Роман Ротенберг: «Не понимаю людей, которые выросли в России, уезжают и что-то гавкают. Без Родины они – никто! Наши ребята, патриоты, останутся, страна станет еще сильнее»
Роман Ротенберг высказался о патриотизме российских хоккеистов.
– Защитник «Локомотива» Александр Елесин сам рвался в сборную, говоря: «Мне все равно, с кем играть. Только в сборную позовите!»
– Наши ребята – настоящие патриоты. Они хотят играть за сборную! И я не понимаю тех людей, которые выросли в России, но уезжают за океан и что-то оттуда гавкают.
Они же выросли здесь! Россия – их Родина! А без Родины они – никто! Надо всегда ценить, где ты вырос. Помнить свой город, район, свою землю.
Если они бы родились в Америке – пожалуйста. Пусть они тогда будут патриотами США. Нет проблем!
Но если ты вырос в России, то нужно ценить своих предков, свою культуру. Поэтому мне странно видеть иногда нападки на сборную России.
Но в жизни так бывает, когда в сложной ситуации определяется, кто есть кто. Как говорится, «у победы много друзей, а поражение – сирота». Или другое выражение: «Крысы бегут с корабля».
Когда все это закончится, с нами останутся наши ребята. Наши люди, настоящие патриоты, и наша страна станут еще сильнее, – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25».
Жги дальше Роман, пока всю вату не прожжёшь!
Его сказки про патриотизм для "Иванов".
Куда уж ЕЩЕ сильнее то?)
Во-вторых, с какого перепугу им молчать?
В-третьих, это ваша родина без них никто. Только и умеете что балаболить