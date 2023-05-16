Фанаты «Барселоны» скандировали «Винисиус, сдохни!» во время празднования чемпионства

Болельщики «Барселоны» выразили неприязнь к вингеру «Реала» Винисиусу Жуниону.

«Блауграна» досрочно выиграла чемпионат , победив «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре.

Отмечая триумф, фанаты, вышедшие на улицы Барселоны, скандировали « , сдохни!»

Ранее такую кричалку они использовали во время мартовского класико.