Малком улетел из России за 3 тура до конца Мир РПЛ. У него родился сын

Теги Зенит премьер-лига Россия соцсети Малком Футбол

Вингер «Зенита» Малком улетел из России за 3 тура до окончания Мир РПЛ.

Бразилец опубликовал в сторис инстаграма с геометкой в аэропорту Парижа. Оттуда, вероятно, он вылетит в Бразилию.

Фото: instagram.com/malcomoliveira_97/

Позавчера, 13 мая, у Малкома родился первый сын. «Зенит» поздравил футболиста с этим событием: «В семье Малкома произошло радостное событие – его возлюбленная Летисия родила сына! Мальчика назвали Габриэл. Сине-бело-голубые поздравляют Малкома и Летисию и желают молодым родителям и маленькому Габриэлу отличного настроения и прекрасного самочувствия!»

«Зениту» до конца сезона осталось провести три матча в РПЛ. Соперниками петербуржцев станут «Оренбург», «Сочи» и воронежский «Факел».

Малком в этом сезоне забил 23 гола и отдал 7 результативных передач в 27 матчах Мир РПЛ. У него был шанс побить рекорд Олега Веретенникова по голам в чемпионате за сезон – до него 2 мяча.

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103 комментария

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Сергей Лимонников
Ответ che kaif
Вот вам и рекорд Веретиникова
сын важнее
+179
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Фёдор Кузнецов
Задачу выполнил, можно и к сыну
+77
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Фёдор Кузнецов
Ответ Burel
его разве не под задачи в ЛЧ покупали
Ну извините, не Малком виноват что ЛЧ нет
+75
-7
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Oleg Olegov
Заслужил.
Летом возвращайся)
+74
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Julia_Lawyer
Ответ jonnysilverhand01
А что не в россии россияне рожают детей ? Сказочный
Рожают. И жены зенитовских легионеров тоже. Но только не в случае Летисии, которая долго лечилась и даже вынуждена была прибегнуть к операции, дабы зачать и выносить. Всем, кроме вас понятно, что в такой ситуации ей лучше было быть рядом с лечащим врачом и родными. Еще вопросы будут?
+44
-10
+34
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che kaif
Вот вам и рекорд Веретиникова
+41
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InGrid
Ответ Ковид 07.10.52
Это придуманный рекорд газовыми для Малкома, рекорд Симоняна 35 голов.
Ну Чемпионат России и СССР сравнивать, ну такое себе. Да и рекорд не Симоняна, у которого 34 гола в 1950 г., а Протасова, который наколотил 35 в 1985.
+30
-1
+29
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Ix Ygrek
да, да, больше всего Малком сейчас думает о рекорде Веретенникова, когда сын-первенец родился... поздравляю молодого отца)
+32
-5
+27
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Любовь Мелехова
Забил гол в день рождения сына и праздновал чемпионство Зенита в этот день! Столько положительных эмоций! Поздравляем!
+28
-5
+23
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Любовь Мелехова
Ответ jonnysilverhand01
А что не в россии россияне рожают детей ? Сказочный
С каких это пор мужики стали рожать? 😄
+25
-4
+21
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Фёдор Кузнецов
Ответ Burel
он вроде сыграл два цикла там
И в одном из них очень помог
+16
-1
+15
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Semen Rusin
А вы бы не отпустили на месте Зенита? все сделал, что надо, можно и отдохнуть.
Хотя все остальные ещё играют
+14
-2
+12
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Night Wolf
ну что вы так за рекорд то переживаете, особенно спартаковцы, сейчас позвоним из Кремля, тем более там же два наших фарма и судьи наши, у вендела 9 голов есть ну наколотит последним трëм 17 голов, нам с нашим админресурсом чего переживать, пусть спартачи плачут вечно что их убивают
+13
-3
+10
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Сергей Жарковский
Поздравляем с рождением сына! Зенит ждёт своего бомбардира!👏👏👏
+11
-3
+8
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Julia_Lawyer
Ответ jonnysilverhand01
А ты откуда все это знаешь ? Воображение у тебя ТОП … летисия
Малком: "«Семья – это всё, что у меня есть. Это важный мотивирующий фактор. Хочу, чтобы мои любимые люди ни в чём не нуждались. Мы ожидаем пополнения в мае. Должен родиться сын. Планируем назвать его Габриэль – это имя архангела. Мы долго шли к этому. Долго пытались. К сожалению, у моей подруги были проблемы со здоровьем. Состоялась операция. После нам сказали, что шансы забеременеть небольшие. Но случилось чудо. Бог послал нам ребёнка.

Моя подруга будет в Бразилии. Там все родственники и близкие люди. Она будет находиться там. В мае ребёнок родится. Надеюсь, смогу выпросить себе несколько дней выходных, чтобы поприсутствовать на родах. Жду с нетерпением. Это, возможно, самая большая мечта в жизни – стать отцом».//

Вам, вероятно, счастья быть отцом не досталось. (Надеюсь, пока). Иначе бы вы не задавали дурацких вопросов.
+9
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Verhovn
Ответ Spartakus1984
Навестил сына и можно назад вернуться.То что Малком так себе спортсмен это понятно было когда он в зенит перешел и оставшись без ЛЧ не пытался сменить клуб.Его жест Медведеву много чем говорит.
Ты серьёзно сейчас? 😄
+9
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Lionel Andres Messi 10
Сначала подумал: когда это Малком разжиреть успел?
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-2
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Павел Светлов
Ответ InGrid
Ну Чемпионат России и СССР сравнивать, ну такое себе. Да и рекорд не Симоняна, у которого 34 гола в 1950 г., а Протасова, который наколотил 35 в 1985.
и матчей больше, и на Протасова вся союзная республика работала, говорят
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mean machine/
Поздравления!
Кстати, именно такие ветки показывают насколько токсичны болельщики спартака.
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Святослав Степанов
Ответ Ковид 07.10.52
Это придуманный рекорд газовыми для Малкома, рекорд Симоняна 35 голов.
Ротор 90-ых как стал газовым?) Рекорд чемпионатов России был установлен, когда Спартак был газовым.
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FeNs
Поздравляем! Здоровья новорожденному !
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cektor
нормально настрелял ))
+4
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Михаил Иванов
Ответ che kaif
Вот вам и рекорд Веретиникова
ВерЕтенНикова.
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Михаил Иванов
Ответ Ковид 07.10.52
А как же рекорд по забитым ...наплевал...а так газовые старались, аж забыли про рекорд Симоняна, организовав Веретенникова, потому что он меньше забил...и вот такой поворот....
Рекорд Симоняна в какой стране произошел ? Не подскажешь умник?
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Юрий Кечко
Ответ Александр Жердин
Комментарий удален модератором
Спартакус мазазист, он даже порой соглашается с унижениям
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