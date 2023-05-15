«Ливерпуль» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 20:7
«Ливерпуль» одержал три сухие победы подряд.
Сегодня команда Юргена Клоппа в гостях разгромила «Лестер» (3:0) в 36-м туре АПЛ.
В последний раз мерсисайдцы проигрывали 1 апреля – «Манчестер Сити» (1:4). Затем у них было две ничьих, а после этого – семь побед подряд с общим счетом 20:7.
В оставшихся двух играх сезона «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» и «Саутгемптоном».
Тут надо минимум 3 топ трансфера чтобы уж реально бороться
Зидан пускай тренирует там сборную Францию или Реал. Мне лучше смотреть на сварку чем на Зиданбол
Команда, которая так провалила первую часть сезона, не выглядит, как железный победитель 9 матчей подряд.
закончилась...
У человека просто комплексы какие-то