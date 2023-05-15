Малком улетел из России за 3 тура до конца Мир РПЛ. У него родился сын

Вингер «Зенита» Малком улетел из России за 3 тура до окончания Мир РПЛ.

Бразилец опубликовал в сторис инстаграма с геометкой в аэропорту Парижа. Оттуда, вероятно, он вылетит в Бразилию.

Фото: instagram.com/malcomoliveira_97/

Позавчера, 13 мая, у Малкома родился первый сын. «Зенит» поздравил футболиста с этим событием: «В семье произошло радостное событие – его возлюбленная Летисия родила сына! Мальчика назвали Габриэл. Сине-бело-голубые поздравляют Малкома и Летисию и желают молодым родителям и маленькому Габриэлу отличного настроения и прекрасного самочувствия!»

« » до конца сезона осталось провести три матча в РПЛ. Соперниками петербуржцев станут «Оренбург», «Сочи» и воронежский «Факел».

Малком в этом сезоне забил 23 гола и отдал 7 результативных передач в 27 матчах Мир . У него был шанс побить рекорд Олега Веретенникова по голам в чемпионате за сезон – до него 2 мяча.