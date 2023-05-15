Хавбек «Химок» Антич о том, что футболистам слишком много платят: «Наша работа – большой труд. Меня семья не видит по 11 часов в день»

Теги Химки премьер-лига Россия болельщики Никола Антич деньги Футбол

Никола Антич ответил тем, кто считает, что футболисты слишком много зарабатывают.

– Мой переход в «Химки» в Сербии восприняли нормально. Я знаю, что в Европе критикуют Россию, но о политике не буду говорить, я – футболист. Мой переезд сюда – шаг вперед в моей карьере, потому что в Беларуси ввели потолок зарплат, и уровень футбола упал. Российский футбол намного сильнее белорусского – на три-четыре головы. БАТЭ в РПЛ играл бы очень плохо, не считался бы топ-командой.

– В России болельщики критикуют футболистов за то, что они зарабатывают незаслуженно много и играют при этом плохо. Что вы об этом думаете?

– Без комментариев. Я не знаю, что сказать об этих людях, пусть занимаются своими делами, ну или пускай пишут все что угодно. Футбольная карьера – большой труд. Футболист занимается своим делом 24/7, меня семья не видит по 11 часов в день. Кто-то видит наш труд, а кто-то – нет.

Пускай люди комментируют дальше, а я считаю, что наша работа – большой труд. Каждый может что угодно говорить, но я точно знаю, что мы много работаем, – сказал полузащитник «Химок».

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49 комментариев

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Aleksey Yashin
"меня семья не видит по 11 часов в день"

Его надо пожалеть? Это же практически стандарт, час добраться до работы, 8-9 часов работы, час добраться домой, вот и 10-11 набежало.
+114
-1
+113
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Вадим Макаров
Фантастика, насколько мы с ним похоже кроме цифр дохода🥸
+96
-3
+93
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Bashibuzuck
Полстраны семьи не видит по 11 часов в день, это как минимум🤨
+63
-3
+60
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ВладимирНеПутин
Ответ Michael_Monza
Ты это шахтеру расскажи или врачу из неотложки
Да чего шахтер или врач? И продавец, повар, официант может работать 10-12 часов
+54
-4
+50
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Michael_Monza
Ты это шахтеру расскажи или врачу из неотложки
+48
-2
+46
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Destro7451
люди на вахту уезжают, чтобы хоть какую-то копейку в семью принести, не видят их по пол года, а тут 11 часов в день, ути какой бедняжка
+36
-1
+35
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JENNINGS
«Меня семья не видит по 11 часов в день» - какая бедняжка! Шахтёры, врачи, полицейские, пожарные, рабочие на вахте - срочно пожалейте бедолагу!
+14
0
+14
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Mechel**
Заработался, да. Выходных нет, отпуска тоже.
+12
0
+12
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Marky777
Ответ ВладимирНеПутин
Да чего шахтер или врач? И продавец, повар, официант может работать 10-12 часов
В магните продавцы работают с 9 утра до 11 вечера. По 14 часов. За это получают 22 тысячи в месяц. Эти футболисты живут в параллельных вселенных.
+12
0
+12
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Dj Dale
Надо было ещё добавить, что приходится работать 11 месяцев в году, чтоб все точно ужаснулись.
+10
0
+10
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Recreated
Люди вахтами работают и получают в 15 раз меньше! Их не видят месяцами!
+9
0
+9
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psycho
по 11 часов в день!!! какой кошмар!!!
+9
0
+9
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Navi88
11 часов?! ау!
а ничего, что у всех, у кого стандартный 8-часовой рабочий день, их тоже не видят + - 11 часов? ( 8 часов работа, 1 час обед, + - 2 часа на дорогу)
многие спортсмены очень недалекие люди - им нельзя открывать рот
+9
-2
+7
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Рекорд в наших сердцах
меньше надо по барам да по клубам ходить
+6
0
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Navi88
Ответ Aleksey Yashin
"меня семья не видит по 11 часов в день" Его надо пожалеть? Это же практически стандарт, час добраться до работы, 8-9 часов работы, час добраться домой, вот и 10-11 набежало.
опередил :)
+5
0
+5
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Вечно в бане
Ну почему что ни футболист, то идиот?
Оправдать высокие доходы можно кучей самых разных способов: более высокая конкуренция в профессии, значительно большая генерация денег работниками и тэдэ и тэпэ.
Нет же, эти дурачки что-то все время говорят про большой труд. 11 часов его семья не видит, обалдеть. Я вот тоже на работу в семь утра ухожу, и в семь вечера прихожу, а иногда и по выходным приходится из дома трудиться, дай боже.
Срочно выпишите мне зарплату, как у этого чудика из Химок.
+6
-2
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Denis Akhmarov
какие 11 часов, он о чем? Включил в свой тяжелый график дорогу до базы и обратно, обед и сон между тренировками?
+3
0
+3
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Grishgeorgov
Меня семья не видит по 11 часов в день… пока я вынужден шляться по лучшим ресторанам Москвы, ЦУМу и кальянным
+4
-1
+3
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Alcsk
Я тут посмотрел видео о выморозке кораблей. Канал "Спектр" на ютубе. Это просто к слову о тяжёлой работе футболиста. Не хочу ничего обесценивать. Мне просто не нравится вот такое нытьё.
+3
0
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viktorpavlov70
Я в шоке!! Как он только выдерживает, не видеться с семьёй по 11 часов в день?? Работа на износ.
+2
0
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Зубы Дзюбы
Так может надо после тренировки домой ехать, а не по кабакам?

Что они там делают 11 часов, даже интересно
+1
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Александр Охотко
Ответ Marky777
В магните продавцы работают с 9 утра до 11 вечера. По 14 часов. За это получают 22 тысячи в месяц. Эти футболисты живут в параллельных вселенных.
Сколько продавцов, а сколько футболистов, получающих такие деньги. Какое соотношение? 1 к 100000?
+1
0
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yarni
Я аж заплакал
+1
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Павел Павлов
Пусть платят сколько угодно,но не с наших налогов,а с заработанных ими денег.Как в нхл или нба.Подозреваю,что вряд ли будут аренду стадиона отбивать.
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FEZ10
Ответ Aleksey Yashin
"меня семья не видит по 11 часов в день" Его надо пожалеть? Это же практически стандарт, час добраться до работы, 8-9 часов работы, час добраться домой, вот и 10-11 набежало.
Это он ещё и считает время когда он в гостинице ждёт матч . 11 часов никто не тренируется .
+1
0
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