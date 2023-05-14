Мостовой про Абаскаля: «Мне непонятно, когда в команду приводят людей, которые в футбол не играли и нигде не были. Но у него все замечательно: офигительный контракт, условия»
Александр Мостовой объяснил поведение тренера «Спартака» после ничьей с «Химками» (1:1).
– Гильермо Абаскаль после матча отказался разговаривать с журналистами. Нервы сдают?
– Это сейчас все могут говорить: вот, «Спартак» на четвертом месте. Но я же это раньше говорил. Мне всегда непонятно, когда в команду приводят людей, которые помимо того, что в футбол не играли, они еще нигде и не были.
Но поверьте мне, у Абаскаля все хорошо. По сравнению со многими из нас у него все замечательно: офигительный контракт, условия, у помощников тоже все отлично.
– И все же чем объяснить его нервозность?
– Тем, что он в футбол никогда не играл. Эмоции. Может, я тоже не пришел бы на пресс-конференцию, послал бы помощника, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Про "гения" - он не раз и не два говорил "вы спорите со мной, с профессионалом, вы не правы, потому что ничего в футболе не понимаете, а я - профессионал, я этим давно занимаюсь".
- он вместо лекций чеканил 1000 раз
Если бы он действительно был царем , то играл бы в команде типа " Реал " , "Барса " , " МЮ " , " Бавария " , " Ливерпуль" , а не " Сельта " .
И где в итоге сейчас Слуцкий.