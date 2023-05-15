Глава Международной федерации дзюдо: «Участие россиян на ЧМ доказывает, что они в стороне от боевых действий. Отвергая, мы отправляем их на фронт»

Глава Международной федерации дзюдо поддержал участие россиян в соревнованиях.

Накануне в Катаре завершился чемпионат мира по дзюдо. Россияне получили допуск в нейтральном статусе.

«Участие российских атлетов в спорте, на мой взгляд, доказывает, что они держатся в стороне от боевых действий.

Они (дзюдоисты) могли бы отправиться туда, но решили остаться в спорте, быть частью нашей спортивной семьи, семьи дзюдо. Именно поэтому мы их приветствуем.

Отвергая их, мы отправляем их на фронт. Наше решение (о допуске к ЧМ – Sports.ru) защищает жизни людей с обеих сторон», – сказал глава Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер.