Пиоли и Мальдини могут уволить из «Милана» в случае вылета от «Интера» и невыхода в ЛЧ

Теги Интер Милан Паоло Мальдини Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

В «Милане» могут произойти кадровые перестановки в случае непопадания в Лигу чемпионов.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, ближайшие четыре или пять матчей могут стать решающими для будущего Стефано Пиоли и Паоло Мальдини в «Милане». Их могут уволить, если клуб вылетит от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 0:2) и не попадет в топ-4 по итогам сезона в Серии А.

В конце июня 2022 года с Мальдини и Пиоли продлили контракты, доверив им строительство команды. Однако в инвестиционной компании RedBird, которая владеет «Миланом», разочарованы тем, что никто из игроков, перешедших в команду минувшим летом, не добился успеха.

У владельцев «Милана» возникли сомнения по поводу Пиоли и Мальдини. Особенно сильными они стали после поражения от «Специи» (0:2) в матче 35-го тура Серии А. У них есть ощущение, что команда сделала шаг назад, а это привело к потере денег, которые RedBird инвестировала в клуб. Владельцы считают, что Пиоли не извлекает максимум из игроков.

У «Милана» 1 победа в 5 последних матчах. В Серии А команда занимает 5-е место, на 4 очка отставая от идущего четвертым «Лацио». Следующую игру «россонери» проведут завтра, 16 мая – против «Интера» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

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49 комментариев

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Carver
Ну да, это же Пиоли виноват, что у него в центре защиты играет 34-летний Кьер, а в атаке Мессиас и Браим Диас. Всего лишь в полуфинал ЛЧ прошел, с таким составом нужно было ЛЧ цеплять и чемпионство брать еще раз.
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Almaz KENZHEBEKOV
а в чём они виноваты, и так выше головы прыгнули
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Rina Rian
Ответ СуперНегр228
Обясните как Милан слил концовку сезона в Серии А?
как минимум нет "скамейки". Усиления не было совсем. Надежда была ШДК , но он совсем не показал ничего
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Rina Rian
и что это даст интересно? денег вливать в состав не хотят, а результаты им подавайте.
+18
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СуперНегр228
Обясните как Милан слил концовку сезона в Серии А?
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Cristiano Ronaldo
Зачем??? С таким составом, какой имеется у Милана, Пиоли и Мальдини сотворили настоящее чудо, выиграв чемпионат и выйдя в полуфинал Лиги Чемпионов! У Милана в атаке играют пенсионеры, в полузащите середняки Беннасер, Крунич, Побега и Вранкс, фланги отданы Салемакерсу и Мессиасу, я уже молчу о Балло Туре, Габбии и Ориги с Ребичем. Если на матч выходит основа, то со скамейки даже усилить команду во втором тайме некем! Пиоли совершил настоящее чудо, достигнув таких высот с таким составом, что сравнимо с победой Лестера Раньери в АПЛ! Состав у Милана слабее, чем у Кристал Пэласа, а владельцы лишнего евро не потратят, так причём тут главный тренер и спортдиректор? Они выжимают феноменальный результат с таким составом. С условным Джампаоло, будем за седьмое место бороться!
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DolJun
в милане хоть бы состав свой прочитали для начала. кем там играть кроме жиру, леао и томори? а, ну и тео.
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Зубы Дзюбы
Ответ Carver
Ну да, это же Пиоли виноват, что у него в центре защиты играет 34-летний Кьер, а в атаке Мессиас и Браим Диас. Всего лишь в полуфинал ЛЧ прошел, с таким составом нужно было ЛЧ цеплять и чемпионство брать еще раз.
Попади Милан не на ТТХ, отлетели бы и там. Пиоли виноват в потере очков с командами уровня Специи и Кремонезе
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Павел Шилкин
Мальдини то классных игроков молодых находит за недорого. Калулулу, Томори, Меньян, Тшау, Тео, Леао. Только ШДК пока провально выглядит. Кто ещё с таким бомж-бюджетом будет искать что-то лучше? А вот насчёт Пиоли согласен. Какие-то непонятные ротации состава в итоге две ничьи с командой 19 места, ничьи и поражение от команда 15-17 мест. Этих очков и не хватит для ЛЧ. С таким составом должен был в топ 4 точно заходить, потому что именно такие ожидания. Чемпионство каждый год и не ждали.
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Зубы Дзюбы
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
а в чём они виноваты, и так выше головы прыгнули
Посмотрите с кем в сезоне Милан терял очки, особенно весной. Это к Пиоли.

А по составу к Мальдини (нет альтернативы Тео, в старте Мессиас, только Жиру в атаке).

Грустно, но доля ответственности очевидная
+6
-2
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tema djanyzakov
Ответ Зубы Дзюбы
Посмотрите с кем в сезоне Милан терял очки, особенно весной. Это к Пиоли. А по составу к Мальдини (нет альтернативы Тео, в старте Мессиас, только Жиру в атаке). Грустно, но доля ответственности очевидная
ну так у них бюджет меньше чем у лидса, сложно покупать талантливых игроков за не большие деньги и что бы все заиграли, запрыгнуть на гору 1 раз можно, но что бы удержаться на горе, это нужно было укреплять состав либо уже из готовых игроков либо из очень талантливых. + все плюс-минус раскусили тактику милана, что он плох в позиционной атаке и можно просто закрываться и убегать в контратаки.
легко перестроиться когда ты реал или ман сити. другое дело милан в не самой богатой серии А.
так что сезон вполне удачный, а увольнять Пиоли и Мальдини это очень странно и тупо, без нормальной альтернативы и гарантий что не станет хуже. Милан и так столько лет стагнировал и вообще не боролся за попадание в ЛЧ. а тут их полуфинал не устраивает после чемпионства в прошлом сезоне
+4
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Матрёшка Ефросиьевна
в Милане по сути игроки уровня плей офф лиги чемпионов только Меньян, Томори, Тео, Бенасер, тонали и Леау
+3
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Nurgazy Aitaliev
Как можно хлопнуть Лацио и Наполи в гостях с безответными голами и, в то же время, схавать от Специи, Удинезе и Фиорентины?!
+3
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Матрёшка Ефросиьевна
не вина пиоли, что он добрался до полуфинала с Тшау, месиасом и круничем. претензии к Мальдини вполне оправданы
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Yaver Ajdar
Вполне адекватно, учитывая что команда теряет очки с командами уровня Специя, Кремонезе, Лечче, Салернитана. Во 2-м круге команда одержала всего 6 побед!!!! Это уже конечно претензии к тренеру в первую очередь (полное отсуствие командной игры, полная зависимость в атаке от формы Леао, непонимание как играть против команд-автобусов, отвратительная игра команды на стандартах). Претензии к Мальдини ужасная летняя трансферная компания, непродление Кессье, неверные приоритеты на сезон
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whereissuso
Ответ Cristiano Ronaldo
Зачем??? С таким составом, какой имеется у Милана, Пиоли и Мальдини сотворили настоящее чудо, выиграв чемпионат и выйдя в полуфинал Лиги Чемпионов! У Милана в атаке играют пенсионеры, в полузащите середняки Беннасер, Крунич, Побега и Вранкс, фланги отданы Салемакерсу и Мессиасу, я уже молчу о Балло Туре, Габбии и Ориги с Ребичем. Если на матч выходит основа, то со скамейки даже усилить команду во втором тайме некем! Пиоли совершил настоящее чудо, достигнув таких высот с таким составом, что сравнимо с победой Лестера Раньери в АПЛ! Состав у Милана слабее, чем у Кристал Пэласа, а владельцы лишнего евро не потратят, так причём тут главный тренер и спортдиректор? Они выжимают феноменальный результат с таким составом. С условным Джампаоло, будем за седьмое место бороться!
С каким составом? Мальдини этот состав и собрал)
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Sobolyuk Igor
Ответ DolJun
в милане хоть бы состав свой прочитали для начала. кем там играть кроме жиру, леао и томори? а, ну и тео.
Меньян, Бенасер, Тонали...уже не катят?
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Руслан Мозговой
Ответ Carver
Ну да, это же Пиоли виноват, что у него в центре защиты играет 34-летний Кьер, а в атаке Мессиас и Браим Диас. Всего лишь в полуфинал ЛЧ прошел, с таким составом нужно было ЛЧ цеплять и чемпионство брать еще раз.
Да это вообще великое достижение как Пиоли, так и Мальдини. не знаю, что у руководства за проблемы с головой, если на такое решатся..
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Всё знаю
Не совсем понимаю логику.
Или руководство думает, что Милан обязан быть в финале?)
Да они с наполи не были фаворитом даже.
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Cristiano Ronaldo
Ответ whereissuso
С каким составом? Мальдини этот состав и собрал)
Причём тут Мальдини, если руководство на усиление три копейки выделило? Как раз многие и заиграли, из тех кого привёл Мальдини, но середняками они быть не перестали. Пиоли выжимает максимум возможностей их состава, который сопоставим с составами Лацио и Ромы.
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Зубы Дзюбы
Ответ kaka10
Так ты берёшь отдельные фрагменты и высказываешься по ним. Любой клуб не способен провести на одном высоком уровне весь сезон и одним составом. Спады команды связаны с низким уровнем скамейки, усталостью основных игроков (не забываем про ЧМ посреди сезона) и плотным календарём. Я уверен, что если бы Милан вылетел в 1/8 ЛЧ, то попала в тройку без нервов. Но ЛЧ заставляет тебя распределять силы на матч с Наполи в ЛЧ и матчи с аутсайдерами Серии А. Где-то всё равно отрицательно прорвёт
У Милана особенно ЧМ повлиял. Там либо на лавке сидели, либо не играли.
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kaka10
Ответ Зубы Дзюбы
Посмотрите с кем в сезоне Милан терял очки, особенно весной. Это к Пиоли. А по составу к Мальдини (нет альтернативы Тео, в старте Мессиас, только Жиру в атаке). Грустно, но доля ответственности очевидная
Так ты берёшь отдельные фрагменты и высказываешься по ним.

Любой клуб не способен провести на одном высоком уровне весь сезон и одним составом. Спады команды связаны с низким уровнем скамейки, усталостью основных игроков (не забываем про ЧМ посреди сезона) и плотным календарём.

Я уверен, что если бы Милан вылетел в 1/8 ЛЧ, то попала в тройку без нервов. Но ЛЧ заставляет тебя распределять силы на матч с Наполи в ЛЧ и матчи с аутсайдерами Серии А. Где-то всё равно отрицательно прорвёт
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Фантом
Кхм... надо думать, "Милан" в последние лет десять как минимум постоянно выигрывал чемпионат и выходил в финал ЛЧ, чтобы результаты этого года считать провалом?

Похоже, там у кого-то головокружение от успехов. И если Мальдини еще можно объявить в неудачных покупках на этот сезон, то Пиоли виноват в основном в том, что выиграл серию А в прошлом году, не надо было этого делать.
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Серегей Юдин
Все таки вина тренера есть, что ни 30 миллионный деКетелар, ни Ориги, в которого вложили много с учетом зарплаты и подписных бонусов, фактически провалились. Без тренера не покупали же их. А так по составу Милан на уровне Ромы. И лишь благодаря Пиоли показывает супер игру.
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Михаил Назаров
Ответ Cristiano Ronaldo
Зачем??? С таким составом, какой имеется у Милана, Пиоли и Мальдини сотворили настоящее чудо, выиграв чемпионат и выйдя в полуфинал Лиги Чемпионов! У Милана в атаке играют пенсионеры, в полузащите середняки Беннасер, Крунич, Побега и Вранкс, фланги отданы Салемакерсу и Мессиасу, я уже молчу о Балло Туре, Габбии и Ориги с Ребичем. Если на матч выходит основа, то со скамейки даже усилить команду во втором тайме некем! Пиоли совершил настоящее чудо, достигнув таких высот с таким составом, что сравнимо с победой Лестера Раньери в АПЛ! Состав у Милана слабее, чем у Кристал Пэласа, а владельцы лишнего евро не потратят, так причём тут главный тренер и спортдиректор? Они выжимают феноменальный результат с таким составом. С условным Джампаоло, будем за седьмое место бороться!
Ну это ты Джампаоло перехвалил, с ним за невылет боролись
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