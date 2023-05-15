Талалаев о Дзюбе: «Есть игроки хорошие, но в них говна больше, чем у других. Он должен быть благодарен мне, что его не взяли в «Торпедо» и он сейчас показывает с «Локо»

Теги Локомотив Химки Артем Дзюба Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо брань Это футбол, брат! Футбол

Андрей Талалаев объяснил, почему Артем Дзюба не подписал контракт с «Торпедо».

– Давайте проясним ситуацию с несостоявшимся переходом Дзюбы в «Торпедо».

– Есть футболисты хорошие, но в них говна всегда больше, чем у других. Вот он даже не зашел в «Торпедо», а уже по дороге зацепил.

– Но почему вы приняли такое решение?

– Это не я принял решение, я объяснял десять раз уже.

– Но его обидела эта история.

– Это его может обижать, не обижать...

– Почему вы не были согласны на моментальное подписание контракта?

– Потому что были сомнения.

– Вы согласны, что он доказал, что сомнения были напрасны?

– Безусловно, я это признал, а почему нет? Он очень дорогой для «Торпедо» был футболист, и в том футболе, в который мы играли, не факт, что мы бы его реализовали. Я думаю, что Дзюба должен благодарен быть мне, что мы его не взяли – все вместе – в «Торпедо» и он сейчас показывает то, что он показывает с «Локомотивом».

– Вы прямо его хотели брать на просмотр или ты его звал познакомиться?

– Да мы поговорили по телефону, пусть возьмет распечатку. Я сказал конкретно: «Ты прилети сюда, в Турцию, два-три дня поживешь, пройдешь медосмотр, хочешь – будешь тренироваться, нет – нет. Пообщаемся. Может, пошлем друг друга, а может, наоборот, подпишешь и поедешь домой с контрактом. Вот мой разговор был.

Более того, через пять дней после этого я же говорил, что не откладываю для себя вариант с Дзюбой, это кто-то отложил там – он, может быть, для себя отложил, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший главный тренер «Торпедо», сейчас тренирующий «Химки».

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40 комментариев

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Groondler
Та все по делу
Мне кажется, Талалаев прав
Дзюба рил дорогой для них, поэтому он хотел перестраховаться

А те кто смеется "Аааа торпедо лохи, не взяли такого джокера". Бред полный. Все вы умные только задним числом. На момент подписания-неподписания было совершенно непонятно, джокер он или нет
+34
-7
+27
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Moonraker91
«Пусть возьмет распечатку»)))
Кто-нибудь знает, где можно взять распечатку своих телефонных разговоров? На Лубянке?)
+26
-8
+18
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riverman1980
Ответ stewiegriffin2
Дзюба был обижен на всех, кто его по случайности садил на скамейку и прочее. Он даже до 2018 по Черчесову проехался, но тот решил его взять, и дальше помним что. Но больше всего меня удивило как Дзюба был озлоблен на малафеева и оскорблял того. Думаю все знают, без пристрастий к клубу что как человек Малафеев - хороший, ну как Семак, Тихонов. Сам Слава потом удивлялся и недоумевал чтож тот тому сделал
Все знают что Слава Малафеев хороший вратарь, но при этом дурак всерьез считающий себя умелым управленцем. И это именно Слава не стал добавлять в соглашение с Тулой запрет на игру Дзюбы против Зенита, что стоило потери важнейших очков.
+11
-3
+8
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Ilya_Panchenko
Ответ Moonraker91
«Пусть возьмет распечатку»))) Кто-нибудь знает, где можно взять распечатку своих телефонных разговоров? На Лубянке?)
У своего оператора сотовой связи
+8
-2
+6
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Фут.Боль
Тут без говнометра не разобраться, в ком его больше, в Дзюбе или в Талалаеве.
+5
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+5
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stewiegriffin2
Дзюба был обижен на всех, кто его по случайности садил на скамейку и прочее. Он даже до 2018 по Черчесову проехался, но тот решил его взять, и дальше помним что.
Но больше всего меня удивило как Дзюба был озлоблен на малафеева и оскорблял того. Думаю все знают, без пристрастий к клубу что как человек Малафеев - хороший, ну как Семак, Тихонов. Сам Слава потом удивлялся и недоумевал чтож тот тому сделал
+7
-3
+4
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WelcomeBackPURE
В Талала г не меньше, чем в Дзюбе. Правда, один - посредственный физрук, второй войдет в историю футбола российского
+12
-8
+4
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An Kr
О, вот это два сапога пара.
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Зелёный гопник
Игрочишка в своём репертуаре 👍🏻
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1футбол1
У Талалаеве команда на вылет идёт, а он в передаче 8-16 экспертом сидит распинается.🤦🏻‍♂️
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Бродяга-симпатяга
Талалаев по уровню говнистости недалеко от Дзюбы ушел
+1
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Ковид 07.10.52
Ну думаю началось....Сейчас в ответ польется жидкий стул....
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ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Талалай, давай, досвидания!
P. S.
А есть тренеры, у которых говна больше чем мозгов! Хорошо, что талалая выгнали из "Ахмате". А то бы он "Ахмат" в первую лигу вывел бы!
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estoico
Ответ Moonraker91
«Пусть возьмет распечатку»))) Кто-нибудь знает, где можно взять распечатку своих телефонных разговоров? На Лубянке?)
В пакете посмотрите, яровой
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Спартак Уокер
Дзюба бы сам в Торпедо не пошёл
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Glukinho
Ответ Moonraker91
«Пусть возьмет распечатку»))) Кто-нибудь знает, где можно взять распечатку своих телефонных разговоров? На Лубянке?)
у сотового оператора
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Boris76
Да несомненно есть такие игроки, но есть ещё и тренеры в которых ...овна и самомнения , больше чем всего остального, Талалаев имхо из них. Хотя когда то давно, симпатизировал ему как эксперту и комментатору, который разбирается в футбеге
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Иван Алейников
Ответ Поникший Руй
РПЛ это мерзость
Мы на безрыбье…
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Никита Сосновских
с одной стороны Талалаев прав,а с другой и нет...
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Grishgeorgov
Ну это высказывание откроет ящик Пандоры конечно. Я имею в виду рот Дзюбы.
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Водяра
Два человека - два Г.
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Экочёрт 4000
Как интервьюер ловко перешёл на "ты"
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Ростов-на-Дону
Один гопник, другой говно... Жесть!
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Spaten
Все равно зачем так грубить? С Валерой сцепился, сейчас хамит, что за надутый индюк? Ничего же из себя не представляет
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Адекватник
Хороший игрок с г-ном - это еще более менее актив, с которым как-то можно работать. А вот плохой тренер с г-ном - это реальный убыток для любого клуба...
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