Агент Абаскаля: «Его будущее – только «Спартак». Гильермо на сто процентов стал своим»
Гильермо Абаскаль намерен остаться на посту главного тренера «Спартака».
«Абаскаль на сто процентов стал своим в «Спартаке».
Его будущее – только «Спартак», и нет ничего другого», – подчеркнул Тим Мешедер из агентства G11, представляющего интересы испанского специалиста.
Абаскаль тренирует «Спартак» с июня 2022 года. Под его руководством команда выиграла 14 из 27 матчей в Мир РПЛ и идет на 4-м месте с 50 очками.
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