На «Джиро д’Италия» ввели обязательное ношение масок после коронавируса у Эвенепула

Теги Джиро д'Италия велошоссе Ремко Эвенепул коронавирус Велоспорт

На «Джиро д’Италия» обяжут носить маски после выявленного ковида у Ремко Эвенепула.

Эвенепул, который лидировал в общем зачете, снялся с соревнований из-за положительного теста на COVID-19.

Также из-за положительных тестов снялись еще несколько гонщиков.

«В свете последних событий, связанных со случаями положительных результатов на коронавирус у некоторых гонщиков, руководство «Джиро» объявляет, что во всех областях контакта с гонщиками использование масок будет обязательным», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на RCS Sport.

Носить маски будет обязательно, в частности, на стоянке командных автобусов, в стартовой деревне в зонах подиума и микст‑зоне, в финишной деревне, зоне для пресс‑конференций, на объектах антидопингового контроля.

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