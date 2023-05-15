Лига Ставок Большой тур сборной. Беларусь принимает «Россию 25» в Минске в 7-м матче команд в турне

Беларусь сыграет с «Россией 25» в очередном матче турне.

Сборные сыграют в Минске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной».

Сборную «России 25» возглавляет главный тренер СКА Роман Ротенберг. Команда проведет 7-й матч против Беларуси в рамках турне.

В первых двух матчах в Челябинске россияне одержали победы (4:0, 6:2), в Астане сильнее оказались белорусы (4:7), в Красноярске выиграли россияне (5:1), в Туле Россия победила в двух играх (4:1 и 2:1 ОТ).

Всего запланировано 8 игр. Второй матч в Минске состоится 16 мая.

Лига Ставок Большой тур сборной

Беларусь – «Россия 25» – 19:10

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.