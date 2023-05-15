Глава Международной федерации дзюдо: «Участие россиян на ЧМ доказывает, что они в стороне от боевых действий. Отвергая, мы отправляем их на фронт»

Теги сборная России жен сборная России дзюдо Мариус Визер дискриминация Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

Глава Международной федерации дзюдо поддержал участие россиян в соревнованиях.

Накануне в Катаре завершился чемпионат мира по дзюдо. Россияне получили допуск в нейтральном статусе.

«Участие российских атлетов в спорте, на мой взгляд, доказывает, что они держатся в стороне от боевых действий.

Они (дзюдоисты) могли бы отправиться туда, но решили остаться в спорте, быть частью нашей спортивной семьи, семьи дзюдо. Именно поэтому мы их приветствуем.

Отвергая их, мы отправляем их на фронт. Наше решение (о допуске к ЧМ – Sports.ru) защищает жизни людей с обеих сторон», – сказал глава Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер.

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17 комментариев

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Алиса Мустафина
максимально рациональный подход
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viktorpavlov70
Ах вот в чём состоял хитрый план допуска наших дзюдоистов. Они просто хотели ослабить нашу армию.
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maks44
Отличная идея. Желательно еще придумать чем бы теперь, к примеру, ребят из вагнера занять.
+7
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Defender64
А почему тогда половину не допустили? По такой логике нужно было допускать всех.
+3
0
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Денис Погодин
Какая связь вообще?Причём здесь фронт? Пациент бредит
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Фёдор Кузнецов
Ответ Oleg
Не знаю насчет НАТО, но хочу узнать куда делась вторая армия мира, про которую нам рассказывали и на которую потрачены, ой сворованы, миллиарды долларов. Еще хотелось бы узнать где аналоговнетное вооружение второй армии мира)))
Вторая армия мира хорошо держится против оружия и воинов целого альянса из 30 стран
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Фёдор Кузнецов
Ответ Oleg
🤣 Так забавно: От Киева за три дня до - хорошо держатся🤣
Хоть одно официальное высказывание про Киеве за 3 дня от МО РФ приведешь?
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Фёдор Кузнецов
Кто знает какое следующее соревнование у наших дзюдоистов?
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jonnysilverhand01
То есть это помощь Украине получается ? Зачем ?
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гилберт
Какой же грамотный мужик!
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Guillermo
Неплохо придумано
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Дмитрий Иванович
Ответ Oleg
А что там делать? Отрицательно наступать покидая Бахмут?) Хотя Симоньян вон говорит что РФ воюет с НАТО и пока одной пяткой задней ноги. Ух, держись НАТО, а то если РФ задействует пятки передних ног, тогда мир узнает кузькину мать.
НАТО не участвует в войне? Я так понимаю Украина в одиночку воюет?
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Guillermo
Ответ maks44
Отличная идея. Желательно еще придумать чем бы теперь, к примеру, ребят из вагнера занять.
Так они же музыканты. Осталось им инструмент дать
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