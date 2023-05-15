«Спартак» подпишет Гюнтера из «Вероны», заявил его агент: «Его хочет главный тренер»

Агент Корая Гюнтера сообщил, что защитник перейдет из «Вероны» в «Спартак».

– Поступало ли конкретное предложение по , приезжает ли он летом в Россию?

– Да.

– Это « », о котором раньше шла речь?

– Нет, « ». Его хочет главный тренер [Гильермо Абаскаль], – сказал Эрсин Акан.

В текущем сезоне 28-летний немец провел в Серии А 13 игр за «Верону» и 7 за «Сампдорию» (на правах аренды). Подробно его статистику можно изучить здесь.