Роман Ротенберг: «Не понимаю людей, которые выросли в России, уезжают и что-то гавкают. Без Родины они – никто! Наши ребята, патриоты, останутся, страна станет еще сильнее»

Роман Ротенберг высказался о патриотизме российских хоккеистов.

– Защитник «Локомотива» Александр Елесин сам рвался в сборную, говоря: «Мне все равно, с кем играть. Только в сборную позовите!»

– Наши ребята – настоящие патриоты. Они хотят играть за сборную! И я не понимаю тех людей, которые выросли в России, но уезжают за океан и что-то оттуда гавкают.

Они же выросли здесь! Россия – их Родина! А без Родины они – никто! Надо всегда ценить, где ты вырос. Помнить свой город, район, свою землю.

Если они бы родились в Америке – пожалуйста. Пусть они тогда будут патриотами США. Нет проблем!

Но если ты вырос в России, то нужно ценить своих предков, свою культуру. Поэтому мне странно видеть иногда нападки на сборную России.

Но в жизни так бывает, когда в сложной ситуации определяется, кто есть кто. Как говорится, «у победы много друзей, а поражение – сирота». Или другое выражение: «Крысы бегут с корабля».

Когда все это закончится, с нами останутся наши ребята. Наши люди, настоящие патриоты, и наша страна станут еще сильнее, – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25».