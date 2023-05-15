Пиоли и Мальдини могут уволить из «Милана» в случае вылета от «Интера» и невыхода в ЛЧ
В «Милане» могут произойти кадровые перестановки в случае непопадания в Лигу чемпионов.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, ближайшие четыре или пять матчей могут стать решающими для будущего Стефано Пиоли и Паоло Мальдини в «Милане». Их могут уволить, если клуб вылетит от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 0:2) и не попадет в топ-4 по итогам сезона в Серии А.
В конце июня 2022 года с Мальдини и Пиоли продлили контракты, доверив им строительство команды. Однако в инвестиционной компании RedBird, которая владеет «Миланом», разочарованы тем, что никто из игроков, перешедших в команду минувшим летом, не добился успеха.
У владельцев «Милана» возникли сомнения по поводу Пиоли и Мальдини. Особенно сильными они стали после поражения от «Специи» (0:2) в матче 35-го тура Серии А. У них есть ощущение, что команда сделала шаг назад, а это привело к потере денег, которые RedBird инвестировала в клуб. Владельцы считают, что Пиоли не извлекает максимум из игроков.
У «Милана» 1 победа в 5 последних матчах. В Серии А команда занимает 5-е место, на 4 очка отставая от идущего четвертым «Лацио». Следующую игру «россонери» проведут завтра, 16 мая – против «Интера» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
А по составу к Мальдини (нет альтернативы Тео, в старте Мессиас, только Жиру в атаке).
Грустно, но доля ответственности очевидная
легко перестроиться когда ты реал или ман сити. другое дело милан в не самой богатой серии А.
так что сезон вполне удачный, а увольнять Пиоли и Мальдини это очень странно и тупо, без нормальной альтернативы и гарантий что не станет хуже. Милан и так столько лет стагнировал и вообще не боролся за попадание в ЛЧ. а тут их полуфинал не устраивает после чемпионства в прошлом сезоне
Или руководство думает, что Милан обязан быть в финале?)
Да они с наполи не были фаворитом даже.
Любой клуб не способен провести на одном высоком уровне весь сезон и одним составом. Спады команды связаны с низким уровнем скамейки, усталостью основных игроков (не забываем про ЧМ посреди сезона) и плотным календарём.
Я уверен, что если бы Милан вылетел в 1/8 ЛЧ, то попала в тройку без нервов. Но ЛЧ заставляет тебя распределять силы на матч с Наполи в ЛЧ и матчи с аутсайдерами Серии А. Где-то всё равно отрицательно прорвёт
Похоже, там у кого-то головокружение от успехов. И если Мальдини еще можно объявить в неудачных покупках на этот сезон, то Пиоли виноват в основном в том, что выиграл серию А в прошлом году, не надо было этого делать.