«Ливерпуль» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 20:7

«Ливерпуль» одержал три сухие победы подряд.

Сегодня команда в гостях разгромила « » (3:0) в 36-м туре .

В последний раз мерсисайдцы проигрывали 1 апреля – «Манчестер Сити» (1:4). Затем у них было две ничьих, а после этого – семь побед подряд с общим счетом 20:7.

В оставшихся двух играх сезона « » сыграет с «Астон Виллой» и «Саутгемптоном».