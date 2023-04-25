Сын Негрейры лгал об объеме выплат от «Барсы». В декларациях он указывал, что получал по 20 евро за отчеты, а в полиции сказал, что ему платили по 6-7 тысяч

Теги Барселона Ла Лига деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Сын Хосе Марии Энрикеса Негрейры лгал о суммах, полученных от «Барселоны».

Как сообщает La Sexta, сын бывшего вице-президента технического судейского комитета Хавьер Энрикес Ромеро в своих налоговых декларациях указывал, что получал от каталонского клуба по 20 евро за каждый составленный отчет о судьях.

При даче показаний в полиции Ромеро назвал другие данные: он сказал, что за каждый отчет получал по 6-7 тысяч евро. Он отметил, что документы были очень подробными и занимали до 20 страниц. 

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17 комментариев

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Astret
В общем, негрейро и один каталонский клуб конкретно попали с этим подкупом.
+17
-5
+12
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Alex1104
Сейчас ещё и налоговая возьмет за "нежные места".
+12
-3
+9
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Dexter Dallas
Кулес. Объясните мне доходчиво. Вы говорите, что лапорта все объяснил. Хорошо они платили деньги за диски с финтаии игроков. Почему по бухгалтерии барсы эти деньги не проходили, почему деньги платили сыну негрейры, который фальсифицировал суммы, а не напрямую лиге, как делали остальные клубы за приём и сопровождение судей.
+8
-2
+6
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HI MARS
Ответ DolJun
лапорта: а зато франко реалу помогал! вот что!
Лгать при даче показаний это уже что-то уже семейное,каталонское
Ссылка Барселоны в 3-ий испанский дивизион было бы справедливым наказанием
+11
-6
+5
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Arkadios Avgitidis
Ответ SCHOKKKK
Комментарий удален модератором
как же сложно цыганские арабы воспринимают реальность.
+7
-2
+5
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DolJun
лапорта: а зато франко реалу помогал! вот что!
+17
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Dexter Dallas
Ответ Alexlagodny
Никто доходчиво тебе не объяснит по той причине, что те, кто пытается навредить Барсе забрехались так, что скоро сами прокурорам и остальным должны будут ))
Так пусть объяснят логически. Откинем тех, кто пытается навредить и тд. Я задал логические вопросы. На которые легко ответить, если все было честно
+4
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SCHOKKKK
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GuruFutbola
Ответ DolJun
лапорта: а зато франко реалу помогал! вот что!
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Alexander Katschalow
Ответ DolJun
лапорта: а зато франко реалу помогал! вот что!
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ljolik888
Ответ HI MARS
Лгать при даче показаний это уже что-то уже семейное,каталонское Ссылка Барселоны в 3-ий испанский дивизион было бы справедливым наказанием
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HI MARS
Ответ ljolik888
Комментарий удален модератором
Нельзя чиновнику из судейского корпуса тайно платить миллионы.Тут без вариантов очищение низшими дивизионами и лишение титулов за последние 20 лет.Такого мнения все кто не связан с Барсой
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Alexlagodny
Ответ Dexter Dallas
Кулес. Объясните мне доходчиво. Вы говорите, что лапорта все объяснил. Хорошо они платили деньги за диски с финтаии игроков. Почему по бухгалтерии барсы эти деньги не проходили, почему деньги платили сыну негрейры, который фальсифицировал суммы, а не напрямую лиге, как делали остальные клубы за приём и сопровождение судей.
Никто доходчиво тебе не объяснит по той причине, что те, кто пытается навредить Барсе забрехались так, что скоро сами прокурорам и остальным должны будут ))
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lovet41348
Ответ Dexter Dallas
Кулес. Объясните мне доходчиво. Вы говорите, что лапорта все объяснил. Хорошо они платили деньги за диски с финтаии игроков. Почему по бухгалтерии барсы эти деньги не проходили, почему деньги платили сыну негрейры, который фальсифицировал суммы, а не напрямую лиге, как делали остальные клубы за приём и сопровождение судей.
С чего вы про бухгалтерию взяли? Пречитайте внимательно изначальные статьи по о выплатах негрейре. Платежи совершенно легально и прозрачно зафиксированы в отчетах барсы, налог с них уплачен. 😏 Более того, даже налоговый вычет оформить с них пытались некоторые персонажи.

Про оплату "напрямую лиге за приём и сопровождение судей." - откуда дровишки?
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