Малком улетел из России за 3 тура до конца Мир РПЛ. У него родился сын
Вингер «Зенита» Малком улетел из России за 3 тура до окончания Мир РПЛ.
Бразилец опубликовал в сторис инстаграма с геометкой в аэропорту Парижа. Оттуда, вероятно, он вылетит в Бразилию.
Фото: instagram.com/malcomoliveira_97/
Позавчера, 13 мая, у Малкома родился первый сын. «Зенит» поздравил футболиста с этим событием: «В семье Малкома произошло радостное событие – его возлюбленная Летисия родила сына! Мальчика назвали Габриэл. Сине-бело-голубые поздравляют Малкома и Летисию и желают молодым родителям и маленькому Габриэлу отличного настроения и прекрасного самочувствия!»
«Зениту» до конца сезона осталось провести три матча в РПЛ. Соперниками петербуржцев станут «Оренбург», «Сочи» и воронежский «Факел».
Малком в этом сезоне забил 23 гола и отдал 7 результативных передач в 27 матчах Мир РПЛ. У него был шанс побить рекорд Олега Веретенникова по голам в чемпионате за сезон – до него 2 мяча.
Летом возвращайся)
Хотя все остальные ещё играют
Моя подруга будет в Бразилии. Там все родственники и близкие люди. Она будет находиться там. В мае ребёнок родится. Надеюсь, смогу выпросить себе несколько дней выходных, чтобы поприсутствовать на родах. Жду с нетерпением. Это, возможно, самая большая мечта в жизни – стать отцом».//
Вам, вероятно, счастья быть отцом не досталось. (Надеюсь, пока). Иначе бы вы не задавали дурацких вопросов.
Кстати, именно такие ветки показывают насколько токсичны болельщики спартака.