Хавбек «Химок» Антич о том, что футболистам слишком много платят: «Наша работа – большой труд. Меня семья не видит по 11 часов в день»
Никола Антич ответил тем, кто считает, что футболисты слишком много зарабатывают.
– Мой переход в «Химки» в Сербии восприняли нормально. Я знаю, что в Европе критикуют Россию, но о политике не буду говорить, я – футболист. Мой переезд сюда – шаг вперед в моей карьере, потому что в Беларуси ввели потолок зарплат, и уровень футбола упал. Российский футбол намного сильнее белорусского – на три-четыре головы. БАТЭ в РПЛ играл бы очень плохо, не считался бы топ-командой.
– В России болельщики критикуют футболистов за то, что они зарабатывают незаслуженно много и играют при этом плохо. Что вы об этом думаете?
– Без комментариев. Я не знаю, что сказать об этих людях, пусть занимаются своими делами, ну или пускай пишут все что угодно. Футбольная карьера – большой труд. Футболист занимается своим делом 24/7, меня семья не видит по 11 часов в день. Кто-то видит наш труд, а кто-то – нет.
Пускай люди комментируют дальше, а я считаю, что наша работа – большой труд. Каждый может что угодно говорить, но я точно знаю, что мы много работаем, – сказал полузащитник «Химок».
Его надо пожалеть? Это же практически стандарт, час добраться до работы, 8-9 часов работы, час добраться домой, вот и 10-11 набежало.
а ничего, что у всех, у кого стандартный 8-часовой рабочий день, их тоже не видят + - 11 часов? ( 8 часов работа, 1 час обед, + - 2 часа на дорогу)
многие спортсмены очень недалекие люди - им нельзя открывать рот
Оправдать высокие доходы можно кучей самых разных способов: более высокая конкуренция в профессии, значительно большая генерация денег работниками и тэдэ и тэпэ.
Нет же, эти дурачки что-то все время говорят про большой труд. 11 часов его семья не видит, обалдеть. Я вот тоже на работу в семь утра ухожу, и в семь вечера прихожу, а иногда и по выходным приходится из дома трудиться, дай боже.
Срочно выпишите мне зарплату, как у этого чудика из Химок.
Что они там делают 11 часов, даже интересно