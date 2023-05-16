Фанаты «Барселоны» скандировали «Винисиус, сдохни!» во время празднования чемпионства

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига происшествия болельщики Винисиус Жуниор Футбол

Болельщики «Барселоны» выразили неприязнь к вингеру «Реала» Винисиусу Жуниону.

«Блауграна» досрочно выиграла чемпионат Испании, победив «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре.

Отмечая триумф, фанаты, вышедшие на улицы Барселоны, скандировали «Винисиус, сдохни!»

Ранее такую кричалку они использовали во время мартовского класико.

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51 комментарий

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Donald J. Trump
Комплексы второсортной команды, не более
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Ебздрогыч
Я вот искренне не понимаю, чем Винисиус так не угодил болельщикам испанских клубов? Тем, что хорошо играет?
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Андрей Хенто
Не красиво, команда победила, нужно праздновать к чему оскорбления и тем более пожелания смерти?
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Адилет Асанкожоев
Просто чемпионы Араухо и Гави так и не научились его без фола останавливать, вот и бесятся
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Brigande
Мерзость . Что ж поделать , видимо ДНК та самая о которой все время талдычит их главный тренер .
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Эрго Прокси
просто мотивируют Мадрид таким образом перед матчем с сити)))
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Velirpa
Ответ Андрей Хенто
Не красиво, команда победила, нужно праздновать к чему оскорбления и тем более пожелания смерти?
ну, видимо, в Барселоне и Аргентине так принято проявлять радость победителям, это их штучки, штучки из Джерси, никто не поймет, но про это есть серия в Саус-Парке.
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sargerasxd
какое же днище
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eld_14
А сколько гона на болельщиков Эспаньола-то было. В чужом соринку, как говорится
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Фран
Глупее даже придумать сложно. Кто-то совсем с головой не дружит.

Моя команда сейчас в тяжелейшем положении, врагу не пожелаешь. Проиграть (первый матч) в полуфинале ЛЧ самому главному конкуренту и самой ненавистной команде - никаких слов и эмоций не хватит. Но это факт. И всё по делу, но даже в голову не придёт что-то подобное нести в адрес игроков Интера.
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truboprovodchik2019
Найс наброс от спортса, вот прям 70000 в едином порыве орали такую ерунду
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Ванька-Манька
молодцы, респект фанам Барсы!
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Val Smith
Ответ Ебздрогыч
Я вот искренне не понимаю, чем Винисиус так не угодил болельщикам испанских клубов? Тем, что хорошо играет?
Я так понимаю тем что насмехается над теми кто только фолом может его остановить. На оскорбления болельщиков он аналогично реагирует. Ну это чисто мое предположение.
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a2wai
Кричалки "кто не скачет", кричалки со словом сдохни.

Цивилизованная Европа.
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pozevalkin
Дбл блд. В семье не без урода.
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Гамарджоба Генацвале
Взяли пример с чемпионов мира. Этот же круто, трэш-ток, шоу, так вроде здесь писали.
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Akula Ji
В чем проблема достойно отметить чемпионство? К чему эти высказывание в адрес Реала, и тем более в конкретного игрока
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Tristan...
Это уже лишнее. Ладно ещё подколоть команду - конкурента, но переходить на такое - перебор
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Гамарджоба Генацвале
Ну хоть куклу в гробу не жгли и на том спасибо.
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JENNINGS
Нет, ну это просто за гранью дозволенного! Осуждаем!
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Иван Пименов
Ответ London.is.blue
Мадрид ничего не спасет. Лысый хозяин Реала проведет показательную порку за отскок столетия в прошлом году.
Опять на связь выходишь, голубой лондонец?
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AnMe
Ответ truboprovodchik2019
Найс наброс от спортса, вот прям 70000 в едином порыве орали такую ерунду
Типичная новость для взрыва комментов) можно найти болельщика любой команды с такими аморальными поступками
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Ювенский Туринтус
Ответ truboprovodchik2019
Найс наброс от спортса, вот прям 70000 в едином порыве орали такую ерунду
И скакали еще при этом
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London.is.blue
Да ладно ребята, это уже слишком.

Мы конечно понимаем, что Араухо и Гави хозяева Винисиуса, но до такой чернухи опускаться не надо.
Подождите классико, и там джентельмен Гави займется воспитанием бразильского бревна.
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Алекс Самойлов
Ответ Андрей Хенто
Не красиво, команда победила, нужно праздновать к чему оскорбления и тем более пожелания смерти?
бывают индивидуумы. зачем всех фанов Барсы подписывать под это ???
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