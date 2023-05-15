Роман Ротенберг: «Не понимаю людей, которые выросли в России, уезжают и что-то гавкают. Без Родины они – никто! Наши ребята, патриоты, останутся, страна станет еще сильнее»

Теги СКА Сборная России по хоккею НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о патриотизме российских хоккеистов.

– Защитник «Локомотива» Александр Елесин сам рвался в сборную, говоря: «Мне все равно, с кем играть. Только в сборную позовите!»

– Наши ребята – настоящие патриоты. Они хотят играть за сборную! И я не понимаю тех людей, которые выросли в России, но уезжают за океан и что-то оттуда гавкают.

Они же выросли здесь! Россия – их Родина! А без Родины они – никто! Надо всегда ценить, где ты вырос. Помнить свой город, район, свою землю.

Если они бы родились в Америке – пожалуйста. Пусть они тогда будут патриотами США. Нет проблем!

Но если ты вырос в России, то нужно ценить своих предков, свою культуру. Поэтому мне странно видеть иногда нападки на сборную России.

Но в жизни так бывает, когда в сложной ситуации определяется, кто есть кто. Как говорится, «у победы много друзей, а поражение – сирота». Или другое выражение: «Крысы бегут с корабля».

Когда все это закончится, с нами останутся наши ребята. Наши люди, настоящие патриоты, и наша страна станут еще сильнее, – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25».

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49 комментариев

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ggpjqbygzr
Сказал гражданин Финляндии….
+105
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+105
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Ебздрогыч
Я посмотрю на него, как при смене власти быстро вспомнит о финском гражданстве
+53
-4
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Margor
Сказал фин
+30
-2
+28
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Maxim Vasnechov
Обожаю Рому. Прям форменная иллюстрация к журналу "форменный звездабол".
Жги дальше Роман, пока всю вату не прожжёшь!
+29
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+28
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vizaslayer
в стране уровень цен зашкаливает, работаем по сути за еду, смертность превышает рождаемость, молодые не хотят иметь детей, ибо денег то не особо, а он фин нам про патриотизм тут чешет, мажор.
+27
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+26
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serious fan
Конечно, потому что тебя тряпками отправят поднимать с колен финский хоккей.
+15
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ksn 1979
Ответ Александр Невский
Молодец все правильно сказал , родина одна . Обычно сейчас вякают из Усрани беженцы .
Ромка молодец, у него две родины.
Его сказки про патриотизм для "Иванов".
+14
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men555
Ответ Александр Невский
Молодец все правильно сказал , родина одна . Обычно сейчас вякают из Усрани беженцы .
А чего дети пескова и т.д за бугром, интересуюсь как гражданин России?
+13
0
+13
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sounds
Ответ Ебздрогыч
Я посмотрю на него, как при смене власти быстро вспомнит о финском гражданстве
Секунды 2 примерно)
+13
0
+13
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Oleg Olegov
"Наши люди, настоящие патриоты, и наша страна станут еще сильнее"

Куда уж ЕЩЕ сильнее то?)
+12
-1
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87mores
Что этот финн себе позволяет?
+10
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J-12
не тебе точно о России говорить
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progexpNN
Ответ ggpjqbygzr
Сказал гражданин Финляндии….
И не только Финляндии, но и Великобритании.
+7
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Vidic13
малохольный какой-то...
+6
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If99
Россия слышишь страшный зуд - три Ротенберга по тебе ползут
+4
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_Абырвалг_
И тут гражданина Финляндии понесло .)))
+3
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дурной сходненский гребист
а в финляндию можно ? а куда деньги за платные дороги уходят ?
+2
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Denisque78
почему-то вспомнился великий хоккеист и известный патриот Вячеслав Фетисов
+2
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oberkorn
Кстати, ты у пескова про это спроси, он тебе все обьяснит
+2
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МТБ
Во-первых, будто бы они выбирали, где расти. Это случайность
Во-вторых, с какого перепугу им молчать?
В-третьих, это ваша родина без них никто. Только и умеете что балаболить
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Mister Heisenberg
Ой, да хорош постить этого финского патриота России
+3
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pele_kan
Ответ Margor
Сказал фин
н
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oberkorn
Кто ты без связей родни? Не смеши людей.
+1
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Mc′loud
Просто обожаю когда нас начинает жизни учить человек по фамилии Ротенберг с набором паспортов всех недружественных стран.
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МТБ
Ответ sounds
Секунды 2 примерно)
Что-то долго.
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