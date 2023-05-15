Пиоли и Мальдини могут уволить из «Милана» в случае вылета от «Интера» и невыхода в ЛЧ

В «Милане» могут произойти кадровые перестановки в случае непопадания в Лигу чемпионов.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, ближайшие четыре или пять матчей могут стать решающими для будущего и в « ». Их могут уволить, если клуб вылетит от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 0:2) и не попадет в топ-4 по итогам сезона в Серии А.

В конце июня 2022 года с Мальдини и Пиоли продлили контракты, доверив им строительство команды. Однако в инвестиционной компании RedBird, которая владеет «Миланом», разочарованы тем, что никто из игроков, перешедших в команду минувшим летом, не добился успеха.

У владельцев «Милана» возникли сомнения по поводу Пиоли и Мальдини. Особенно сильными они стали после поражения от «Специи» (0:2) в матче 35-го тура Серии А. У них есть ощущение, что команда сделала шаг назад, а это привело к потере денег, которые RedBird инвестировала в клуб. Владельцы считают, что Пиоли не извлекает максимум из игроков.

У «Милана» 1 победа в 5 последних матчах. В Серии А команда занимает 5-е место, на 4 очка отставая от идущего четвертым «Лацио». Следующую игру «россонери» проведут завтра, 16 мая – против « » в 1/2 финала .