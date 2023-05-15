Салах отдал 3 голевых паса в матче с «Лестером». 10+10 за сезон АПЛ лишь у него и Сака

Мохамед Салах принял участие во всех трех голах «Ливерпуля» в ворота «Лестера».

Форвард мерсисайдцев отдал три результативных паса в 36-м туре . В первом тайме он дважды ассистировал хавбеку , а во втором откатил мяч под удар при штрафном.

В текущем сезоне лишь два футболиста забили минимум 10 голов и сделали минимум 10 ассистов в АПЛ: Салах и вингер «Арсенала» Букайо Сака.

Подробно со статистикой игрока «Ливерпуля» можно ознакомиться здесь.