«Барсу» могут отстранить от еврокубков хотя бы на год. Это самый большой скандал в истории испанского футбола». Вице-президент «Бетиса» Каталан о деле Негрейры

Теги Барселона Бетис Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Вице-президент «Бетиса» уверен, что «Барсу» надо отстранить от еврокубков за дело Негрейры.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

Ранее стало известно, что «Барселона» получила лицензию на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Утверждалось, что УЕФА может отстранить сине-гранатовых.

«Мы очень обеспокоены. То, что произошло за эти 17 или 18 лет, очень серьезно.

УЕФА начал расследование, и мы надеемся, что в июне они смогут сделать какие-то выводы. Мы считаем вполне вероятным, что они могут отстранить «Барсу» от еврокубков хотя бы на год.

Мы возмущены. Важно, чтобы ничего не было забыто. У УЕФА есть механизмы, и я очень жду решения, так как это самый большой скандал в истории испанского футбола.

Теперь нам остается только ждать, чтобы узнать, каков будет результат, и мы очень внимательно следим за ситуацией», – сказал Хосе Мигель Лопес Каталан в программе Gol a Gol в эфире Canal Sur.

«Барселона» выиграл чемпионат Испании в этом сезоне – впервые за четыре года.

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24 комментария

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atomio
ппц новость ниочем. Абсолютно запощена спорцом ради хейта и срача. просто чел во вью сказал что он думает что может быть команду могут отстранить. Все. 💆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ и это Бетис, который явно в этом заинтересован, ибо в таком случае сможет сам попасть в ЛЧ если займет 5 место.
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Гоп-стоп
А доказательства хоть есть какие-то? Пока ни одного представлено не было.
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Aleksey Yashin
Сейчас Бетис отстаёт от зоны ЛЧ на 7 очков
Если Барселону отстранят и сохранят для Испании количество клубов в ЛЧ, то Бетис будет отставать от зоны ЛЧ уже всего на 2 очка
Возможно президента Бетиса не так сильно волнует чистота испанского футбола
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Sundance Neeskens
Отстранить Барсу, чтобы у самих появилось больше шансов попасть в Лигу чемпионов? Так бы и сказал.
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Пирс Морган
"Уверен, что надо отстранить, потому что мы можем попасть в ЛЧ"
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2vdhrvmmzf
Ответ Гоп-стоп
А доказательства хоть есть какие-то? Пока ни одного представлено не было.
У следователей из комментариев спортса нет такого понятия как доказательства. Тут уже по умолчанию все считается доказанным и подобные новости ожидаются как пища для недалёких персонажей
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Антон Савельев
гори гори ясно, чтоб в Севилье не погасло.
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Перстень Уэстбрука
Не хейтер барсы, но ситуация с переводами чиновнику выглядит отвратительно, не важно какие бы цели не преследовали
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sargerasxd
да ничего не будет
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zdr7qy9vq9
Барса сама себя отстранит до 1/8
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Nike of FW
а новость что сказал Рубиалес по делу барсы специально не опубликовали ? ведь он всего лишь глава Испанской федирации футбола rfef ..... так вот он сказал "Негрейра не участвовал в назначении судей" , а так же "О НЕГРЕЙРА и БАРСЕ было дано много МАНИПУЛИРОВАННОЙ и ЛОЖНОЙ информации»

зато выложили мнение президента Реал Бетиса .... а ведь еще есть президент Хетафе который предпочитает вылететь в сегунду чем подать жалобу на реал и является сосьо Мадрида
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truboprovodchik2019
Ответ zdr7qy9vq9
Барса сама себя отстранит до 1/8
в следующем сезоне при жеребьевке будут в первой корзине, тогда-то уж спокойно выйдут
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ATEC
Голодранцы столько расписались о справедливости, а в итоге дело НЕОЖИДАННО уперлось в ЛЧ путевку, кто же знал
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kunaguero
Хотеть не вредно. Никто их не забанит
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Нурбол Жумаскалиев
вот сейчас негрейра может отработать те бабки, которые он якобы получал легально. пусть представит барсу во всех судах по отстранению. что наверняка не произойдет. ведь все понимают, за что ему на самом деле платили
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Budabuda
куда этот клоун лезет то? Ладно это был бы Реал, Эспаньол, Челси, МЮ, ПСЖ... клубы которые реально пострадали морально от Барсы, а Бетис чо разкудахтался то?
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ljolik888
Ждите, только не дождётесь!
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василий иванов
"Могут" и кто-то считает что надо, это разные вещи! Желтушники, вам только кликов насобирать, гадите только в ленте новостей!
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Aqsunqar Serikbay
Бавария ждёт
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bostonKG
За что ? Ничего же не доказано , просто переводили миллионы за пару листов бумаги
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messi_leo
Ответ Перстень Уэстбрука
Не хейтер барсы, но ситуация с переводами чиновнику выглядит отвратительно, не важно какие бы цели не преследовали
Не чиновнику, а фирме сына. Это огромная разница.
+1
-1
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Галина Пивоварчик
Ответ Nike of FW
а новость что сказал Рубиалес по делу барсы специально не опубликовали ? ведь он всего лишь глава Испанской федирации футбола rfef ..... так вот он сказал "Негрейра не участвовал в назначении судей" , а так же "О НЕГРЕЙРА и БАРСЕ было дано много МАНИПУЛИРОВАННОЙ и ЛОЖНОЙ информации» зато выложили мнение президента Реал Бетиса .... а ведь еще есть президент Хетафе который предпочитает вылететь в сегунду чем подать жалобу на реал и является сосьо Мадрида
Игорю Новикову такие новости не интересны)
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