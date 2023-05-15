Гурцкая о поиске тренера «Динамо»: «Карпин был первым выбором, с Черчесовым не договорились. С Николичем идут переговоры»

Теги Ростов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Динамо Москва Валерий Карпин Деян Йоксимович Ференцварош Марко Николич Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая рассказал, что «Динамо» хотело назначить Карпина и Черчесова.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Локомотива» Марко Николич проведет переговоры с «Динамо», недавно уволившим Славишу Йокановича.

– Контракт с Николичем формально не подписал, но переговоры идут.

– То есть у него изменилась позиция, он готов ехать в Россию?

– Первый посыл о том, что он готов ехать в Россию – интервью агента Деяна Йоксимовича русскому изданию.

Но я знаю другую информацию: у «Динамо» не получилось договориться с Черчесовым. Они прям хотели.

– Это был первый выбор?

– Говорят, первый выбор был Карпин. Он, конечно, будет говорить, что ему никто не звонил, как обычно, но это странно, когда первый звонок делают тренеру – есть же окружение, всем понятно его окружение.

Черчесов получает астрономическую зарплату для Венгрии, полтора миллиона. На его месте задумываться о возвращении в Россию было бы глупо.

Он посчитал, что несолидно уйти после того, как ему все обещания по контракту выполнили, – сказал футбольный агент на шоу «Это футбол, брат!»

Станислав Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош», Валерий Карпин – «Ростов» и сборную России.

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28 комментариев

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cmorblr
Диана, Спасибо!
+39
-1
+38
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Lionel Andres Messi 10
Карпин, тщательно всё обдумав, пришёл к выводу, что не потянет на три ставки.
+28
-2
+26
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Сергей Жарковский
Ответ T622222
Комментарий удален модератором
Ну Карпина то наверное нащупала.
+8
-1
+7
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Mechel**
Сплетник и трепло
+5
-1
+4
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maks44
Чего тут думать? Талалаева назначайте.
+3
0
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Dmitry Orlov
Я просто напомню.

17 апреля 2021, слухи о том, что Николич может уйти из Локомотива
Диана: Игроков не продлевают, Николич недоволен, может собраться и уехать. Есть ли у него предложения? Думаю, что будут. Какова вероятность, что Николич останется? 10-20 процентов
Реальность: из игроков продлевают только Рифата, с Николичем новый контракт на 3 года.

9 ноября 2022
Диана: Изидор воспользуется правом на приостановку контракта. Он хочет уехать
Реальность: был вариант с арендой с правом выкупа, не сошлось, Изидор до сих пор в клубе и забивает голы

Ещё припоминаю, после увольнения из Локомотива были от него слова про варианты Николича в топ-5, и точнее - в Италии, но не могу найти.
+3
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Pok_Toholo
Ответ Lionel Andres Messi 10
Карпин, тщательно всё обдумав, пришёл к выводу, что не потянет на три ставки.
А ему так хотелось бы
+2
0
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Евгений Семенченко
Ответ Dmitry Orlov
Я просто напомню. 17 апреля 2021, слухи о том, что Николич может уйти из Локомотива Диана: Игроков не продлевают, Николич недоволен, может собраться и уехать. Есть ли у него предложения? Думаю, что будут. Какова вероятность, что Николич останется? 10-20 процентов Реальность: из игроков продлевают только Рифата, с Николичем новый контракт на 3 года. 9 ноября 2022 Диана: Изидор воспользуется правом на приостановку контракта. Он хочет уехать Реальность: был вариант с арендой с правом выкупа, не сошлось, Изидор до сих пор в клубе и забивает голы Ещё припоминаю, после увольнения из Локомотива были от него слова про варианты Николича в топ-5, и точнее - в Италии, но не могу найти.
так правильно ))) где это видано чтобы бегемот разбирался в футболе )))
+1
0
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Евгений Семенченко
Ответ maks44
Чего тут думать? Талалаева назначайте.
точно,а то он чего-то в Химках засиделся )))
+1
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arsenal.ave
Ответ cmorblr
Диана, Спасибо!
Не вижу никакой проблемы назвать Тимура Дианой
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T622222
Ответ Сергей Жарковский
Ну Карпина то наверное нащупала.
Это тетя Оля хочет ))))
+1
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argentina10
Ответ Nikita Lobko
Предлагаю кандидатуру Кобелева, он свой динамовский, брал бронзу, в футболе разбирается...
про Кобелева на двое расходится мнение болельщиков....я бы лично этого хотел, парень повзрослел, поумнел и думаю стал более качественным тренером, старых ошибок не наделал бы..
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Кирилл Сидеров
Ответ Михаил Савченко
Николича будет приятно видеть в Динамо, есть ощущение, что с ним они могут конкуренцию Зениту навязать, было бы круто.
какая конкуренция с Николичем?!человек абсолютно не подходит под игроков и будет тоже самое что и Йокановичем
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dinamo9777
Ответ jonnysilverhand01
Карпин и Динамо ? Смешно
чего смешного? дурак?
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Артем Алмазов
Ответ Евгений Семенченко
точно,а то он чего-то в Химках засиделся )))
Четыре команды за один сезон...
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argentina10
Ответ jonnysilverhand01
Карпин и Динамо ? Смешно
Романцев, Черчесов - оборжаться....а то, что Спартак Бесков сделал - это другое..
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Евгений Семенченко
Ответ Артем Алмазов
Четыре команды за один сезон...
да судя по его любви к путешествиям это не предел )))
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argentina10
Ответ Ебздрогыч
Там один перспективный тренер скоро лицензию получит, Динамо бы пригодился - все равно они не про трофеи
да он это уже открыто у себя в телеге заявляет, мол взяли какого то бухгалтера, повара, продавца, человека далекого от футбола, а про него, суки, даже не намекнули..
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valderoma
Карпину, несомненно, нужна команда посолиднее Ростова. Ничего не имею против них, но... У них никогда не будет такого финансирования, как у Динамо, а значит не будет возможности бороться за самые высокие места. А Карпин честолюбив! В Спартак, ЦСКА и Локо пока не позовут, там есть тренеры, а тут есть возможность ещё раз попробовать на высоком уровне. Так что ему надо подумать... Конечно и риски большие - работать под постоянным давлением, вдруг облажается. Но кто не рискует, тот не пьёт шампанского🍾🍸🎉
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Ковид 07.10.52
И чего наговорил-то...это и так ясно, что у нас два тренера, которые чего-то добились...а Николич - это от безисходности...будет пуще Бердыева автобус строить...
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Nikita Lobko
Предлагаю кандидатуру Кобелева, он свой динамовский, брал бронзу, в футболе разбирается...
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Михаил Савченко
Николича будет приятно видеть в Динамо, есть ощущение, что с ним они могут конкуренцию Зениту навязать, было бы круто.
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jonnysilverhand01
Карпин и Динамо ? Смешно
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Ебздрогыч
Там один перспективный тренер скоро лицензию получит, Динамо бы пригодился - все равно они не про трофеи
+9
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T622222
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