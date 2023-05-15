Лидер общего зачета «Джиро д’Италия» Ремко Эвенепул сошел с многодневки из-за коронавируса

Бельгийский велогонщик Soudal – Quick Step Ремко Эвенепул снялся с многодневки «Джиро д’ » из-за положительного теста на коронавирус.

Накануне Эвенепул выиграл «разделку» в рамках 9-го этапа «Джиро». Он был лидером общего зачета многодневки.

«Мне действительно жаль, что я покидаю гонку. В рамках командного протокола я сдал обычный тест, который, к сожалению, оказался положительным.

Я получил здесь потрясающий опыт и с нетерпением ждал возможности участвовать в соревнованиях в течение следующих двух недель.

Не хватает слов благодарности персоналу и гонщикам, которые стольким пожертвовали при подготовке к «Джиро». Я буду болеть за них в течение следующих двух недель», – сказал Эвенепул.

Тесты остальных членов команды показали отрицательные результаты.