Николич приедет на переговоры с «Динамо» 22 мая
Марко Николич проведет переговоры с «Динамо».
Как сообщает «Матч ТВ», 22 мая сербский специалист посетит Москву, где встретится с руководством клуба. Тренер проведет переговоры по контракту, осмотрит базу и стадион.
С 2020 по 2021 год Николич возглавлял «Локомотив», с тех пор он не работал ни в одной команде.
Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович был отправлен в отставку после поражения от «Ахмата» (0:3). Бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 42 очка.
Ранее сообщалось, что «Динамо» уже договорилось с Николичем о контракте.
По информации Sport24, бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич сейчас не рассматривает предложения из России.
«Для Марко сейчас нереально вернуться в РПЛ, потому что сербский специалист хочет иметь возможность выступать в еврокубках. На данный момент он отклонил все предложения из России и открыт для клубов из Европы. Этим летом наиболее возможными вариантами продолжения карьеры Николича могут стать сербский «Партизан» или израильский «Маккаби» из Хайфы», — сообщил источник из окружения Николича.
То ли всё очень быстро поменялось, то ли Николича окружали какие-то странные люди.
Краснодар взял Фарке, потом Сторожука назначил, ЦСКА взял Федотова вместо Николича и теперь смотрим на Динамо, есть там мозги или нет.
В принципе Шварц сидит без работы, если его вернуть, то болельщики будут счастливы.
До сих пор не могу забыть абсолютно унылый Локомотив Николича.
Результаты возможно и будут...но через 1-0.