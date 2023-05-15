Салах отдал 3 голевых паса в матче с «Лестером». 10+10 за сезон АПЛ лишь у него и Сака

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Лестер Мохамед Салах Трент Александер-Арнолд Кертис Джонс Букайо Сака Футбол

Мохамед Салах принял участие во всех трех голах «Ливерпуля» в ворота «Лестера».

Форвард мерсисайдцев отдал три результативных паса в 36-м туре АПЛ. В первом тайме он дважды ассистировал хавбеку Кертису Джонсу, а во втором откатил мяч под удар Тренту Александер-Арнолду при штрафном.

В текущем сезоне лишь два футболиста забили минимум 10 голов и сделали минимум 10 ассистов в АПЛ: Салах и вингер «Арсенала» Букайо Сака.

Подробно со статистикой игрока «Ливерпуля» можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sfilatov13
Григорян Кубань возглавил, а вы всякую ерунду публикуете
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Околович
и люди называют этот сезон для него провальным
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Павел Анатольевич
Дорогие друзья, подпишитесь пожалуйста на мой блог о Криштиану Роналду! (блог см. в профиле)
🤣🤣🤣
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Ответ Redsfan
Потому что а) он не вручался б) Салах не был категорически лучшим игроком ЛФК в том сезоне - там очень круты были и Мане, и Хендо, и Аллисон
И в первую очередь Ван Дейк, который к слову и был признан игроком сезона в Апл
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kacnep
И это в сезон, когда «Салах не тот и сдулся»
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jan Paskel
Ответ Павел Анатольевич
Дорогие друзья, подпишитесь пожалуйста на мой блог о Криштиану Роналду! (блог см. в профиле)
Начни торговать пейджерами. Перспективнее
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Redsfan
Ответ Иван Иванов
Почему Салах не получил золотой мяч в том сезоне ,когда Ливерпуль выиграл АПЛ для меня загадка.
Потому что а) он не вручался б) Салах не был категорически лучшим игроком ЛФК в том сезоне - там очень круты были и Мане, и Хендо, и Аллисон
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
Ответ Артём Околович
и люди называют этот сезон для него провальным
32+14. Всем бы такую стату)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sintenced
Особенно третий голевой хорош вышел. Когда потрогал мяч перед пушкой Трента со штрафного.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Ответ Redsfan
Потому что а) он не вручался б) Салах не был категорически лучшим игроком ЛФК в том сезоне - там очень круты были и Мане, и Хендо, и Аллисон
Радостно, что хоть кто то помнит как хорош был капитан в том сезоне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Teleport
Ответ sintenced
Особенно третий голевой хорош вышел. Когда потрогал мяч перед пушкой Трента со штрафного.
ля, пушка страшная, конечно, любо-дорого, что со штрафного забил Трент
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Ответ sfilatov13
Григорян Кубань возглавил, а вы всякую ерунду публикуете
Где инфа?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f5dfmvw9bk
Ответ sfilatov13
Григорян Кубань возглавил, а вы всякую ерунду публикуете
😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yrok77
Ответ Игорь Климов
Ещё "Роман" и "Имя Фамилия".
глорье месси думает, что всему миру интересен только их кумир🤦‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Jan Paskel
Начни торговать пейджерами. Перспективнее
Его скоро за Спам заблокируют, и до пейджеров дело не дойдёт)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ rigobersong
🤣🤣🤣
Он ещё и попросит подписаться и на Аль-Наср)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Салах топ уровень ! Ждём возвращение Мане !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Почему Салах не получил золотой мяч в том сезоне ,когда Ливерпуль выиграл АПЛ для меня загадка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий