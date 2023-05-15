Из «Крыльев» летом могут уйти 6 игроков – Ломаев, Ежов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков и Шитов. Их хотят «Локо» и «Рубин»

Из «Крыльев Советов» летом могут уйти сразу 6 футболистов.

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, с большой долей вероятности команду покинут вратарь , защитники , и , полузащитник Роман Ежов и нападающий Владислав Шитов.

«Все эти игроки, скорее всего, летом уйдут из «Крыльев». На часть из них претендует « », а на другую часть – «Рубин», – сказал источник.

Ранее появлялась информация об интересе к Шитову со стороны «Локомотива».

После 27-го тура «Крылья» идут в зоне стыковых матчей за право остаться в Мир РПЛ. Отставание от идущего 12-м «Факела» – 1 очко.