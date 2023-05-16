Впервые в истории НХЛ все 4 команды в финалах конференций представляют «Солнечный пояс» США – территорию южных штатов
Впервые в истории НХЛ все 4 команды в финалах конференций представляют южные штаты.
«Даллас» вышел в финал Запада, обыграв «Сиэтл» (2:1) в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-3).
В финале Запада клуб из Техаса сыграет с «Вегасом» (штат Невада). В финале Востока сыграют «Флорида» и «Каролина» (штат Северная Каролина).
«Солнечным поясом» называется территория южных штатов США. Условной границей считается 36-я параллель северной широты.
Все города, где базируются нынешние финалисты конференций (Даллас, Лас-Вегас, Санрайз и Роли), традиционно включаются в «Солнечный пояс».
Впервые в истории НХЛ все команды, вошедшие в топ-4 по итогам розыгрыша плей-офф (полуфиналы или финалы конференций), представляют эту территорию.
Отметим, что в 2020 году 3 из 4 клубов, дошедших до финалов конференций, представляли южные штаты («Тампа», «Даллас» и «Вегас»). Тогда все матчи плей-офф проходили в Канаде в условиях изоляции из-за пандемии коронавируса.
Посмотрите кто были фаворитами этого ПО. Ну никак не Флорида, да не Вегас.
Бостон, Рейнджерс, Дэвилз, Торонто, Колорадо. Ничего не мешало этим командам собирать сильнейшие составы даже несмотря на географию и налоги.
Миннесота задвинута выкупами контрактов, Айзерман собрал в Детройте полностью второе звено из СА прошлым летом, но не пошло. Династия в Питтсбурге, династия в Чикаго.
Бостон, Рейнджерс, Колорадо, Торонто были куда более явными фаворитами, чем нынешние финалисты конференций.
У Питтсбурга недавно была династия, у Чикаго.
Эдмонтон натанковал аж на 3 первых пика и еще вагон топ-10 и никто не сожрал.
Самый лакомый для игроков с точки зрения жизни город НЙ тоже 30 лет без побед.
А по поводу разных налогов: ну могут канадские клубы локаут организовать и пересмотреть этот вопрос. Кто им мешает?
Каролина Харрикейнз - Флорида Пэнтерз
В плей-офф сыграют впервые
В регулярке 2022-2023 три матча 0:3, 4:0, 6:4
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Вегас Голден Найтс - Даллас Старз 0-1
2020 полуфинал 1-4 (0:1, 3:0, 2:3ОТ, 1:2, 2:3ОТ)
В регулярке 2022-2023 три матча 0:4, 2:3Б, 1:2Б
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Количество полуфиналов:
Каролина Харрикейнз 5-й раз в полуфинале, пока 2-2
2002 4-2 (1:2, 2:1ОТ, 2:1ОТ, 3:0, 0:1, 2:1ОТ) Торонто Мэйпл Лифс
2006 4-3 (2:3, 4:3, 3:4, 4:0, 4:3ОТ, 1:2ОТ, 4:2) Баффало Сэйбрз
2009 0-4 (2:3, 4:7, 2:6, 1:4) Питтсбург Пингвинз
2019 0-4 (2:5, 2:6, 1:2, 0:4) Бостон Брюинз
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Флорида Пэнтерз 2-й раз в полуфинале, пока 1-0
1996 4-3 (5:1, 2:3, 5:2, 1:2, 0:3, 4:3, 3:1) Питтсбург Пингвинз
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Вегас Голден Найтс в 4-й раз в полуфинале, пока 1-2
2018 4-1 (2:4, 3:1, 4:2, 3:2, 2:1) Виннипег Джетс
2020 1-4 (0:1, 3:0, 2:3ОТ, 1:2, 2:3ОТ) Даллас Старз
2021 2-4 (4:1, 2:3, 2:3ОТ, 2:1ОТ, 1:4, 2:3ОТ) Монреаль Канадиенс
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Даллас Старз (с учетом франшизы Миннесота Норт Старз) 12-й раз в полуфинале, пока 5-6
1968* 3-4 (3:5, 3:2ОТ, 5:1, 3:4ОТ, 2:3ОТ, 5:1, 1:2ОТ) Сент-Луис Блюз
1971* 2-4 (2:7, 6:3, 3:6, 5:2, 1:6, 2:3) Монреаль Канадиенс
1980* 1-4 (6:5, 0:7, 3:5, 2:3, 3:7) Филадельфия Флайерз
1981* 4-2 (4:1, 2:3, 6:4, 7:4, 1:3, 5:3) Калгари Флэймз
1984* 0-4 (1:7, 3:4, 5:8, 1:3) Эдмонтон Ойлерз
1991* 4-1 (3:1, 2:7, 7:3, 5:1, 3:2) Эдмонтон Ойлерз
1998 2-4 (0:2, 361, 3:5, 2:3, 3:2ОТ, 0:2) Детройт Ред Уингз
1999 4-3 (1:2, 4:2, 3:0, 2:3ОТ, 5:7, 4:1, 4:1) Колорадо Эвеланш
2000 4-3 (0:2, 3:2, 0:2, 4:1, 3:2ОТ, 1:2, 3:2) Колорадо Эвеланш
2008 2-4 (1:4, 1:2, 2:5, 3:1, 2:1, 1:4) Детройт Ред Уингз
2020 4-1 (1:0, 0:3, 3:2ОТ, 2:1, Вегас Голден Найтс
*Миннесота Норт Старз