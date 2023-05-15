«Спартак» подпишет Гюнтера из «Вероны», заявил его агент: «Его хочет главный тренер»
Агент Корая Гюнтера сообщил, что защитник перейдет из «Вероны» в «Спартак».
– Поступало ли конкретное предложение по Гюнтеру, приезжает ли он летом в Россию?
– Да.
– Это «Локомотив», о котором раньше шла речь?
– Нет, «Спартак». Его хочет главный тренер [Гильермо Абаскаль], – сказал Эрсин Акан.
В текущем сезоне 28-летний немец провел в Серии А 13 игр за «Верону» и 7 за «Сампдорию» (на правах аренды). Подробно его статистику можно изучить здесь.
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