Россия может сыграть с Камеруном, сборная Ротенберга уступила Беларуси, Малком улетел в Бразилию из-за рождения сына, «Даллас» с Дадоновым в финале Запада и другие новости

1. Россия и Камерун могут сыграть в Москве 15 июня. Планируется, что матч футбольных сборных пройдет на стадионе «Лужники».

2. Кубок Стэнли. «Даллас» одолел «Сиэтл» (2:1) в седьмом матче серии и во 2-й раз за 4 сезона вышел в финал Запада, где сыграет с «Вегасом» (как и в 2020 году). Евгений Дадонов отметился передачей при победной шайбе, тренер «Старс» Питер Дебур выиграл 7 из 7 седьмых игр в плей-офф за карьеру.

3. Комитет Госдумы по спорту одобрил законопроект об интеграции новых регионов в систему спорта России.

4. На групповом этапе чемпионата мира по хоккею Сборная США была сильнее Германии (3:2), Финляндия проиграла Швеции (1:2 Б), Канада обыграла Словакию (2:1 Б) по буллитам, а Чехия уступила Латвии (3:4 ОТ).

5. «Ливерпуль» разгромил «Лестер» на выезде в единственном матче дня в АПЛ – 3:0, Мохамед Салах отдал 3 голевых паса. У мерсисайдцев уже 7 побед подряд с общим счетом 20:7.

6. «Россия 25» проиграла Беларуси (2:3) в очередном матче турне. Тренер россиян Роман Ротенберг, видимо, пытался мотивировать игроков, забравшись на бортик, но не получилось.

7. Трансферные новости. «Спартак» подпишет Гюнтера из «Вероны», так заявил агент защитника. «Рубин» хочет подписать Дзюбу после возвращения в РПЛ, клуб готов предложить форварду контракт по схеме «1+1» с зарплатой 1,5 млн евро в год. Из «Крыльев» летом могут уйти 6 игроков – Ломаев, Ежов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков и Шитов, их хотят «Локо» и «Рубин».

Ла Лига одобрит финансовый план «Барсы» – это позволит подписать Месси. Клуб запросил документ об этом, чтобы гарантировать Лео, что его зарегистрируют. Заменить Месси «ПСЖ» хочет Силвой – Бернарду готов уйти из «Сити» в парижский клуб, переговоры идут. Еще «ПСЖ» готов расстаться с Верратти, им недовольны, потому что он вернулся с 4 лишними кг из отпуска в декабре. «МЮ» лидирует в борьбе за Осимхена. Скауты «Челси» были на игре с «Монцей» (0:2) – форвард их не впечатлил, но клуб продолжает работать над трансфером.

8. Тренера Стефано Пиоли и директора Паоло Мальдини могут уволить из «Милана» в случае вылета от «Интера» и невыхода в Лигу чемпионов. Пишут, что владелец клуба уже выбрал Антонио Конте новым тренером.

9. Министр спорта Франции выступила за санкции клубов в отношении отказавшихся от радужных футболок, заявив: «Мы в стране, всегда выступавшей за уважение и права человека». Некоторые команды уже следуют призыву: «Нант» оштрафовал Мохамеда за отказ от радужной футболки и перевел деньги ассоциации «SOS Гомофобия».

В неприятную историю попал и другой футболист Лиги 1 – хавбек «Тулузы» Закария Абухляль был отстранен от тренировок после всплывших сексистских высказываний. Игрок сборной Марокко сказал фразу «женщины не говорят так с мужчинами в моей стране» в ответ на просьбу заммэра Тулузы потише вести себя на церемонии после победы «Тулузы» в Кубке Франции.

10. «Барселона» эмоционально отпраздновала чемпионство. После матча с «Эспаньолом» игроки вместе с фанатами скандировали «Кто не скачет, тот мадридист!», а чуть позже некоторые из них пошли отмечать с навестившим бывших одноклубников Неймаром. Вечером понедельника прошел чемпионский парад, который посетили 76 000 человек. Без неприятных инцидентов не обошлось: некоторые фанаты «Барселоны» скандировали «Винисиус, сдохни!» во время празднования.

11. ЦСКА обыграл «Зенит» (82:79, 4-1) в пятом матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ и стал обладателем бронзовых медалей.

12. Павел Алпатов стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо», его представили игрокам. Тем временем москвичи хотят назначить Марко Николича – бывший тренеро «Локомотива» приедет на переговоры 22 мая. А еще есть информация, что «Динамо» хотело позвать Карпина или Черчесова, но не вышло.

13. Ян Непомнящий занял 9-е место на этапе Grand Chess Tour в Бухаресте. Дин Лижэнь, который ранее победил российского гроссмейстера в матче за шахматную корону, занял 8-е место.

14. Лидер общего зачета «Джиро д’Италия» Ремко Эвенепул сошел с многодневки из-за коронавируса. Теперь на соревновании ввели обязательное ношение масок.

15. Серебряные призеры Олимпийских игр по тяжелой атлетике Клоков и Заболотная дисквалифицированы за допинговые нарушения.

16. Малком улетел из России за 3 тура до конца Мир РПЛ. У него родился сын.

Цитаты дня.

Кирсан Илюмжинов: «Спрашивал инопланетян, почему они не раскроются. Один ответил: «Вы же с муравьями не общаетесь. Уровень цивилизации еще не дорос»

Роман Ротенберг: «Не понимаю людей, которые выросли в России, уезжают и что-то гавкают. Без Родины они – никто! Наши ребята, патриоты, останутся, страна станет еще сильнее»

Тевес отказался учить английский из-за призыва дяди на Фолклендскую войну: «Он стал алкоголиком, это сильно повлияло на меня. Хотите говорить со мной – учите испанский»

Геркус о самом популярном клубе РПЛ: «Не факт, что «Спартак». В Москве – точно нет. «Динамо» забрало пальму первенства»

Талалаев о Дзюбе: «Есть игроки хорошие, но в них говна больше, чем у других. Он должен быть благодарен мне, что его не взяли в «Торпедо» и он сейчас показывает с «Локо»

Глава Международной федерации дзюдо: «Участие россиян на ЧМ доказывает, что они в стороне от боевых действий. Отвергая, мы отправляем их на фронт»

Хавбек «Химок» Антич о том, что футболистам слишком много платят: «Наша работа – большой труд. Меня семья не видит по 11 часов в день»

Ротенберг о «России 25» и Беларуси: «Смотрим плей-офф НХЛ – наши игры ни в чем не уступают. Даже намного лучше, потому что эти ребята лучшие в мире»