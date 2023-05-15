Из «Крыльев» летом могут уйти 6 игроков – Ломаев, Ежов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков и Шитов. Их хотят «Локо» и «Рубин»
Из «Крыльев Советов» летом могут уйти сразу 6 футболистов.
Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, с большой долей вероятности команду покинут вратарь Иван Ломаев, защитники Александр Солдатенков, Роман Евгеньев и Юрий Горшков, полузащитник Роман Ежов и нападающий Владислав Шитов.
«Все эти игроки, скорее всего, летом уйдут из «Крыльев». На часть из них претендует «Локомотив», а на другую часть – «Рубин», – сказал источник.
Ранее появлялась информация об интересе к Шитову со стороны «Локомотива».
После 27-го тура «Крылья» идут в зоне стыковых матчей за право остаться в Мир РПЛ. Отставание от идущего 12-м «Факела» – 1 очко.
С Овсянниковым менее эффектно, но намного спокойней
Шитова вообще хоть сегодня отдавать, ни скорости, ни паса толкового, ни удара, даже голову не поднимает в половине моментов, столько атак руинит, что не сосчитать. Вчера пас хороший отдал, но в остальном прям непонятно, чем может быть привлекателен др командам. Тот же Соколов гораздо интересней
Ежов и Горшков после вызовов в сборную сдали, не знаю, почему на них так повлияло. Хотелось бы, чтоб остались, конечно, в норм форме очень перспективные
А так, главное, чтоб Крылья Бейла, Гарре и Якубу не отдавали, ключевые игроки (был ещё Коваленко, но его сразу же продали ради Зенита транзитом через Сочи). + вернуть бы в состав Барача и Иванисеню, да и в целом заменить андреевских клиентов на своих. В тех же командах, что вылетят, есть оч толковые и интересные игроки
А с Шитовым вообще странно. В июне его Спартак продлевает на 4 года, в июле отдаёт в аренду, а в феврале продает в Крылья.