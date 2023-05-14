Мостовой об Абаскале: «Его перехвалили, когда «Спартак» хорошо играл осенью. У нас же любят возвышать людей, хотя они еще, по сути, ничего не добились»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой объяснил причину спада «Спартака» во второй половине сезона.

«Можно во многих играх «Спартака» находить причины неважной игры. То схема не подошла, то Литвинов не на той позиции опять сыграл, то много пропустили, потому что не вышел Джикия.

Но, на мой взгляд, причина этой спартаковской нестабильности кроется в другом. Абаскаля просто-напросто перехвалили, когда «Спартак» хорошо играл в первой половине сезона. У нас же любят чуть что — сразу возвышать людей, хотя они еще, по сути, ничего не добились. Вот в этом и вся причина.

Абаскаль ничего, по сути, не сделал. Он не играл в футбол. Пусть для начала добьется чего-то, а потом можно возвышать», — сказал экс-игрок сборной России.

«А чего вы хотите от Абаскаля? У него все хорошо — контракт хороший. Журналисты сами возвышали Абаскаля, хотя он даже в футбол не играл. Ну вот и посмотрим, что они теперь про него напишут», — добавил Мостовой.

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9 комментариев

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Quiet Dad
Почему огромную халяву получает ноунейм из-за рубежа, а не я? Я хотя бы играл...
Обидно ему, что в этой гнилой системе у кормушки не великие)...
Они просто не подходящие, и квалификация тренерская совершенно не при чем. Вот что его выбешивает.
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Ветер
Можно сколько угодно потешаться над Мостовым, но по сути он прав. Как был Абаскаль в тренерстве "никто и звать его никак", так им он продолжает оставаться по сей день. Прошéл год с назначения, и уже можно делать какие то выводы о его работе. Спросить иак сказать "за результат и игру". Тут ему похвалиться, увы нечем.
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Алексей Ахметов
Ответ Quiet Dad
Почему огромную халяву получает ноунейм из-за рубежа, а не я? Я хотя бы играл... Обидно ему, что в этой гнилой системе у кормушки не великие)... Они просто не подходящие, и квалификация тренерская совершенно не при чем. Вот что его выбешивает.
согласен. но в его словах малая доля правды все-таки есть. мы действительно любим возвышать людей в начале на малых успехах.
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ablexs
Он не играл а я играл,я ничего не понимаю в тренерстве но я ведь играл,намекаю вам намекаю кто играл Р.S я играл.
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Faust Doc
Правильно Саня, мочи рыжего студента двоечника!)))
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SopTecret
Например, Мостовой возвышает свой тренерский потенциал, хотя ничего в тренерстве не добился)
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Rosberg005
Да дайте вы уже ему Спартак потренировать… жаль время будет только потрачено в пустую
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