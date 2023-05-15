На «Джиро д’Италия» ввели обязательное ношение масок после коронавируса у Эвенепула

На «Джиро д’Италия» обяжут носить маски после выявленного ковида у Ремко Эвенепула.

, который лидировал в общем зачете, снялся с соревнований из-за положительного теста на .

Также из-за положительных тестов снялись еще несколько гонщиков.

«В свете последних событий, связанных со случаями положительных результатов на коронавирус у некоторых гонщиков, руководство « » объявляет, что во всех областях контакта с гонщиками использование масок будет обязательным», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на RCS Sport.

Носить маски будет обязательно, в частности, на стоянке командных автобусов, в стартовой деревне в зонах подиума и микст‑зоне, в финишной деревне, зоне для пресс‑конференций, на объектах антидопингового контроля.