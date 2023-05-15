Талалаев о Дзюбе: «Есть игроки хорошие, но в них говна больше, чем у других. Он должен быть благодарен мне, что его не взяли в «Торпедо» и он сейчас показывает с «Локо»
Андрей Талалаев объяснил, почему Артем Дзюба не подписал контракт с «Торпедо».
– Давайте проясним ситуацию с несостоявшимся переходом Дзюбы в «Торпедо».
– Есть футболисты хорошие, но в них говна всегда больше, чем у других. Вот он даже не зашел в «Торпедо», а уже по дороге зацепил.
– Но почему вы приняли такое решение?
– Это не я принял решение, я объяснял десять раз уже.
– Но его обидела эта история.
– Это его может обижать, не обижать...
– Почему вы не были согласны на моментальное подписание контракта?
– Потому что были сомнения.
– Вы согласны, что он доказал, что сомнения были напрасны?
– Безусловно, я это признал, а почему нет? Он очень дорогой для «Торпедо» был футболист, и в том футболе, в который мы играли, не факт, что мы бы его реализовали. Я думаю, что Дзюба должен благодарен быть мне, что мы его не взяли – все вместе – в «Торпедо» и он сейчас показывает то, что он показывает с «Локомотивом».
– Вы прямо его хотели брать на просмотр или ты его звал познакомиться?
– Да мы поговорили по телефону, пусть возьмет распечатку. Я сказал конкретно: «Ты прилети сюда, в Турцию, два-три дня поживешь, пройдешь медосмотр, хочешь – будешь тренироваться, нет – нет. Пообщаемся. Может, пошлем друг друга, а может, наоборот, подпишешь и поедешь домой с контрактом. Вот мой разговор был.
Более того, через пять дней после этого я же говорил, что не откладываю для себя вариант с Дзюбой, это кто-то отложил там – он, может быть, для себя отложил, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший главный тренер «Торпедо», сейчас тренирующий «Химки».
Мне кажется, Талалаев прав
Дзюба рил дорогой для них, поэтому он хотел перестраховаться
А те кто смеется "Аааа торпедо лохи, не взяли такого джокера". Бред полный. Все вы умные только задним числом. На момент подписания-неподписания было совершенно непонятно, джокер он или нет
Кто-нибудь знает, где можно взять распечатку своих телефонных разговоров? На Лубянке?)
Но больше всего меня удивило как Дзюба был озлоблен на малафеева и оскорблял того. Думаю все знают, без пристрастий к клубу что как человек Малафеев - хороший, ну как Семак, Тихонов. Сам Слава потом удивлялся и недоумевал чтож тот тому сделал
P. S.
А есть тренеры, у которых говна больше чем мозгов! Хорошо, что талалая выгнали из "Ахмате". А то бы он "Ахмат" в первую лигу вывел бы!