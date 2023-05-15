Комитет Госдумы по спорту одобрил законопроект об интеграции новых регионов в систему спорта России

Госдума 17 мая рассмотрит законопроект об интеграции новых регионов в систему спорта РФ.

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект о комплексной интеграции новых регионов в систему функционирования физкультуры и спорта в России.

Согласно законопроекту, представители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут создавать региональные спортивные федерации и входить в общероссийские.

Также предлагается признавать спортивные звания, разряды, квалификационные категории спортивных судей и тренеров, которые были присвоены им ранее в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР и Украины.

Знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне» ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей приравниваются к соответствующим знакам отличия РФ.

«Интеграция в единую спортивную систему позволит регионам получить соответствующее финансирование, а спортсменам и тренерам – участвовать в стартах на всероссийском уровне и претендовать на связанные с этим выплаты и преференции.

[Представители новых регионов] рассказывали о своих проблемах, в том числе с аккредитацией федераций, с получением званий, со спортивной инфраструктурой. Здорово, что эти проблемы решаются уже сейчас, с внесением этого законопроекта», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

В документе говорится о формировании и финансировании спортивных сборных команд, использовании объектов спорта в новых регионах для проведения соревнований, организованных РФ, а также о внесении в перечень базовых видов спорта видов, включенных в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и других, развиваемых на территории новых субъектов.

Также предлагается оказывать меры социальной поддержки чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионатов Европы и других международных спортивных соревнований, входивших в составы сборных команд ДНР, ЛНР и Украины.

Эти спортсмены имеют право на получение стипендий, льгот, стимулирующих выплат и других мер социальной поддержки, установленных соответственно нормативными правовыми актами России.