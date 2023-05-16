Тренер «Далласа» Дебур выиграл 7 из 7 седьмых матчей в плей-офф. Он на 2-м месте в истории НХЛ по числу таких побед

Теги рейтинги Кубок Стэнли Даллас Дэррил Саттер НХЛ Скотти Боумэн Пэт Бернс Питер Дебур Хоккей

Тренер «Далласа» Питер Дебур выиграл 7 из 7 седьмых матчей в плей-офф.

«Даллас» обыграл «Сиэтл» в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:1, 4-3).

Главный тренер «Старс» Питер Дебур продлил свою победную серию в решающих матчах плей-офф НХЛ до 7 матчей.

В своей карьере он еще ни разу не уступал в седьмых матчах.

С «Нью-Джерси» в 2012 году он выиграл у «Флориды» в первом раунде (3:2 2ОТ), с «Сан-Хосе» – в 2016 году у «Нэшвилла» во втором раунде (5:0), в 2019 году – у «Вегаса» в первом раунде (5:4 ОТ) и «Колорадо» во втором раунде (3:2), с «Вегасом» – в 2020 году у «Ванкувера» во втором раунде (3:0), в 2021 году – у «Миннесоты» в первом раунде (6:2). 

В списке самых побеждающих тренеров в седьмых матчах в истории НХЛ Дебур (7-0) вышел на единоличное второе место, обогнав Скотти Боумэна (6-3) и Пэта Бернса (6-3).

Лидером является Дэррил Саттер (8-3).

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17 комментариев

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Аморалинни
Док "ЛетсГоу" Риверс: а че так можно было?
+21
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Марсель Объелся
Док Риверс из параллельной вселенной
+6
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norg
Ответ Аморалинни
Док "ЛетсГоу" Риверс: а че так можно было?
Камонлетсгоуыч )
+6
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Макс
Если хочет кубок в этом сезоне, лучше до 7х матчей больше не доводить, ведь теперь большой шанс, что серия прервётся.
Любые серии прерываются 🤪
+7
-1
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Deathspell Omega
Ответ Антон
Надеюсь Джо Павелски возьмет свой Кубок. Он заслужил этого больше всех.
Нет, Бобровский.
+2
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Crenk
Дебор довольно неплохо осведомлён как играть против Вегаса
Хотя в NHL это не главный фактор
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Lloyd Christmas
Он снова может выйти в финал КС в первый год работы с клубом, именно так он выходил с Девилз и Шаркс. Кубковый тренер, но без чашки. Быть может, сейчас настала пора уже победить? Вегас вполне реально пройти, а вот с финалистом с востока будет сложнее.
+1
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Xell
Ответ Аморалинни
Док "ЛетсГоу" Риверс: а че так можно было?
У Риверса другой рекорд Он тоже молодец)
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Erge14
а че так можно в НХЛ писать про НБА? )
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Антон
Надеюсь Джо Павелски возьмет свой Кубок. Он заслужил этого больше всех.
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ARAMIS777
Крутой результат у Питера.
Моё почтение.
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Кавабунга Шреддоголовый
Док Риверс наоборот
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LorenzoInsigne
Цифры поражающие сознание, конечно
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Сергей Носков
Семь из семи седьмых... Семь осин и сосен семь, семь семёрок насовсем. (с)
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See what
Любимец фортуны
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kaimussen
Ответ Xell
У Риверса другой рекорд Он тоже молодец)
Если брать по модулю, то у Риверса даже весомее)
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Максим Макеев
и док риверс такой
а что так можно было?!!
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