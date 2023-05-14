Мостовой об Абаскале: «Его перехвалили, когда «Спартак» хорошо играл осенью. У нас же любят возвышать людей, хотя они еще, по сути, ничего не добились»

Александр Мостовой объяснил причину спада «Спартака» во второй половине сезона.

«Можно во многих играх « » находить причины неважной игры. То схема не подошла, то Литвинов не на той позиции опять сыграл, то много пропустили, потому что не вышел Джикия.

Но, на мой взгляд, причина этой спартаковской нестабильности кроется в другом. просто-напросто перехвалили, когда «Спартак» хорошо играл в первой половине сезона. У нас же любят чуть что — сразу возвышать людей, хотя они еще, по сути, ничего не добились. Вот в этом и вся причина.

Абаскаль ничего, по сути, не сделал. Он не играл в футбол. Пусть для начала добьется чего-то, а потом можно возвышать», — сказал экс-игрок сборной России.

«А чего вы хотите от Абаскаля? У него все хорошо — контракт хороший. Журналисты сами возвышали Абаскаля, хотя он даже в футбол не играл. Ну вот и посмотрим, что они теперь про него напишут», — добавил .

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