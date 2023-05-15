Лапорта о деле Негрейры: «Уже ясно, что «Барса» не влияла на судей и тем более не покупала их. Кампания по дискредитации клуба провалилась»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о деле Негрейры.

«Уже стало ясно, что мы никогда не влияли на судей и тем более не покупали их. Это будет видно в судебном процессе. Это была кампания по дискредитации клуба, которая снова провалилась.

Меня вызвали в суд в качестве свидетеля, других – в качестве обвиняемых. Я встретился с Чеферином, потому что хотел, чтобы он узнал все от меня, чтобы ему все стало предельно ясно.

Убежден, что это не случайно, что все это всплыло сейчас. Был ряд заинтересованных сторон. Им не сойдет это с рук», – сказал президент «Барселоны» для TV3.