Фанаты «Барселоны» скандировали «Винисиус, сдохни!» во время празднования чемпионства
Болельщики «Барселоны» выразили неприязнь к вингеру «Реала» Винисиусу Жуниону.
«Блауграна» досрочно выиграла чемпионат Испании, победив «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре.
Отмечая триумф, фанаты, вышедшие на улицы Барселоны, скандировали «Винисиус, сдохни!»
Ранее такую кричалку они использовали во время мартовского класико.
Моя команда сейчас в тяжелейшем положении, врагу не пожелаешь. Проиграть (первый матч) в полуфинале ЛЧ самому главному конкуренту и самой ненавистной команде - никаких слов и эмоций не хватит. Но это факт. И всё по делу, но даже в голову не придёт что-то подобное нести в адрес игроков Интера.
Цивилизованная Европа.
Мы конечно понимаем, что Араухо и Гави хозяева Винисиуса, но до такой чернухи опускаться не надо.
Подождите классико, и там джентельмен Гави займется воспитанием бразильского бревна.