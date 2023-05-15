Агент Абаскаля: «Его будущее – только «Спартак». Гильермо на сто процентов стал своим»

Теги Спартак премьер-лига Россия агенты Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль намерен остаться на посту главного тренера «Спартака».

«Абаскаль на сто процентов стал своим в «Спартаке».

Его будущее – только «Спартак», и нет ничего другого», – подчеркнул Тим Мешедер из агентства G11, представляющего интересы испанского специалиста.

Абаскаль тренирует «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством команда выиграла 14 из 27 матчей в Мир РПЛ и идет на 4-м месте с 50 очками.

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17 комментариев

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Owen_the_Simple
Ответ Ростов-на-Дону
Абаскаль в Тарасовке прям, как Семак в болоте!
Только без титулов. А так вот прям копия.
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Владимир Владимирович
Абаскалю пару околотоповых игроков в полузащиту купить, на Пруцеве Тавареше Зиньковском далеко не уедешь, ещё голкипера хорошего, ну и конечно состоявшегося защитника , тогда могут и за титул побороться . Тренер толковый
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Ростов-на-Дону
Ответ Owen_the_Simple
Только без титулов. А так вот прям копия.
Если этих физруков поменять местами, то ровно через 5(пять) лет Абаскаль сравняется с Семаком по "титулам" у бровки!
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Aleksey Yashin
Конечно похвально, но знакомо ли агенту Абаскаля такое явление, как "Цикл жизни Спартака"?

https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/01/68/30/42/rue1e90013440.png
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КБ Сергей
Ответ Владимир Владимирович
Абаскалю пару околотоповых игроков в полузащиту купить, на Пруцеве Тавареше Зиньковском далеко не уедешь, ещё голкипера хорошего, ну и конечно состоявшегося защитника , тогда могут и за титул побороться . Тренер толковый
Тавареш и Зиньковский, совсем не отстойные игроки. Да и Пруцев игрок перспективный. У нас есть персонажи гораздо бездарнее. Причём, как наши, так и легионеры, как в защите, так и в атаке. И главная проблема Спартака, вовсе не в этих троих.
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Дмитрий Мищерский
Мостовой: "Присосались к "Спартаку" треклятые иностранцы. А своим попробовать не дают!"
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Спартак Уокер
Надеюсь останется на следующий сезон
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Василий Питерский
Мостовой зашел в чат…..
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Дмитрий Агалаков
Абаскаль - толковый тренер. Надеюсь, что останется в Спартаке.
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Данко Лазович
Ну тогда стабильно будут где-то вне топ-3))
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Goldstream
Ответ Aleksey Yashin
Конечно похвально, но знакомо ли агенту Абаскаля такое явление, как "Цикл жизни Спартака"? https://s5o.ru/storage/simple/ru/edt/01/68/30/42/rue1e90013440.png
Как можно давать ссылку на унылую выхолощенную подделку спортса, а не на неповторимый угарный оригинал? https://pp.userapi.com/c626525/v626525827/5fc7/z-I2hDpylVs.jpg
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Владимир Владимирович
Ответ КБ Сергей
Тавареш и Зиньковский, совсем не отстойные игроки. Да и Пруцев игрок перспективный. У нас есть персонажи гораздо бездарнее. Причём, как наши, так и легионеры, как в защите, так и в атаке. И главная проблема Спартака, вовсе не в этих троих.
Я не говорю что они отстойные , но для чемпионства надо хорошо укрепляться.
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