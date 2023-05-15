Комитет Госдумы по спорту одобрил законопроект об интеграции новых регионов в систему спорта России

Теги Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Легкая атлетика

Госдума 17 мая рассмотрит законопроект об интеграции новых регионов в систему спорта РФ.

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект о комплексной интеграции новых регионов в систему функционирования физкультуры и спорта в России.

Согласно законопроекту, представители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут создавать региональные спортивные федерации и входить в общероссийские.

Также предлагается признавать спортивные звания, разряды, квалификационные категории спортивных судей и тренеров, которые были присвоены им ранее в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР и Украины.

Знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне» ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей приравниваются к соответствующим знакам отличия РФ. 

«Интеграция в единую спортивную систему позволит регионам получить соответствующее финансирование, а спортсменам и тренерам – участвовать в стартах на всероссийском уровне и претендовать на связанные с этим выплаты и преференции.

[Представители новых регионов] рассказывали о своих проблемах, в том числе с аккредитацией федераций, с получением званий, со спортивной инфраструктурой. Здорово, что эти проблемы решаются уже сейчас, с внесением этого законопроекта», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В документе говорится о формировании и финансировании спортивных сборных команд, использовании объектов спорта в новых регионах для проведения соревнований, организованных РФ, а также о внесении в перечень базовых видов спорта видов, включенных в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и других, развиваемых на территории новых субъектов.

Также предлагается оказывать меры социальной поддержки чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионатов Европы и других международных спортивных соревнований, входивших в составы сборных команд ДНР, ЛНР и Украины.

Эти спортсмены имеют право на получение стипендий, льгот, стимулирующих выплат и других мер социальной поддержки, установленных соответственно нормативными правовыми актами России.

26 комментариев

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Ебздрогыч
На месте "новых" регионов я бы два раза подумал, может через месяц-другой реинтегрироваться придется
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Ебздрогыч
Параолимпийский спорт - наиболее перспективное направление
+37
-10
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Мистер Уайт
Всех депутатов отправить в Херсон или Бахмут на матч открытия нового сезона.
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shahmur
ой не спешил бы я на их месте
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Мистер Уайт
Ответ Ебздрогыч
Параолимпийский спорт - наиболее перспективное направление
Тонко:) Терюшков прочитает и напишет на тебя донос.
+17
-4
+13
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Vadja
Тут еще большой вопрос, у кого шиза забористее: у Кирсана Илюмжинова с инопланетянами, Вангой и прочим, или у этих "интеграторов", которым какие-то несуществующие новые регионы мерещатся и свербят.
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+12
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Олег Кузнецов
Ответ Ебздрогыч
На месте "новых" регионов я бы два раза подумал, может через месяц-другой реинтегрироваться придется
Вроде границы новых регионов еще не определили...Нигде не видел документов по этому поводу.
+12
-1
+11
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Alexandr Tarakanoff
Один новые регионы в состав вводит, другие их в спортивную систему включают... Ей богу в параллельной вселенной люди живут.
+13
-5
+8
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KozlikX
теперь заживём , паралимпийские игры можно в соло проводить, конкуренция будет запредельная
+11
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Павел Светлов
неужели настолько неудержимо желание урвать хоть что-то???
+8
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ДЖИН
Страна пони и розовых чудес. Уникум. Умом их не понять, аршином не измерить. Наконец то танковый биатлон будут проводить не где то в Сибири. Но это не точно.
+7
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Data Architector
Еще повод для дисквалификаций...
+4
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nikitatim
параллельная реальность
+5
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GMF
Вадим Евсеев жпг
+3
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MironSM84
Пулевая и стендовая стрельба)
+2
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sav187
Ответ Ебздрогыч
На месте "новых" регионов я бы два раза подумал, может через месяц-другой реинтегрироваться придется
А уж спортсменам точно лучше сохранить украинское гражданство.
+1
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Иван Алейников
Ответ Мистер Уайт
Тонко:) Терюшков прочитает и напишет на тебя донос.
Не особо тонко, но пойдет) про товарища согласен полностью)
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Tatiana Klm
Ответ Atsuktuvas
А почему под тегом "легкая атлетика"? Все лучшие бегуны тут?
До слез))
0
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Александр Носов
Ответ Олег Кузнецов
Вроде границы новых регионов еще не определили...Нигде не видел документов по этому поводу.
За Львовом граница пройдет. Как при Рюриковичах.
0
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Ебздрогыч
Ответ Michael_Monza
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А вы, как я понимаю, оттуда в патриотическом порыве комменты строчите?
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Michael_Monza
Ответ Ебздрогыч
На месте "новых" регионов я бы два раза подумал, может через месяц-другой реинтегрироваться придется
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blaugrana_man
Да да да, класс. Тут такой лакомый кусочек, поживиться будет чем. Организаторы донецкой ЛФЛ за 4 года озолотились с ног до головы, главное теперь в план СэВэО включить пункт "отодвинуть хохлов от Авдеевки", чтоб можно было рубить капусту на местных любителях поиграть в футбол за деньги.
Обязательно заявку через госуслуги кидать, чтоб можно было с футбольного поля сразу под Бахмут.
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Atsuktuvas
А почему под тегом "легкая атлетика"? Все лучшие бегуны тут?
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jonnysilverhand01
Ахахахаа и это валера ещё ничего не начинал
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