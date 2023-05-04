У четырех судей Ла Лиги нашли недвижимость, купленную за наличные. Отчет прокуратуры может быть прикреплен к делу о выплатах «Барсы» Негрейре

Теги Барселона Ла Лига бизнес происшествия судьи Федерация футбола Испании Карлос Клос Гомес Алехандро Эрнандес Эрнандес Сантьяго Хайме Латре Хосе Мария Санчес Мартинес деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Прокуратура Испании проверит активы четырех арбитров Ла Лиги.

Как сообщает El Debate, под подозрения попали Карлос Клос Гомес, Сантьяго Хайме Латре, Алехандро Эрнандес Эрнандес и Хосе Мария Санчес Мартинес. В 55-страничном отчете отражены объекты недвижимости, которые были приобретены этими арбитрами за наличные средства без обращений в банк по ипотеке.

Согласно отчету, Карлос Клос Гомес, отвечающий за ВАР в Техническом комитете судей Королевской испанской футбольной федерации, владеет семью объектами недвижимости на общую сумму более миллиона евро.

За наличные в 2007 году была приобретена вилла в Сарагосе площадью 813 квадратных метров, а также дом, кладовая и два парковочных места, приобретенные в 2013 году. В 2016 году Гомес приобрел за наличные еще два дома и кладовую.

На имя Сантьяго Хайме Латре зарегистрировано в общей сложности семь объектов недвижимости, большая часть из которых приобретена в 2020 году. Все они были куплены за наличные средства.

В январе 2020 года Хайме Латре приобрел дом в Мадриде стоимостью 750 тысяч евро, три парковочных места и два складских помещения. Спустя десять дней на его имя была зарегистрирована квартира в Мадриде площадью 209 квадратных метров, стоимость которой оценивается в 1 млн евро. В общей сложности недвижимое имущество Хайме Латре оценивается в 1,8 миллиона евро.

Алехандро Эрнандесу Эрнандесу принадлежит недвижимость общей стоимостью более 1 млн евро, приобретенная в период с 2019 по 2021 год, в частности, дома в Мадриде, Лас-Пальмасе и Лансароте, также оплаченные наличными.

Наконец, Хосе Мария Санчес Мартинес в 2019 году приобрел за наличные средства дом в Мурсии с двумя парковочными местами и складским помещением. В конце 2022 года он купил еще одно парковочное место.

Сообщается, что отчет может быть включен в дело о выплатах «Барселоны» Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Напомним, с 2001 по 2017 год компания Негрейры, занимавшего на тот момент пост вице-президента Технического комитета судей, получила от клуба 7,3 млн евро.

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79 комментариев

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error505
И причем тут дело Негрейры?
+61
-21
+40
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Aleksey Sandakov
Ответ Павел Свириденко
а то что недвижимость в Мадриде никого не смущает? а то что основная финансовая деятельность Переса связана с недвижимостью тоже никого не смущает?))
Мадрид - столица Испании и один из крупнейших городов Европы, уже только поэтому логично покупать недвижимость именно там. И почему это должно смущать кого-то? Если бы ты мог купить квартиру 200м2 в Москве и, например, Брянске. Где бы ты купил?
+50
-12
+38
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Павел Свириденко
а то что недвижимость в Мадриде никого не смущает?
а то что основная финансовая деятельность Переса связана с недвижимостью тоже никого не смущает?))
+60
-35
+25
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Ola BP
Это Перес купил всю недвижимость, что бы подставить больше чем семью!
+36
-19
+17
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Muhammad Juraev
Ответ Ola BP
Это Перес купил всю недвижимость, что бы подставить больше чем семью!
Так все квартиры и дома в Мадриде)
+18
-9
+9
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Muhammad Juraev
Ответ Павел Свириденко
а то что недвижимость в Мадриде никого не смущает? а то что основная финансовая деятельность Переса связана с недвижимостью тоже никого не смущает?))
Об этом надо молчать)
+21
-14
+7
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Павел Свириденко
Ответ eao79rus
Хотя бы при том, что попалась только Барселона и других подозреваемых нет
а кто у нас недвижимостью занимается...не Перес ли? хммм...недвижимость в Мадриде...хммм...действительно - подозреваемых 0))
+13
-7
+6
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Фут.Боль
Алехандро Эрнандес Эрнандес, в итоге 3 дома. По-моему, все логично, чего докопались.
+5
0
+5
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BurBon
Ответ eao79rus
Хотя бы при том, что попалась только Барселона и других подозреваемых нет
В чем попалась то? эти выплаты никто не скрывал.
+7
-2
+5
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2vdhrvmmzf
Если доказательства по делу негрейры примерно такие, то о нем можно просто забыть))
+7
-3
+4
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Konstantin Frolov
Ответ Ola BP
Это Перес купил всю недвижимость, что бы подставить больше чем семью!
Додик, его фирма занимается недвижимостью, и недвижимость в Мадриде находится 🤣
Хотел обоссать, но забыл снять штаны
+15
-12
+3
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Muhammad Juraev
Дома и квартиры в Мадриде, но виновата опять Барселона 🤣🤣🤣
+16
-13
+3
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truboprovodchik2019
Ответ Raul14
ухахаха, и вы защищаете эту (прости Господи) команду?))) Спасибо клубам ЛаЛиги , особенно Реалу и Атлетико за то, что боролись с этим судейским злом под названием Спотифай-Барселона))
а причем тут дело Негрейры объяснить то можешь? им же не купила его фирма по хате
+3
0
+3
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molot p
даже разоблачения навального и то выглядят логичнее
+8
-5
+3
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Guillermo
Ответ Aleksey Sandakov
Мадрид - столица Испании и один из крупнейших городов Европы, уже только поэтому логично покупать недвижимость именно там. И почему это должно смущать кого-то? Если бы ты мог купить квартиру 200м2 в Москве и, например, Брянске. Где бы ты купил?
Это вы типа Брянск с Барселоной сравнили? Или с какой-нибудь курортной Малагой)
+2
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ljolik888
Кто нибудь вообще читал новость . Куплены квартиры не за наличные как все тут пишут . А купили квартиры не брав кредиты и это две разные вещи . Судьи получают хорошие зарплаты и могут себе это позволить. Конечно многим здесь это не понять- главное развести срач !
+2
0
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Михаил1970
Эти испанские футбольные арбитры, могли бы у наших чиновников проконсультироваться, как и на кого нужно оформлять недвижимость за границей. Ну какие они тупые)
+3
-1
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VengeanceV
Так удобно теперь,любые судейские "косяки" списывай на дело Негрейры и всё "тип-топ"🙈
+5
-3
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svft
Ответ Aleksey Sandakov
Мадрид - столица Испании и один из крупнейших городов Европы, уже только поэтому логично покупать недвижимость именно там. И почему это должно смущать кого-то? Если бы ты мог купить квартиру 200м2 в Москве и, например, Брянске. Где бы ты купил?
в Воркуте. там дешевле всего.
+2
-1
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Ola BP
Ответ Muhammad Juraev
Так все квартиры и дома в Мадриде)
Дело раскрыто!
+1
0
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Никита Филимонов
Ответ Aleksey Sandakov
Мадрид - столица Испании и один из крупнейших городов Европы, уже только поэтому логично покупать недвижимость именно там. И почему это должно смущать кого-то? Если бы ты мог купить квартиру 200м2 в Москве и, например, Брянске. Где бы ты купил?
Ты еще средиземноморское побережье Испании сравни с серверным побережьем России.
+1
0
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CopaAmerica
А связать одно с другим смогли?
+4
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Михаил Корж
Ответ error505
И причем тут дело Негрейры?
Для красивого заголовка.
+10
-9
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Пирс Морган
Ответ Дмитрий Гудков
По классике, ты виновен, доказывай обратное
Вообще, налоговикам трудно доказывать даже такое, а тут к делу белыми нитками пришили, какие молодцы
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Guillermo
Главное в расследовании не выйти на другой клуб
+1
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