляете.
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Marli
Не знаю более завистливого человека, чем Мостовой
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Ебздрогыч
Скоро царь с бумажкой будет - жди, Спартак, спасителя!
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Фил Федотов
Очень любил Мостака , как футболиста, но…., сейчас сказочный… и неконкретно про данное высказывание…, а в принципе , про его «люди не игравшие, ничего не понимают и т.п и т.д», Маур вроде тоже в супер-пупер клубах не играл, но много чего выйграл, тот же Клопп…, ну вот честно достал…, но повторюсь футболистом он был очень хорошим опять же в моём понимании, но кто я такой 😅
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#SharkTeam
Мост не понимает что уже полжизни прошло как он закончил играть в футбол, но он то при этом не развивался
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Jan Paskel
Ответ murzzzzzilka
Бубнов по сравнению с ним - просто мега-мозг! Он реально по делу все говорил, а не просто 💩 на вентилятор набрасывал. И уж точно гением себя не считал.
всё по факту бро
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Dr. Heisenberg
Он реально не понимает, что футболист и тренер - это разные профессии? Ну, как актер и режиссер.
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donatodonatore
Как же Саша завидует этому испашке. Аж побежал на тренеришку учиться.
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Dmitry Orlov
Ответ murzzzzzilka
Бубнов по сравнению с ним - просто мега-мозг! Он реально по делу все говорил, а не просто 💩 на вентилятор набрасывал. И уж точно гением себя не считал.
Возможно, Бубнов - единственный человек в российском футболе, которому, когда он говорил "легионеров запретить, всех легионеров распродать и играть своими", аудитория продолжает рукоплескать и говорить "как же он всё правильно сказал".

Про "гения" - он не раз и не два говорил "вы спорите со мной, с профессионалом, вы не правы, потому что ничего в футболе не понимаете, а я - профессионал, я этим давно занимаюсь".
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Marat82
Мостовой: Тренеры не игравшие в футбол не умеют тренировать, судьи не игравшие в футбол не умеют судить, болельщики не игравшие в футбол не умеют болеть...
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Вячеслав Тотров
если Царь дурак,то весь народ страдает.
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Игорь 60
Ну достал этим играли не играли. От того что сам играл, что сейчас ему это помогло с тренировочном процессом в Медиалиге, или он только на Спартак согласен? Завистливый балабол
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Ебздрогыч
- почему Мостового выгнали из школы тренеров?
- он вместо лекций чеканил 1000 раз
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shiko101
Ответ Фил Федотов
Очень любил Мостака , как футболиста, но…., сейчас сказочный… и неконкретно про данное высказывание…, а в принципе , про его «люди не игравшие, ничего не понимают и т.п и т.д», Маур вроде тоже в супер-пупер клубах не играл, но много чего выйграл, тот же Клопп…, ну вот честно достал…, но повторюсь футболистом он был очень хорошим опять же в моём понимании, но кто я такой 😅
Отличным Мостовой был футболистом , но царем его прозвали не в топ клубе .
Если бы он действительно был царем , то играл бы в команде типа " Реал " , "Барса " , " МЮ " , " Бавария " , " Ливерпуль" , а не " Сельта " .
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Ответ Фил Федотов
Очень любил Мостака , как футболиста, но…., сейчас сказочный… и неконкретно про данное высказывание…, а в принципе , про его «люди не игравшие, ничего не понимают и т.п и т.д», Маур вроде тоже в супер-пупер клубах не играл, но много чего выйграл, тот же Клопп…, ну вот честно достал…, но повторюсь футболистом он был очень хорошим опять же в моём понимании, но кто я такой 😅
Мы ж тоже двадцать лет на высшем уровне не играли, чтоб его оценивать )
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murzzzzzilka
Ответ Злодей Спб
Дайте Мостовому поработать. Он точно проведёт очищение спартака в ФНЛ!
Сразу за Семаком придет.
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shiko101
Ответ murzzzzzilka
Бубнов по сравнению с ним - просто мега-мозг! Он реально по делу все говорил, а не просто 💩 на вентилятор набрасывал. И уж точно гением себя не считал.
И играл Бубнов очень прилично.
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Dmitry Orlov
Ответ Jan Paskel
тут даже уже шутки приелись. Раньше был Бубнов, но он хотя бы из себя строил аналитика, с ТТД, и всё такое. Мостовой для меня был Царём в 2001 году. Александром Мостовым в 10-ые. Теперь он докатился примерно до уровня "Сашка-свистопляс". Просто ужас, как человек зарыл свою репутацию, причём своими же руками, и не за день, а постепенно.
Бубнов про Слуцкого ещё когда говорил, что он не тренер, потому что "ни разу в жизни по мячу не бил", ещё когда тот с ЦСКА побеждал - Бубнов описывал всю его тактику как "играть на Мусу".
И где в итоге сейчас Слуцкий.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Неужели во время записей передач или интервью, ему никто не даёт шпаргалку с новыми подколами? Или он её всё время выбрасывает и говорит то что помнит наизусть)))
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catcher69
да ты уже утомил своими 20 годами в ногомяче...узбогойся !!!!!!!!!
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SPB Patriot
Это прям Зарема в юбке. Односторонние комментарии уже бесят.
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sergspartak
Руки прочь от Абаскаля!
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Vova0105
Заканчивайте. Ничего нового
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