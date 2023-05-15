Тевес отказался учить английский из-за призыва дяди на Фолклендскую войну: «Он стал алкоголиком, это сильно повлияло на меня. Хотите говорить со мной – учите испанский»
Карлос Тевес рассказал о влиянии Фолклендской войны на его принципы.
Вооруженный конфликт между Аргентиной и Великобританией начался 2 апреля 1982 года и завершился 14 июня поражением южноамериканской страны. Предметом разногласий послужила принадлежность Фолклендских островов, а также Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов. В результате боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.
«У меня была культурная проблема с английским языком. Я не хотел его учить. Я хотел, чтобы партнеры учили испанский.
У меня есть дядя, который играл за «Ривер Плейт». Он единственный, кто поддерживает «Ривер» в моей семье. Он играл за дубль и был призван на войну, когда собирался дебютировать за основную команду.
В дальнейшем он страдал и стал алкоголиком. Это сильно повлияло на меня, поскольку мы были очень близки.
Я думал: «Ладно, я приехал в Англию работать, но погружаться в культуру не собираюсь. Если вы хотите со мной поговорить, учите испанский, потому что учить английский я не стану».
Мало кто знал эту историю, но сегодня я был готов ее рассказать», – заявил бывший нападающий «Вест Хэма», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
В 2011-м Тевес отказался выйти против «Баварии». В Манчестере жгли его футболки, а Манчини выгнал из клуба на полгода
Английский "Бентли" ✅
Английский язык ❌
в америке латиносы иммигранты похоже по тем же правилам живут
Без парочки каменных скал вообще никак