«Ливерпуль» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 20:7

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лестер Футбол

«Ливерпуль» одержал три сухие победы подряд.

Сегодня команда Юргена Клоппа в гостях разгромила «Лестер» (3:0) в 36-м туре АПЛ.

В последний раз мерсисайдцы проигрывали 1 апреля – «Манчестер Сити» (1:4). Затем у них было две ничьих, а после этого – семь побед подряд с общим счетом 20:7.

В оставшихся двух играх сезона «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» и «Саутгемптоном».

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47 комментариев

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Donald J. Trump
Ответ d.radbil
Я думал ты за Тен Хага. Его футбол все же ближе по стилю игры к Барсе чем то, что ставит Клопп
После того, как МЮ вытер ноги о Барселону в ЛЕ, Риго внезапно стал фанатом остальных 19 клубов АПЛ.
+36
-5
+31
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igls54
Поздновато раскочегарились
+19
-2
+17
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rigobersong
Верим в 4е место!:) Лысый шарлатан не должен с такой игрой попадать в ЛЧ:) Весь адекватный мир за Ливерпуль!:))
+47
-35
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Donald J. Trump
Ответ rigobersong
Зачем это вранье, я никогда МЮ не симпатизировал, а к Ливерпулю относился ровно:) Хотя откуда тебе знать, ты даже не можешь в Википедию зайти и посмотреть где играл Ригобер Сонг:))
Так я и не вру. После того как Эрик провел по губам топарю Чаппи, ты теперь с нетерпением ждёшь тур АПЛ, что бы поболеть за соперника МЮ. Тебя самого первого видно на ветках МЮ.
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Плеймейкер87
Очень мощный финиш сезона
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Teleport
Ответ llolishe
Клоппа пора увольнять Провалил середину сезона
шок-контент, конечно! хорошо, что в клубе компетентные люди принимают решения, а не ты
+4
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Владимир Владимирович
Как же поздно Ливерпуль включился , какие то 3-4 очка не хватает до четвертого места , а ведь теряли очки со слабаками. Смотрел бы я тогда на лица тех кто Тен Хаага волшебником видели, ещё с его провальнейшим трансфером Антони
+5
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llolishe
Ответ Арман Мартиросян
В следующем сезоне обязаны бороться за чемпионство.
Смелое заявление
Тут надо минимум 3 топ трансфера чтобы уж реально бороться
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ОттоДракула
А что с Лестером случилось в этом году? Какой-то грандиозный провал.
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Bunyod Turgunov
Ответ llolishe
Клопп показал всему миру что ему плевать на клуб Энрике, Зидан -есть норм тренеры
Энрике это тренер выше среднего уровня. То что он брал кубки в Барселоне это заслуга Месси, Иниесты, Бускетс и других.
Зидан пускай тренирует там сборную Францию или Реал. Мне лучше смотреть на сварку чем на Зиданбол
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Кирилл Набухов
Ответ The Best
Под конец сезона проснулись 👏 Должны надеятся на потерю очков Ньюкасла или МЮ чтобы попасть в Лигу Чемпионов.
Должны сами брать оставшиеся 6 очков для начала.
Команда, которая так провалила первую часть сезона, не выглядит, как железный победитель 9 матчей подряд.
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rigobersong
Ответ Donald J. Trump
После того, как МЮ вытер ноги о Барселону в ЛЕ, Риго внезапно стал фанатом остальных 19 клубов АПЛ.
Зачем это вранье, я никогда МЮ не симпатизировал, а к Ливерпулю относился ровно:) Хотя откуда тебе знать, ты даже не можешь в Википедию зайти и посмотреть где играл Ригобер Сонг:))
+8
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инок
Надеюсь, что черная полоса у Ливерпуля и Клоппа наконец
закончилась...
+1
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d.radbil
Ответ rigobersong
Верим в 4е место!:) Лысый шарлатан не должен с такой игрой попадать в ЛЧ:) Весь адекватный мир за Ливерпуль!:))
Я думал ты за Тен Хага. Его футбол все же ближе по стилю игры к Барсе чем то, что ставит Клопп
+2
-2
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Арман Мартиросян
Ответ Donald J. Trump
После того, как МЮ вытер ноги о Барселону в ЛЕ, Риго внезапно стал фанатом остальных 19 клубов АПЛ.
Дональд, "вытер ноги" это 7-0, а не преимущество в 1 мяч в двухматчевом противостоянии.
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The Best
Ответ Donald J. Trump
Так я и не вру. После того как Эрик провел по губам топарю Чаппи, ты теперь с нетерпением ждёшь тур АПЛ, что бы поболеть за соперника МЮ. Тебя самого первого видно на ветках МЮ.
Его на ветках Челси тоже очень часто видно)
У человека просто комплексы какие-то
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космонавт на дереве
жаль, что поздновато разогнались
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Владимир Владимирович
Ладно то с Ливерулем, но турнир вероятно покидает Лестер, а Нотингем и Эвертон спасутся, ну судя по очкам и календарю оставшихся двух матчей. Команда сказка тонет
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Donald J. Trump
Ответ ОттоДракула
А что с Лестером случилось в этом году? Какой-то грандиозный провал.
Маленький бюджет и наплевательское отношение руководства клуба.
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Владимир Владимирович
Ответ llolishe
Клоппа пора увольнять Провалил середину сезона
А кого вместо него назначить ? Его уволить это стрельба себе в ногу, надо ещё как минимум сезон посмотреть. Клоппа с распростёртыми объятиями пригласят Юве Милан даже Реал если Анчи не заберет ушастого
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Velirpa
Клопп-2024! vote!
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Алексей Антонович
Ответ llolishe
В чем шок контент Клопп каждый сезон два турнира сливает просто Почти каждый сезон в январе команда просто не играет
в прошлом сезоне особенно все сліл
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az za
Хорош Клопп... Жаль будет только если с таким спринтом вне ЛЧ все ж будем.,..
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