«Спартак» подпишет Гюнтера из «Вероны», заявил его агент: «Его хочет главный тренер»

Теги Спартак Локомотив Сампдория серия А Италия возможные трансферы Верона Корай Гюнтер агенты Гильермо Абаскаль Футбол

Агент Корая Гюнтера сообщил, что защитник перейдет из «Вероны» в «Спартак».

– Поступало ли конкретное предложение по Гюнтеру, приезжает ли он летом в Россию?

– Да.

– Это «Локомотив», о котором раньше шла речь?

– Нет, «Спартак». Его хочет главный тренер [Гильермо Абаскаль], – сказал Эрсин Акан.

В текущем сезоне 28-летний немец провел в Серии А 13 игр за «Верону» и 7 за «Сампдорию» (на правах аренды). Подробно его статистику можно изучить здесь.

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46 комментариев

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Alext
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
У Абаскаля нет имени и фамилии?
Это не у Гильермо нет, это у редакторов образования нет.
+25
-3
+22
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ARIGAMI ARIGAMI
У Абаскаля нет имени и фамилии?
+16
-3
+13
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Александр Гущин
Не сглазили бы
+4
-1
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Ramon Mercader
Так он и Дуарте хотел.
+8
-5
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Konstantin Zorin
Ответ Ramon Mercader
Так он и Дуарте хотел.
И, что не так?
+4
-1
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Юрий Кечко
Посмотрел по Википедии , матчей у него почти к 29 годам на высшем уровне мягко говоря не много
+4
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cmorblr
Опровергли уже.
+2
0
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Dima Malkov
Ответ Konstantin Zorin
Дуарте признавался лучшим защитником Парагвая. Или ты думаешь, что в Парагвае не умеют играть в футбол?
Просто интиресно как вы оцениваете его игру за Спартак в данный момент?
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Konstantin Zorin
Защитники нам нужны 💯%!
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Sinister Kid
Нынешний или будущий?
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0
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Евгений Фельдман
Ответ Зелёный гопник
Подписывают ноунейма из команды аутсайдера Италии, а потом винят Газпром во всём🤦🏼‍♂️
да, че б им Ван Дайка не подписать? а, да, это только газпром может
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LifeSpartak
Посмотрел нарезки в ютьюбе..Он играет в Серии А где жёсткий футбол,за такое как он там творит наши кроты сразу будут пенальти ставить и на жёлтые садить!
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Евгений Семенченко
Ответ Никита Самарин
Воспитанник Дортмундской Боруссии, в принципе должен усилить, потому что хуже уже некуда.
точно так-же казалось когда из Арсенала приезжал Квинси ))) который Овусу-Абейе )))
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Егор Лунëв
Берут кого попало
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Tresk2
Через пару месяцев сбежит.
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Гоша Петров
Ответ fil_spb
Т.е. кб берут на вакансию легионера немолодого неосновного игрока аутсайдеров Сериа А. Но виноват потом в очередном профуканном сезоне будет Зенит, Газпром, Матч ТВ и Кукуян. Всех виновных перечислил, кб?
почему не основного,зайди и посмотри его статистику
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Никита Самарин
Воспитанник Дортмундской Боруссии, в принципе должен усилить, потому что хуже уже некуда.
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Иван Петров
Йа Йа Зер Гут
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Валерий Федянин
Ответ Alext
Это не у Гильермо нет, это у редакторов образования нет.
Аааа и так сойдет
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S.A.N.
в чём смысл брать возрастного ноунейма из клуба со дна таблицы? это точно тот уровень, которому Спартак хочет соответствовать?
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
играет в Сампе которая в этом сезоне пустая, также и Верона
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WelcomeBackPURE
Дичайший шлак
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fil_spb
Т.е. кб берут на вакансию легионера немолодого неосновного игрока аутсайдеров Сериа А. Но виноват потом в очередном профуканном сезоне будет Зенит, Газпром, Матч ТВ и Кукуян. Всех виновных перечислил, кб?
+2
-2
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Зелёный гопник
Ответ Евгений Фельдман
да, че б им Ван Дайка не подписать? а, да, это только газпром может
Вместо того, чтобы агрессивно реагировать - задумайтесь 🤝
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Клирик
Дык неизвестно кто будет главный тренер к осени))
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