Гурцкая о поиске тренера «Динамо»: «Карпин был первым выбором, с Черчесовым не договорились. С Николичем идут переговоры»
Тимур Гурцкая рассказал, что «Динамо» хотело назначить Карпина и Черчесова.
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Локомотива» Марко Николич проведет переговоры с «Динамо», недавно уволившим Славишу Йокановича.
– Контракт с Николичем формально не подписал, но переговоры идут.
– То есть у него изменилась позиция, он готов ехать в Россию?
– Первый посыл о том, что он готов ехать в Россию – интервью агента Деяна Йоксимовича русскому изданию.
Но я знаю другую информацию: у «Динамо» не получилось договориться с Черчесовым. Они прям хотели.
– Это был первый выбор?
– Говорят, первый выбор был Карпин. Он, конечно, будет говорить, что ему никто не звонил, как обычно, но это странно, когда первый звонок делают тренеру – есть же окружение, всем понятно его окружение.
Черчесов получает астрономическую зарплату для Венгрии, полтора миллиона. На его месте задумываться о возвращении в Россию было бы глупо.
Он посчитал, что несолидно уйти после того, как ему все обещания по контракту выполнили, – сказал футбольный агент на шоу «Это футбол, брат!»
Станислав Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош», Валерий Карпин – «Ростов» и сборную России.
17 апреля 2021, слухи о том, что Николич может уйти из Локомотива
Диана: Игроков не продлевают, Николич недоволен, может собраться и уехать. Есть ли у него предложения? Думаю, что будут. Какова вероятность, что Николич останется? 10-20 процентов
Реальность: из игроков продлевают только Рифата, с Николичем новый контракт на 3 года.
9 ноября 2022
Диана: Изидор воспользуется правом на приостановку контракта. Он хочет уехать
Реальность: был вариант с арендой с правом выкупа, не сошлось, Изидор до сих пор в клубе и забивает голы
Ещё припоминаю, после увольнения из Локомотива были от него слова про варианты Николича в топ-5, и точнее - в Италии, но не могу найти.