Тевес отказался учить английский из-за призыва дяди на Фолклендскую войну: «Он стал алкоголиком, это сильно повлияло на меня. Хотите говорить со мной – учите испанский»

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм Карлос Тевес Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Ривер Плейт Политика алкоголь и спорт Футбол

Карлос Тевес рассказал о влиянии Фолклендской войны на его принципы.

Вооруженный конфликт между Аргентиной и Великобританией начался 2 апреля 1982 года и завершился 14 июня поражением южноамериканской страны. Предметом разногласий послужила принадлежность Фолклендских островов, а также Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов. В результате боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.

«У меня была культурная проблема с английским языком. Я не хотел его учить. Я хотел, чтобы партнеры учили испанский.

У меня есть дядя, который играл за «Ривер Плейт». Он единственный, кто поддерживает «Ривер» в моей семье. Он играл за дубль и был призван на войну, когда собирался дебютировать за основную команду.

В дальнейшем он страдал и стал алкоголиком. Это сильно повлияло на меня, поскольку мы были очень близки.

Я думал: «Ладно, я приехал в Англию работать, но погружаться в культуру не собираюсь. Если вы хотите со мной поговорить, учите испанский, потому что учить английский я не стану».

Мало кто знал эту историю, но сегодня я был готов ее рассказать», – заявил бывший нападающий «Вест Хэма», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В 2011-м Тевес отказался выйти против «Баварии». В Манчестере жгли его футболки, а Манчини выгнал из клуба на полгода

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74 комментария

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avalanch
Учить английский принципиально нет, а вот уехать работать в Англию , это пожалуйста
+203
-5
+198
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ОттоДракула
Английские деньги ✅
Английский "Бентли" ✅
Английский язык ❌
+142
-4
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Владимир Виртуалкин
а испанскмй там как оказался он не помнит?
в америке латиносы иммигранты похоже по тем же правилам живут
+47
-2
+45
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Senator_rz
Лицемерие 80lvl
+42
-2
+40
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Peter Parker
Ответ avalanch
Учить английский принципиально нет, а вот уехать работать в Англию , это пожалуйста
Товарищ Тевес выполнял ответственное задание коммунистического интернационала. Добывая валюту для борцов с капитализмом, внедрился прямиком в логово буржуйской гидры и получал ценные сведения маскируясь незнанием языка
+42
-3
+39
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alisa dvoikina
и платите, пожалуйста, в песо
+38
-1
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Vadim Medvedev
Ответ ALMAZ_and_GOLD
Смешно. Аргентина сама напала на принадлежащие Великобритании Фолклендские острова, где большая часть населения это англичане, сама призвала его дядю, а виноваты британцы.
какая-то знакомая история!
+35
-5
+30
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ALMAZ_and_GOLD
Смешно. Аргентина сама напала на принадлежащие Великобритании Фолклендские острова, где большая часть населения это англичане, сама призвала его дядю, а виноваты британцы.
+29
-8
+21
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Мартинелли
Обиделся, что не получилось отжать у Англии Фолклендские острова
+26
-5
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Deadwood
Карлито никогда не отличался большим умом )
+21
-1
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Газонокосильщик Хави
Ответ riverman1980
Расстояние от Фолкленд до Аргентины 2000 км, расстояние от Фолкленд до Англии 12000 км. Как же так получилось, что они английские?
Расстояние от Польши до Калининградской обл. 0км. Расстояние от России сам посмотришь. Как так получилось, что калининградская область это Россия? Можешь не отвечать, тк я не полено. Но это то же самое что и ты привел в пример
+12
-1
+11
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Bob Ganiev
Ответ Owen_the_Simple
Тевес стал коммунягой по месту рождения или по факту неприязни к Англии?
по отсутствию причинно следственных связей
+13
-2
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red hikkikomori
Чайник с кипятком и мозг ошпарил ему похоже
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Bob Ganiev
хуже евроазиатских коммуняг могут быть только латиноамериканские.
+15
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Сергей Ямковой
Ответ Мартинелли
Обиделся, что не получилось отжать у Англии Фолклендские острова
Так в Аргентины земли мало.
Без парочки каменных скал вообще никак
+10
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Lanc
А от чего спился дядя. От виски или от текилы?
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воен
Ответ belikovda.90
Так можно докопаться до всего Многое людям много не нравится И ты сам будешь лицемером
Так или иначе да, все люди лицемеры, вопрос лишь в степени лицемерия. Вот Тевес в своей борьбе чуть ли не эталон, наши депутаты, которые имеют недвижимость в Европе и США, чьи дети учатся там, при этом рассказывая, как они там загнивают - тоже.
+6
0
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roni11
Овечкин будет рассказывать в думе после карьеры...я играл в недружественный Америке, что бы потом рассказать вам как там плохо
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Tristan...
Мамкин бунтарь...
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AntPunch
когда в голове вместо мозгов херес и половинка оливки
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Руслан Узденов
Футболисты, в целом, умом не отличаются, а латиноамериканские и подавно. Одно поведение Аргентины с их вратарём на ЧМ чего стоит - сюда же было Агуэро, с оскорблениями в адрес Камавинга.
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Silent Mode
А когда он там жил, он не пользовался благами британской культуры?
+4
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Антон Фалафель
Это просто низкий интеллект. Впрочем, на физиономии всё написано.
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Kimbo Slice
Ответ riverman1980
Расстояние от Фолкленд до Аргентины 2000 км, расстояние от Фолкленд до Англии 12000 км. Как же так получилось, что они английские?
точно так же как с расстоянием от Японии и России до Курильских островов
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Эрнандес Эрнандес
Контракты в АПЛ тоже на испанском подписывал?
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