Николич приедет на переговоры с «Динамо» 22 мая

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Марко Николич Матч ТВ Футбол

Марко Николич проведет переговоры с «Динамо».

Как сообщает «Матч ТВ», 22 мая сербский специалист посетит Москву, где встретится с руководством клуба. Тренер проведет переговоры по контракту, осмотрит базу и стадион.

С 2020 по 2021 год Николич возглавлял «Локомотив», с тех пор он не работал ни в одной команде. 

Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович был отправлен в отставку после поражения от «Ахмата» (0:3). Бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 42 очка. 

Ранее сообщалось, что «Динамо» уже договорилось с Николичем о контракте. 

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15 комментариев

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Ноу криминалити
Ответ alexsem69
Все на Никольскую😂
Николичскую
+14
-1
+13
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alexsem69
Все на Никольскую😂
+4
-2
+2
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Aleksey Novikov
Николич оставил о себе хорошее впечатление для всех адекватных болельщиков. Не только Локомотива. Ждём.
+5
-3
+2
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Dmitry Orlov
9 мая 2023 года

По информации Sport24, бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич сейчас не рассматривает предложения из России.

«Для Марко сейчас нереально вернуться в РПЛ, потому что сербский специалист хочет иметь возможность выступать в еврокубках. На данный момент он отклонил все предложения из России и открыт для клубов из Европы. Этим летом наиболее возможными вариантами продолжения карьеры Николича могут стать сербский «Партизан» или израильский «Маккаби» из Хайфы», — сообщил источник из окружения Николича.

То ли всё очень быстро поменялось, то ли Николича окружали какие-то странные люди.
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Novak
Понятно, значит Йоканович был переходным этапом для перестройки атакующей и прессингующей команды под автобус)
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TheSportNik
Гурцкая с Нобелем пытаются завести Николича в российский клуб, пока 2 года им это не удавалось сделать.
Краснодар взял Фарке, потом Сторожука назначил, ЦСКА взял Федотова вместо Николича и теперь смотрим на Динамо, есть там мозги или нет.
В принципе Шварц сидит без работы, если его вернуть, то болельщики будут счастливы.
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ezhik38
Николич Вам что поставит яркую, атакующую игру? )))
До сих пор не могу забыть абсолютно унылый Локомотив Николича.
Результаты возможно и будут...но через 1-0.
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