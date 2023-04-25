Сын Негрейры лгал об объеме выплат от «Барсы». В декларациях он указывал, что получал по 20 евро за отчеты, а в полиции сказал, что ему платили по 6-7 тысяч

Сын Хосе Марии Энрикеса Негрейры лгал о суммах, полученных от «Барселоны».

Как сообщает La Sexta, сын бывшего вице-президента технического судейского комитета Хавьер Энрикес Ромеро в своих налоговых декларациях указывал, что получал от каталонского клуба по 20 евро за каждый составленный отчет о судьях.

При даче показаний в полиции Ромеро назвал другие данные: он сказал, что за каждый отчет получал по 6-7 тысяч евро. Он отметил, что документы были очень подробными и занимали до 20 страниц.

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