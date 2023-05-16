Впервые в истории НХЛ все 4 команды в финалах конференций представляют «Солнечный пояс» США – территорию южных штатов

Впервые в истории НХЛ все 4 команды в финалах конференций представляют южные штаты.

«Даллас» вышел в финал Запада, обыграв «Сиэтл» (2:1) в серии второго раунда Кубка Стэнли (4-3).

В финале Запада клуб из Техаса сыграет с « » (штат Невада). В финале Востока сыграют « » и «Каролина» (штат Северная Каролина).

«Солнечным поясом» называется территория южных штатов США. Условной границей считается 36-я параллель северной широты.

Все города, где базируются нынешние финалисты конференций (Даллас, Лас-Вегас, Санрайз и Роли), традиционно включаются в «Солнечный пояс».

Впервые в истории все команды, вошедшие в топ-4 по итогам розыгрыша плей-офф (полуфиналы или финалы конференций), представляют эту территорию.

Отметим, что в 2020 году 3 из 4 клубов, дошедших до финалов конференций, представляли южные штаты («Тампа», « » и «Вегас»). Тогда все матчи плей-офф проходили в Канаде в условиях изоляции из-за пандемии коронавируса.