Гильермо Абаскаль намерен остаться на посту главного тренера «Спартака».

«Абаскаль на сто процентов стал своим в « ».

Его будущее – только «Спартак», и нет ничего другого», – подчеркнул Тим Мешедер из агентства G11, представляющего интересы испанского специалиста.

тренирует «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством команда выиграла 14 из 27 матчей в Мир и идет на 4-м месте с 50 очками.