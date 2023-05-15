Лидер общего зачета «Джиро д’Италия» Ремко Эвенепул сошел с многодневки из-за коронавируса
Бельгийский велогонщик Soudal – Quick Step Ремко Эвенепул снялся с многодневки «Джиро д’Италия» из-за положительного теста на коронавирус.
Накануне Эвенепул выиграл «разделку» в рамках 9-го этапа «Джиро». Он был лидером общего зачета многодневки.
«Мне действительно жаль, что я покидаю гонку. В рамках командного протокола я сдал обычный тест, который, к сожалению, оказался положительным.
Я получил здесь потрясающий опыт и с нетерпением ждал возможности участвовать в соревнованиях в течение следующих двух недель.
Не хватает слов благодарности персоналу и гонщикам, которые стольким пожертвовали при подготовке к «Джиро». Я буду болеть за них в течение следующих двух недель», – сказал Эвенепул.
Тесты остальных членов команды показали отрицательные результаты.
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