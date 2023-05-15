Из «Крыльев» летом могут уйти 6 игроков – Ломаев, Ежов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков и Шитов. Их хотят «Локо» и «Рубин»

Теги Локомотив Крылья Советов Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Роман Евгеньев Чемпионат.com Александр Солдатенков Роман Ежов Юрий Горшков Иван Ломаев Владислав Шитов Футбол

Из «Крыльев Советов» летом могут уйти сразу 6 футболистов.

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, с большой долей вероятности команду покинут вратарь Иван Ломаев, защитники Александр Солдатенков, Роман Евгеньев и Юрий Горшков, полузащитник Роман Ежов и нападающий Владислав Шитов.

«Все эти игроки, скорее всего, летом уйдут из «Крыльев». На часть из них претендует «Локомотив», а на другую часть – «Рубин», – сказал источник.

Ранее появлялась информация об интересе к Шитову со стороны «Локомотива».

После 27-го тура «Крылья» идут в зоне стыковых матчей за право остаться в Мир РПЛ. Отставание от идущего 12-м «Факела» – 1 очко.

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36 комментариев

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angry horse
Опять растащили весь бюджет в Самаре, никогда такого не было и вот опять🤡
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Peter Parker
Ответ Георгий Янцевич
Евгеньев и Ежов Локо бы подошли, остальные позиции вроде закрыты
Как надо ненавидеть Локо, чтобы пожелать им Евгеньева в состав. Что тебе они плохого сделали?
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Shuller18
Бедный Осинькин...
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Иннокентий Барручага
Такая политика партии, каждый сезон теряем лидеров. Тем и живём
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Георгий Янцевич
Евгеньев и Ежов Локо бы подошли, остальные позиции вроде закрыты
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E.V.P.
Из всех, потерей будет только Евгеньев. Шитов пока сырой и запомнился только чудовищной реализацией, Ежов деградировал после вызова в сборную, видимо хотел уйти раньше, но не получилось и снизил к себе требования, Горшков в поддержке атаки иногда неплох, но как защитник часто проваливается, Ломаев нервный вратарь, такой обороне точно спокойствия не придаёт, ещё и на выходах часто ошибается, Солдатенков в общей сложности, привёз основную массу голов в ворота КС. Замены, на игроков не хуже уровнем, думаю найти будет несложно. Дополнительно у всех агент Андреев, необходимо сокращать или вообще избавляться от его влияния.
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сергей николаев
Сильно работает селекционная служба в КС.
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Aleksey Yashin
Крылья опять становятся лифтом?
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King_X
С Ломаевым защита оч неуверенно себя чувствует, если в прошлых годах можно было списать на юношеский максимализм, то в этом уже понятно, что игра Вани не особо меняется, постоянно выбегает фиг знает куда
С Овсянниковым менее эффектно, но намного спокойней

Шитова вообще хоть сегодня отдавать, ни скорости, ни паса толкового, ни удара, даже голову не поднимает в половине моментов, столько атак руинит, что не сосчитать. Вчера пас хороший отдал, но в остальном прям непонятно, чем может быть привлекателен др командам. Тот же Соколов гораздо интересней

Ежов и Горшков после вызовов в сборную сдали, не знаю, почему на них так повлияло. Хотелось бы, чтоб остались, конечно, в норм форме очень перспективные

А так, главное, чтоб Крылья Бейла, Гарре и Якубу не отдавали, ключевые игроки (был ещё Коваленко, но его сразу же продали ради Зенита транзитом через Сочи). + вернуть бы в состав Барача и Иванисеню, да и в целом заменить андреевских клиентов на своих. В тех же командах, что вылетят, есть оч толковые и интересные игроки
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Никита Самарин
А Шитову зачем уходить, он пока даже не стабильный игрок стартового состава.
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Илья Ковалёв
Ответ angry horse
Опять растащили весь бюджет в Самаре, никогда такого не было и вот опять🤡
Не было и опять
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anvlad116
Ответ Aleksey Yashin
Крылья опять становятся лифтом?
На этот раз из первой лиги могут не вернуться.
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Anton Rubtsov
Ответ Peter Parker
Ломаев, Горшков, Ежов - вполне ожидаемо. Многим бы пригодились. Но Солдатенков и Евгеньев то куда, медленные и очень специфичные защитники. А с Шитовым вообще странно. В июне его Спартак продлевает на 4 года, в июле отдаёт в аренду, а в феврале продает в Крылья.
ломаев пригодился бы только команде, у которой нет вратаря. Горшков сдал - стал защитником среднего, ниже среднего уровня, Ежов пкд на травмах
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An Kr
Ответ Shuller18
Бедный Осинькин...
Единственный кого жалко в этой ситуации.
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Алексей Иванов
Ответ Георгий Янцевич
Евгеньев и Ежов Локо бы подошли, остальные позиции вроде закрыты
Макеев Евгеньев это треш будет
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An Kr
Ответ Георгий Янцевич
Евгеньев и Ежов Локо бы подошли, остальные позиции вроде закрыты
Ни тот ни другой. Оба поленья.
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An Kr
Ответ Георгий Янцевич
А вы видели вчера у Локо играл в ЦЗ вдвоём? Не сильно то лучше
А КС что-то создали? Вроде нет.
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Чётко_как_чечётка
А ещё Бабкин вернётся из аренды.
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Tollie
в Строгино напряглись...
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An Kr
Из нынешнего состава КС Локо никто не нужен. Уже взяли нужных.
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Алексей Иванов
Локо обескровливает крылья
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Чётко_как_чечётка
По-моему мы лучших уже забрали. Вчера запомнился только Гарре, хотя Шитов классную голевую отдал.
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Peter Parker
Ломаев, Горшков, Ежов - вполне ожидаемо. Многим бы пригодились. Но Солдатенков и Евгеньев то куда, медленные и очень специфичные защитники.
А с Шитовым вообще странно. В июне его Спартак продлевает на 4 года, в июле отдаёт в аренду, а в феврале продает в Крылья.
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Anton Rubtsov
и еще витюгова заберите куда-нибудь
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Никита Мартынов
Да пускай все уходят, достали уже эти качели.
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