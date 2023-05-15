Лапорта о деле Негрейры: «Уже ясно, что «Барса» не влияла на судей и тем более не покупала их. Кампания по дискредитации клуба провалилась»

Теги Барселона Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о деле Негрейры.

«Уже стало ясно, что мы никогда не влияли на судей и тем более не покупали их. Это будет видно в судебном процессе. Это была кампания по дискредитации клуба, которая снова провалилась.

Меня вызвали в суд в качестве свидетеля, других – в качестве обвиняемых. Я встретился с Чеферином, потому что хотел, чтобы он узнал все от меня, чтобы ему все стало предельно ясно.

Убежден, что это не случайно, что все это всплыло сейчас. Был ряд заинтересованных сторон. Им не сойдет это с рук», – сказал президент «Барселоны» для TV3.

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51 комментарий

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Pavel Harriss
так за что платили то?
+28
-10
+18
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Muhammad Juraev
Ответ Xabi Alonso78
Эвребе: "Абсолютно согласен" Айтекин: "Подтверждаю"
Клатенбург: "Так точно"!
+15
-1
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Football cards 6PG.RU
Рафик ни у чём не винуават)))
+24
-12
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Xabi Alonso78
Эвребе: "Абсолютно согласен" Айтекин: "Подтверждаю"
Чакыр: Полностью согласен
+15
-3
+12
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Schiaff1no
Что-то, а языком он молоть умеет великолепно, кому ясно, кто ответит, какая компания, ничего не понятно, но очень интересно
+6
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Футбол_это_жизнь
Ответ DolJun
выждал неделю, в которую ничего не произошло, а потом сказал что "уже ясно") он реально считает кулес за гуппи)
Динь Динь и долж бежит к компьютеру из кухни дожевывая на бегу вчерашние пельмени. Новость про Барсу, надо высказать своё мнение!
+6
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Momos
Надувает щеки)
А по делу так и не понятно за что такое легальное и полезное мог получать влиятельный судейский чиновник порядка 33 000 евро в месяц?
+11
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Максим Бегун
Ответ Pavel Harriss
так за что платили то?
Платили за невлияние и непокупку судей
+3
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Pelerin
Лапорта одержал моральную победу до поединка и не дожидаясь соперника уехал чествовать сам себя ))
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А.Э.РАСИМ
Провалилась компания, это точно.
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Итачи Учиха
Ну вот после суда и посмотрим
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Никита Смолов
Ответ Юрий Кечко
Кому ясно ?
Например УЕФА, которое одобрило участие Барсы в ЛЧ. Хотя местные эксперты вынесли другой приговор ))
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Спартак Уокер
Перес все подстроил
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Мадрид наказывает!
Ответ HI MARS
Если отнять все трофеи во время платежей Негрейре,то у барсы и истории не останется 🤷🏻‍♂️
какие-то там второсортные кубки))
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Футбол_это_жизнь
Ответ Muhammad Juraev
Клатенбург: "Так точно"!
Лаос: мои пацаны
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Максим Бегун
Ответ Blaumerc
распил? вывод средств
Распиливать отправляя деньги судьям это самое тупое что можно придумать
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Юрий Кечко
Кому ясно ?
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Футбол_это_жизнь
О, местные требуют отчета за что платили.
На судей не влияли? Нет! А платить они могут кому угодно и за что угодно. У Миллиардного клуба за 17 лет куда то слили 3 миллиона. Прям преступление века. Обязать бывших президентов вернуть растрату, всем хейтерам по чупачупсу и закрыть этот вопрос!
Лучше бы вы у своих мэров и губернаторов шли спрашивать. Где дороги, коммуникации, парки и мосты.
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Футбол_это_жизнь
Ответ Екн Лор
До вынесения решения суда такие заявления делать бессмысленно
Какие вы все таки . До решения суда вы уже обвинили Барсу во всем, вынесли сами приговор и уже исключили Барсу из Ла Лиги и ЛЧ.
А тут надо дождаться, все не однозначно!
Смешные!
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Футбол_это_жизнь
Ответ DolJun
во-первых, не пельмени, а драники, не забывай с кем разговариваешь. а во-вторых, не вчерашние - а с пылу, с жару. ну а в-третьих, ничто в футбольном мире не веселит нейтрального любителя футбола, как очередной марафон желаний от лапорты)
Ты видимо очень сильно переживаешь за своего гуру блиновскую. В каждом комментарии пишешь про марафон желаний. Хочешь свой запустить на спортс ру?
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XavIniesta2008-2015
Ответ Pavel Harriss
так за что платили то?
За отчёты
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nurikkkk
Ответ Артем Алмазов
За аналитику, не?
Аналитику чего?
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Astret
Ответ Никита Смолов
Например УЕФА, которое одобрило участие Барсы в ЛЧ. Хотя местные эксперты вынесли другой приговор ))
УЕФА ничего не одобряло. Они просто ждут окончания расследования. Если расследование докажет причастность к подкупу, тогда Ла Лига и УЕФА будут применять меры. Зачем выдавать желаемое за действительное?
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Артём Горбенко
Ответ Astret
Когда ты купил руководство судей, то можно не платить самим мелким судьям. Руководство само разрулит и объяснит кого и как судить. И это даже дешевле, чем подкупать каждого судью по отдельности.
жаль, что у главы ТЕХНИЧЕСКОГО комитета +- 0 рычагов воздействия на судей))
негрейра их даже на матчи не назначал, не говоря уже о чем-то более серьезном
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Astret
Поражаюсь фанатам барсы. Всерьез хотят всех убедить в том, что миллионы платили за отчеты или на крайний случай сделать вид, что какие-то 3-5 млн денег связанные с руководством судейского корпуса - это вообще копейки. Представляю, какой крик подняли бы эти же фанаты барсы, если бы Реал поймали на таком подкупе судей).
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