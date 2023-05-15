Хавбек «Химок» Антич о том, что футболистам слишком много платят: «Наша работа – большой труд. Меня семья не видит по 11 часов в день»

Никола Антич ответил тем, кто считает, что футболисты слишком много зарабатывают.

– Мой переход в « » в Сербии восприняли нормально. Я знаю, что в Европе критикуют Россию, но о политике не буду говорить, я – футболист. Мой переезд сюда – шаг вперед в моей карьере, потому что в Беларуси ввели потолок зарплат, и уровень футбола упал. Российский футбол намного сильнее белорусского – на три-четыре головы. БАТЭ в играл бы очень плохо, не считался бы топ-командой.

– В России болельщики критикуют футболистов за то, что они зарабатывают незаслуженно много и играют при этом плохо. Что вы об этом думаете?

– Без комментариев. Я не знаю, что сказать об этих людях, пусть занимаются своими делами, ну или пускай пишут все что угодно. Футбольная карьера – большой труд. Футболист занимается своим делом 24/7, меня семья не видит по 11 часов в день. Кто-то видит наш труд, а кто-то – нет.

Пускай люди комментируют дальше, а я считаю, что наша работа – большой труд. Каждый может что угодно говорить, но я точно знаю, что мы много работаем, – сказал полузащитник «Химок».