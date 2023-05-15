Россия и Камерун могут сыграть в Москве 15 июня

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

Сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном.

По данным «Спорт-Экспресса», игра может состояться 15 июня в Москве.

Планируется, что встреча пройдет на стадионе «Лужники». Переговоры между федерациями находятся на финальной стадии.

В прошлый раз сборная России играла в марте. Тогда команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча – с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). Сообщалось, что сборная может провести два товарищеских матча в июне.

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39 комментариев

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Shuller18
Нормальный соперник так-то.
+21
-5
+16
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Wiley Fox
Роже Милла пятеру отгрузит Сафонову
+9
-2
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Михаил1970
Хороший соперник. На ЧМ заняли 3--е место в группе после Бразилии и Швейцарии, опередив сборную Сербии.
+8
-3
+5
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Oleg Olegov
Может лучше тур по Красноярску и Туле с суперсерией против беларусов?
+8
-5
+3
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Fullhouse
Ответ Mr.Bean
может ещё старые знакомые подтянутся?) Это’о, Сонг
И внебрачный сын Гаджиева - Бенуа Ангбва😏
+2
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4eburan71
Ответ Ебздрогыч
Тут вопрос - зачем это Камеруну? Если только наши денег прилично предложат
Зачастую товарники так и устраивают, заключают контракт и оплачивают перелет, проживание, участие в игре. Старая как мир тема
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Антибаскет Поповича
"Погода сейчас жаркая, нашим игрокам тяжело, плюс мысленно они в отпуске. А камерунцы к жаре привычны" - сразу можно набросать оправдания Валеры и его адептов после очередной невнятной игры.
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goshforever
Ответ Jlaw
с Занзибаром когда будет матч?
Когда он выйдет из состава Танзании
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Россия будет свободной
Ну хоть камерунская футбольная федерация норм заработает
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Ramon Mercader
Ага, осталось только "звезд" уговорить не улетать в отпуск, а сыграть. Утопия.
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Аморалинни
Смысл от этих товарников?) Свободные и демократичные европейские клубы не отпустят своих игроков на матчи сборной России
Сразу травмы найдут как минимум
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Jlaw
с Занзибаром когда будет матч?
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Russ Ivan
Карпину надо будет придумать сильную отмазу про отсутствии мотивации в такой игре...
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jonnysilverhand01
Пушка ! Камерун состав пушка
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Verhovn
Камерун соперник очень не простой.Будет интересно, если будет....
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Зубы Дзюбы
Ответ Ебздрогыч
Тут вопрос - зачем это Камеруну? Если только наши денег прилично предложат
Для Камеруна это всегда вариант номер один
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не левый питерец
Вместо Бали в Москву..много желающих будет
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Mr.Bean
может ещё старые знакомые подтянутся?)
Это’о, Сонг
+2
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Андрей Балабаев
Ответ Wiley Fox
Роже Милла пятеру отгрузит Сафонову
Наоборот было
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goshforever
Ответ юрий дмитриев
зачем это вообще? на кой тогда было отказываться от турнира в Азии куда сборную приглашали... и вместо турнира провести никому не нужный товарняк? тем более во время отпуска игроков. они реально решили что игроки вообще соберутся на этот матч, тем более что трибуны явно мало кто пойдет на этот матч летом...
Если 2 товарняка с нормальными соперниками (Камерун и еще кто-то) в Москве, то это лучше турнира в Ташкенте из 4х матчей (из которых пара со слабыми командами).
+3
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cektor
Комментарий удален пользователем
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