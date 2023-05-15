«Нант» оштрафовал Мохамеда за отказ от радужной футболки и перевел деньги ассоциации «SOS Гомофобия». Форварду и его семье поступали угрозы – клуб осудил их авторов

Форвард «Нанта» Мостафа Мохамед оштрафован после отказа поддержать акцию против гомофобии.

Клуб в своем заявлении отметил, что игрок отказался участвовать в матче против «Тулузы» по личным причинам, хотя команда борется за сохранение места в Лиге 1. Это повлекло наложение штрафных санкций.

Средства переведены ассоциации «SOS Гомофобия», которая занимается противодействием дискриминации на почве сексуальных предпочтений. Деньги будут использованы «для борьбы с этим злом».

Также «Нант» сообщил, что решительно осуждает авторов угроз в адрес Мохамеда и его семьи. Неподобающие сообщения поступали как до матча, так и по его завершении.

4 игрока отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии во Франции. Их исключили из заявки на матч