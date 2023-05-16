Впервые в истории НХЛ все 4 команды в финалах конференций представляют «Солнечный пояс» США – территорию южных штатов

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Даллас НХЛ рекорды Вегас Хоккей

Впервые в истории НХЛ все 4 команды в финалах конференций представляют южные штаты.

«Даллас» вышел в финал Запада, обыграв «Сиэтл» (2:1) в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-3). 

В финале Запада клуб из Техаса сыграет с «Вегасом» (штат Невада). В финале Востока сыграют «Флорида» и «Каролина» (штат Северная Каролина). 

«Солнечным поясом» называется территория южных штатов США. Условной границей считается 36-я параллель северной широты. 

Все города, где базируются нынешние финалисты конференций (Даллас, Лас-Вегас, Санрайз и Роли), традиционно включаются в «Солнечный пояс».

Впервые в истории НХЛ все команды, вошедшие в топ-4 по итогам розыгрыша плей-офф (полуфиналы или финалы конференций), представляют эту территорию.

Отметим, что в 2020 году 3 из 4 клубов, дошедших до финалов конференций, представляли южные штаты («Тампа», «Даллас» и «Вегас»). Тогда все матчи плей-офф проходили в Канаде в условиях изоляции из-за пандемии коронавируса. 

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36 комментариев

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Амфитрион
Лед это хорошо, но когда ты после него выходишь на солнышко еще лучше)
+32
0
+32
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dentrx
Ответ Виталий Коваленко
И это позор на самом деле, потому что хоккей логично больше любят на севере.
почему позор? для лиги это успех т.к. идёт популяризация хоккея на юге
+30
0
+30
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Oleg Kyakh-Ogly
Это пожалуй очень крутое достижение лиги, она к этому шла и Гарри может быть доволен. Но какойто осадочек в душе присутствует. В экспансии на юга лига задвигает исконно хоккейные города и я не только про канадские, а та же Минесота или Тройт... При прочих равных многим городам очень тяжело конкурировать с теплым югом по качеству жизни, климатом и пр (ну и налоги чего уж там), а как следствие сложнее привлекать игроков.... Не учитывается также и отношение к хоккею, ибо любой клуб на юге может преспокойно уйти в перестрой и танковать, условному Монреалю или Торонто это сделать гораздо сложнее - болельная масса сожрет, вот и болтаются они как правило в середине таблицы и вроде не лузеры и поднять бенефиты от провальных сезонов не могут ... Канада как рожала так и будет рожать топовых игроков и врядли ситуация измениться и в том же Роли появиться игрок уровня Макди, появиться в смысле родиться научиться и станет звездой. Короче мое мнение, минусуйте, пока лига не создаст действительно равные условия для клубов, а это хотя бы деференцированеый потолок зп исходя из налогов, я уже молчу про остальные факторы (в условную флориду я как игрок с большим удовольствием поеду нежели в эдмонтон) , то мы скорее аризону увидим чемпионом нежели чем Торонто или Ванкувер
+20
-3
+17
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Maksmen1995
Ответ Виталий Коваленко
И это позор на самом деле, потому что хоккей логично больше любят на севере.
Позорный комментарий )
+19
-2
+17
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Igor' Govorov
Ответ Oleg Kyakh-Ogly
Это пожалуй очень крутое достижение лиги, она к этому шла и Гарри может быть доволен. Но какойто осадочек в душе присутствует. В экспансии на юга лига задвигает исконно хоккейные города и я не только про канадские, а та же Минесота или Тройт... При прочих равных многим городам очень тяжело конкурировать с теплым югом по качеству жизни, климатом и пр (ну и налоги чего уж там), а как следствие сложнее привлекать игроков.... Не учитывается также и отношение к хоккею, ибо любой клуб на юге может преспокойно уйти в перестрой и танковать, условному Монреалю или Торонто это сделать гораздо сложнее - болельная масса сожрет, вот и болтаются они как правило в середине таблицы и вроде не лузеры и поднять бенефиты от провальных сезонов не могут ... Канада как рожала так и будет рожать топовых игроков и врядли ситуация измениться и в том же Роли появиться игрок уровня Макди, появиться в смысле родиться научиться и станет звездой. Короче мое мнение, минусуйте, пока лига не создаст действительно равные условия для клубов, а это хотя бы деференцированеый потолок зп исходя из налогов, я уже молчу про остальные факторы (в условную флориду я как игрок с большим удовольствием поеду нежели в эдмонтон) , то мы скорее аризону увидим чемпионом нежели чем Торонто или Ванкувер
Да прекращайте вы. Аномальный сезон и ничего более.
Посмотрите кто были фаворитами этого ПО. Ну никак не Флорида, да не Вегас.
Бостон, Рейнджерс, Дэвилз, Торонто, Колорадо. Ничего не мешало этим командам собирать сильнейшие составы даже несмотря на географию и налоги.
Миннесота задвинута выкупами контрактов, Айзерман собрал в Детройте полностью второе звено из СА прошлым летом, но не пошло. Династия в Питтсбурге, династия в Чикаго.
+7
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Сергей Галынский
Вегас - Флорида
+10
-4
+6
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Misson
Ответ Фёдор Кузнецов
Это вполне логично,игроки лучше выберут поиграть во Флориде чем в Коламбусе или Винипенге
Коламбус очень неплохой город для жизни. Гораздо лучше, чем Детройт, к примеру.
+6
-1
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Фёдор Кузнецов
Это вполне логично,игроки лучше выберут поиграть во Флориде чем в Коламбусе или Винипенге
+6
-3
+3
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Denisque78
Ответ Oleg Kyakh-Ogly
Это пожалуй очень крутое достижение лиги, она к этому шла и Гарри может быть доволен. Но какойто осадочек в душе присутствует. В экспансии на юга лига задвигает исконно хоккейные города и я не только про канадские, а та же Минесота или Тройт... При прочих равных многим городам очень тяжело конкурировать с теплым югом по качеству жизни, климатом и пр (ну и налоги чего уж там), а как следствие сложнее привлекать игроков.... Не учитывается также и отношение к хоккею, ибо любой клуб на юге может преспокойно уйти в перестрой и танковать, условному Монреалю или Торонто это сделать гораздо сложнее - болельная масса сожрет, вот и болтаются они как правило в середине таблицы и вроде не лузеры и поднять бенефиты от провальных сезонов не могут ... Канада как рожала так и будет рожать топовых игроков и врядли ситуация измениться и в том же Роли появиться игрок уровня Макди, появиться в смысле родиться научиться и станет звездой. Короче мое мнение, минусуйте, пока лига не создаст действительно равные условия для клубов, а это хотя бы деференцированеый потолок зп исходя из налогов, я уже молчу про остальные факторы (в условную флориду я как игрок с большим удовольствием поеду нежели в эдмонтон) , то мы скорее аризону увидим чемпионом нежели чем Торонто или Ванкувер
а что минусовать - ты правильно все сказал. Последний канадский кубок был 30 лет назад. И уже тогда говорили о том, что канадцам сложнее (тогда причиной курс канадского доллара назывался)
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Misson
Дело Юга живет.
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Фёдор Кузнецов
Ответ andy18
Юбердо, прочитав этот комментарий, поперхнулся и заплакал ))
Он не сильно хотел уезжать
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Igor' Govorov
Ответ Фёдор Кузнецов
Это вполне логично,игроки лучше выберут поиграть во Флориде чем в Коламбусе или Винипенге
Это абсолютно не логично.
Бостон, Рейнджерс, Колорадо, Торонто были куда более явными фаворитами, чем нынешние финалисты конференций.
У Питтсбурга недавно была династия, у Чикаго.
+1
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Metallurg111
Ответ Gala Dik
Наверно там климат способствует победам)))
Способствует отсутствие налога в этих штатах (В северной Каролине самый маленький налог, не считая нулевых)
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закрыт по беспределу
Круто
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Andy93
Ответ Oleg Kyakh-Ogly
Это пожалуй очень крутое достижение лиги, она к этому шла и Гарри может быть доволен. Но какойто осадочек в душе присутствует. В экспансии на юга лига задвигает исконно хоккейные города и я не только про канадские, а та же Минесота или Тройт... При прочих равных многим городам очень тяжело конкурировать с теплым югом по качеству жизни, климатом и пр (ну и налоги чего уж там), а как следствие сложнее привлекать игроков.... Не учитывается также и отношение к хоккею, ибо любой клуб на юге может преспокойно уйти в перестрой и танковать, условному Монреалю или Торонто это сделать гораздо сложнее - болельная масса сожрет, вот и болтаются они как правило в середине таблицы и вроде не лузеры и поднять бенефиты от провальных сезонов не могут ... Канада как рожала так и будет рожать топовых игроков и врядли ситуация измениться и в том же Роли появиться игрок уровня Макди, появиться в смысле родиться научиться и станет звездой. Короче мое мнение, минусуйте, пока лига не создаст действительно равные условия для клубов, а это хотя бы деференцированеый потолок зп исходя из налогов, я уже молчу про остальные факторы (в условную флориду я как игрок с большим удовольствием поеду нежели в эдмонтон) , то мы скорее аризону увидим чемпионом нежели чем Торонто или Ванкувер
Тут все очень индивидуально.
Эдмонтон натанковал аж на 3 первых пика и еще вагон топ-10 и никто не сожрал.
Самый лакомый для игроков с точки зрения жизни город НЙ тоже 30 лет без побед.
А по поводу разных налогов: ну могут канадские клубы локаут организовать и пересмотреть этот вопрос. Кто им мешает?
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Тим94
Получается у нас снова, минимум 1 россиянин будет с КС)
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PolarBear
Аризона - Даллас, Тампа - Флорида. Вот это было бы точно солнечные полуфиналы самых южных хоккейных городов. Дождаться бы ещё и северных раундов, Калгари - Эдмонтон, Оттава - Монреаль
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Igor' Govorov
Ответ Фёдор Кузнецов
Это вполне логично,игроки лучше выберут поиграть во Флориде чем в Коламбусе или Винипенге
Этот ПО - ПО сенсаций. Не нужно по нему выводы делать.
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Igor' Govorov
Ответ Фёдор Кузнецов
Это вполне логично,игроки лучше выберут поиграть во Флориде чем в Коламбусе или Винипенге
Торонто примерно на одной широте с Виннипегом. Как там состав? Есть звёзды? А у Рейнджеров состав не более звёздный часом, чем у Каролины и Флориды вместе взятых?
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Юрий Костыгин
Ответ PolarBear
Аризона - Даллас, Тампа - Флорида. Вот это было бы точно солнечные полуфиналы самых южных хоккейных городов. Дождаться бы ещё и северных раундов, Калгари - Эдмонтон, Оттава - Монреаль
При действующей раскладке формирования пар в плоффе такого не может случиться.
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Федя Букин
Пожалуй унылейшая компашка за долгое время. Степень харизмы уровня 7-8 места КХЛ. Хотелось бы канадских клубов да побольше, но увы 😒
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Vlad Cojocaru
Ответ Misson
Коламбус очень неплохой город для жизни. Гораздо лучше, чем Детройт, к примеру.
Автор наверное имел ввиду расположение городов/климат. По этому же критерию Коламбус южнее Детройта)
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Андрей Синицын
Полуфиналы Кубка Стэнли:
Каролина Харрикейнз - Флорида Пэнтерз
В плей-офф сыграют впервые
В регулярке 2022-2023 три матча 0:3, 4:0, 6:4
----------------------------------------------------------------------------
Вегас Голден Найтс - Даллас Старз 0-1
2020 полуфинал 1-4 (0:1, 3:0, 2:3ОТ, 1:2, 2:3ОТ)
В регулярке 2022-2023 три матча 0:4, 2:3Б, 1:2Б
----------------------------------------------------------------------------
Количество полуфиналов:
Каролина Харрикейнз 5-й раз в полуфинале, пока 2-2
2002 4-2 (1:2, 2:1ОТ, 2:1ОТ, 3:0, 0:1, 2:1ОТ) Торонто Мэйпл Лифс
2006 4-3 (2:3, 4:3, 3:4, 4:0, 4:3ОТ, 1:2ОТ, 4:2) Баффало Сэйбрз
2009 0-4 (2:3, 4:7, 2:6, 1:4) Питтсбург Пингвинз
2019 0-4 (2:5, 2:6, 1:2, 0:4) Бостон Брюинз
______________________________________________
Флорида Пэнтерз 2-й раз в полуфинале, пока 1-0
1996 4-3 (5:1, 2:3, 5:2, 1:2, 0:3, 4:3, 3:1) Питтсбург Пингвинз
------------------------------------------------------------------------------
Вегас Голден Найтс в 4-й раз в полуфинале, пока 1-2
2018 4-1 (2:4, 3:1, 4:2, 3:2, 2:1) Виннипег Джетс
2020 1-4 (0:1, 3:0, 2:3ОТ, 1:2, 2:3ОТ) Даллас Старз
2021 2-4 (4:1, 2:3, 2:3ОТ, 2:1ОТ, 1:4, 2:3ОТ) Монреаль Канадиенс
-------------------------------------------------------------------------------
Даллас Старз (с учетом франшизы Миннесота Норт Старз) 12-й раз в полуфинале, пока 5-6
1968* 3-4 (3:5, 3:2ОТ, 5:1, 3:4ОТ, 2:3ОТ, 5:1, 1:2ОТ) Сент-Луис Блюз
1971* 2-4 (2:7, 6:3, 3:6, 5:2, 1:6, 2:3) Монреаль Канадиенс
1980* 1-4 (6:5, 0:7, 3:5, 2:3, 3:7) Филадельфия Флайерз
1981* 4-2 (4:1, 2:3, 6:4, 7:4, 1:3, 5:3) Калгари Флэймз
1984* 0-4 (1:7, 3:4, 5:8, 1:3) Эдмонтон Ойлерз
1991* 4-1 (3:1, 2:7, 7:3, 5:1, 3:2) Эдмонтон Ойлерз
1998 2-4 (0:2, 361, 3:5, 2:3, 3:2ОТ, 0:2) Детройт Ред Уингз
1999 4-3 (1:2, 4:2, 3:0, 2:3ОТ, 5:7, 4:1, 4:1) Колорадо Эвеланш
2000 4-3 (0:2, 3:2, 0:2, 4:1, 3:2ОТ, 1:2, 3:2) Колорадо Эвеланш
2008 2-4 (1:4, 1:2, 2:5, 3:1, 2:1, 1:4) Детройт Ред Уингз
2020 4-1 (1:0, 0:3, 3:2ОТ, 2:1, Вегас Голден Найтс
*Миннесота Норт Старз
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Дандрей
Эту войну Юг выиграл :)
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gribovodoved
Джэфферсон Дэвис ухмыляется ))
+1
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