Лидер общего зачета «Джиро д’Италия» Ремко Эвенепул сошел с многодневки из-за коронавируса

Теги Джиро д'Италия велошоссе Soudal Quick-Step Ремко Эвенепул коронавирус Велоспорт

Бельгийский велогонщик Soudal – Quick Step Ремко Эвенепул снялся с многодневки «Джиро д’Италия» из-за положительного теста на коронавирус.

Накануне Эвенепул выиграл «разделку» в рамках 9-го этапа «Джиро». Он был лидером общего зачета многодневки.

«Мне действительно жаль, что я покидаю гонку. В рамках командного протокола я сдал обычный тест, который, к сожалению, оказался положительным.

Я получил здесь потрясающий опыт и с нетерпением ждал возможности участвовать в соревнованиях в течение следующих двух недель.

Не хватает слов благодарности персоналу и гонщикам, которые стольким пожертвовали при подготовке к «Джиро». Я буду болеть за них в течение следующих двух недель», – сказал Эвенепул.

Тесты остальных членов команды показали отрицательные результаты.

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2 комментария

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Вадим Скорин
По новым правилам UCI, спортсмен сдавший положительный тест на короновирус, НЕ ОБЯЗАН сниматься с соревнований. Плохо, что Ремко снялся, поубавилось интриги, видимо решили поберечь молодого. Вчерашняя разделка показала что лёгкой прогулки не будет, Роглич, Власов, Алмейда, Карузо на ноге. А INEOS на сегодня это сила вообще как команда. Он после выигрыша вчерашней разделки сам сказал, мол слишком быстро начал, не правильно рассчитал силы. Пусть выздоравливает.
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