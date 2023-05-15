Россия и Камерун могут сыграть в Москве 15 июня
Сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном.
По данным «Спорт-Экспресса», игра может состояться 15 июня в Москве.
Планируется, что встреча пройдет на стадионе «Лужники». Переговоры между федерациями находятся на финальной стадии.
В прошлый раз сборная России играла в марте. Тогда команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча – с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). Сообщалось, что сборная может провести два товарищеских матча в июне.
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