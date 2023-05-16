Тренер «Далласа» Дебур выиграл 7 из 7 седьмых матчей в плей-офф. Он на 2-м месте в истории НХЛ по числу таких побед

Тренер «Далласа» Питер Дебур выиграл 7 из 7 седьмых матчей в плей-офф.

« » обыграл «Сиэтл» в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:1, 4-3).

Главный тренер «Старс» продлил свою победную серию в решающих матчах плей-офф НХЛ до 7 матчей.

В своей карьере он еще ни разу не уступал в седьмых матчах.

С «Нью-Джерси» в 2012 году он выиграл у «Флориды» в первом раунде (3:2 2ОТ), с «Сан-Хосе» – в 2016 году у «Нэшвилла» во втором раунде (5:0), в 2019 году – у «Вегаса» в первом раунде (5:4 ОТ) и «Колорадо» во втором раунде (3:2), с «Вегасом» – в 2020 году у «Ванкувера» во втором раунде (3:0), в 2021 году – у «Миннесоты» в первом раунде (6:2).

В списке самых побеждающих тренеров в седьмых матчах в истории НХЛ Дебур (7-0) вышел на единоличное второе место, обогнав (6-3) и Пэта Бернса (6-3).

Лидером является (8-3).