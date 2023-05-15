Салах отдал 3 голевых паса в матче с «Лестером». 10+10 за сезон АПЛ лишь у него и Сака
Мохамед Салах принял участие во всех трех голах «Ливерпуля» в ворота «Лестера».
Форвард мерсисайдцев отдал три результативных паса в 36-м туре АПЛ. В первом тайме он дважды ассистировал хавбеку Кертису Джонсу, а во втором откатил мяч под удар Тренту Александер-Арнолду при штрафном.
В текущем сезоне лишь два футболиста забили минимум 10 голов и сделали минимум 10 ассистов в АПЛ: Салах и вингер «Арсенала» Букайо Сака.
Подробно со статистикой игрока «Ливерпуля» можно ознакомиться здесь.
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