Тевес отказался учить английский из-за призыва дяди на Фолклендскую войну: «Он стал алкоголиком, это сильно повлияло на меня. Хотите говорить со мной – учите испанский»

Карлос Тевес рассказал о влиянии Фолклендской войны на его принципы.

Вооруженный конфликт между Аргентиной и Великобританией начался 2 апреля 1982 года и завершился 14 июня поражением южноамериканской страны. Предметом разногласий послужила принадлежность Фолклендских островов, а также Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов. В результате боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.

«У меня была культурная проблема с английским языком. Я не хотел его учить. Я хотел, чтобы партнеры учили испанский.

У меня есть дядя, который играл за « ». Он единственный, кто поддерживает «Ривер» в моей семье. Он играл за дубль и был призван на войну, когда собирался дебютировать за основную команду.

В дальнейшем он страдал и стал алкоголиком. Это сильно повлияло на меня, поскольку мы были очень близки.

Я думал: «Ладно, я приехал в Англию работать, но погружаться в культуру не собираюсь. Если вы хотите со мной поговорить, учите испанский, потому что учить английский я не стану».

Мало кто знал эту историю, но сегодня я был готов ее рассказать», – заявил бывший нападающий « », « » и « ».

В 2011-м Тевес отказался выйти против «Баварии». В Манчестере жгли его футболки, а Манчини выгнал из клуба на полгода