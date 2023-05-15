«Нант» оштрафовал Мохамеда за отказ от радужной футболки и перевел деньги ассоциации «SOS Гомофобия». Форварду и его семье поступали угрозы – клуб осудил их авторов

Теги Нант лига 1 Франция происшествия болельщики ЛГБТ деньги дискриминация Мостафа Мохамед Футбол

Форвард «Нанта» Мостафа Мохамед оштрафован после отказа поддержать акцию против гомофобии.

Клуб в своем заявлении отметил, что игрок отказался участвовать в матче против «Тулузы» по личным причинам, хотя команда борется за сохранение места в Лиге 1. Это повлекло наложение штрафных санкций.

Средства переведены ассоциации «SOS Гомофобия», которая занимается противодействием дискриминации на почве сексуальных предпочтений. Деньги будут использованы «для борьбы с этим злом».

Также «Нант» сообщил, что решительно осуждает авторов угроз в адрес Мохамеда и его семьи. Неподобающие сообщения поступали как до матча, так и по его завершении.

4 игрока отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии во Франции. Их исключили из заявки на матч

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27 комментариев

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Вечно Молодой
никаких ущемлений)
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Kit244098
Прикольно. А как же хваленое право на самовыражение? Или во Франции тоже любят ходить строем и петь хором?))
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&_Bishep_&
Так эти радужные еще и угрожают🤣🤣🤣...
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Гамарджоба Генацвале
SOS, здравый смысл!
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DDii
Для борьбы с этим злом
Боже дожили. А в гейропе нету демократии???
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Теннисный абсолют
Да уж. Золотой Мильярд Гомосеков совсем уже тронулся
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Gepard_GRIN
Больше трэша. Только хардкор. Через десять лет ребята из Западной Европы будут летать в Польшу и РФ, чтобы посмотреть, на то, как они когда-то жили, без навязывания повестки с 333 гендерами.
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rigobersong
Позорище!:)
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Фут.Боль
Мохамеду после отказа от футболки поступили угрозы отSosa.
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Toxic Trips
уходить надо из гейского клуба в таком случае
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Саша Пушкин
Ответ Вечно Молодой
никаких ущемлений)
Тот, кто до сих пор пребывает в шоке и вообще не понимаем, что 4ерт побери на этом Западе происходи!? Читаем про Франкфуртскую школу- циничных и расчетливых конструкторов и идеологов этой реальности .
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Recreated
Мир по-тихонечку сходит с ума!
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Silent Mode
Ответ Kubinec_
Комментарий удален модератором
Мой выход : оштрафовали мохамеда- хорошо, но лучше его депортировать. Причина штрафа - хорошая, но лучше штраф получили бы больше людей, так хоть конформизм не проявлялся бы
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Алексей Ненахов
Агрессивные геи Франции взбунтовавшись
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Metalloid
Ответ eskerro
Комментарий удален модератором
Такие как раз от Мохамедов всяких поступают обычно.
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Сан Санчос
Радужные угрожали муслиму? Эхехе. Битва желтой и коричневой субстанций. Бой!
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Syndycate
Эта организация любит делать SOS SOS?)
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deimon7.7
Угрозы ?) Ути какие агрессивные)))
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Ola BP
Боевые ######
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Бродяга-симпатяга
Кто угрожал то-боевые передасты штоле?
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max bogomazov
Подарите ему резинового мужика
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Mr.Oizo
- А вы от какой ассоциации?
- Мы от SOS Гомофобии..
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TravenS
Нет слов описать, какая же дичь там происходит
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Крыс Пол
Полный SOS
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eskerro
Комментарий удален модератором
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