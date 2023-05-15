Сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном.

По данным « », игра может состояться 15 июня в Москве.

Планируется, что встреча пройдет на стадионе «Лужники». Переговоры между федерациями находятся на финальной стадии.

В прошлый раз сборная России играла в марте. Тогда команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча – с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). Сообщалось, что сборная может провести два товарищеских матча в июне.