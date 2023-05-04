У четырех судей Ла Лиги нашли недвижимость, купленную за наличные. Отчет прокуратуры может быть прикреплен к делу о выплатах «Барсы» Негрейре

Прокуратура Испании проверит активы четырех арбитров Ла Лиги.

Как сообщает El Debate, под подозрения попали Карлос Клос Гомес, Сантьяго Хайме Латре, и Хосе Мария Санчес Мартинес. В 55-страничном отчете отражены объекты недвижимости, которые были приобретены этими арбитрами за наличные средства без обращений в банк по ипотеке.

Согласно отчету, , отвечающий за ВАР в Техническом комитете судей Королевской испанской футбольной федерации, владеет семью объектами недвижимости на общую сумму более миллиона евро.

За наличные в 2007 году была приобретена вилла в Сарагосе площадью 813 квадратных метров, а также дом, кладовая и два парковочных места, приобретенные в 2013 году. В 2016 году Гомес приобрел за наличные еще два дома и кладовую.

На имя зарегистрировано в общей сложности семь объектов недвижимости, большая часть из которых приобретена в 2020 году. Все они были куплены за наличные средства.

В январе 2020 года Хайме Латре приобрел дом в Мадриде стоимостью 750 тысяч евро, три парковочных места и два складских помещения. Спустя десять дней на его имя была зарегистрирована квартира в Мадриде площадью 209 квадратных метров, стоимость которой оценивается в 1 млн евро. В общей сложности недвижимое имущество Хайме Латре оценивается в 1,8 миллиона евро.

Алехандро Эрнандесу Эрнандесу принадлежит недвижимость общей стоимостью более 1 млн евро, приобретенная в период с 2019 по 2021 год, в частности, дома в Мадриде, Лас-Пальмасе и Лансароте, также оплаченные наличными.

Наконец, Хосе Мария Санчес Мартинес в 2019 году приобрел за наличные средства дом в Мурсии с двумя парковочными местами и складским помещением. В конце 2022 года он купил еще одно парковочное место.

Сообщается, что отчет может быть включен в дело о выплатах «Барселоны» . Напомним, с 2001 по 2017 год компания Негрейры, занимавшего на тот момент пост вице-президента Технического комитета судей, получила от клуба 7,3 млн евро.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд